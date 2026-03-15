Este domingo 15 de marzo, mira el juego de Dominicana vs. Estados Unidos EN VIVO a través de la señal de VTV Canal 32 en TV Abierta, por la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026. Este enfrentamiento definirá al primera finalista del certamen y deberá esperar al ganador del duelo entre Italia y Venezuela, que estarán jugando el lunes 16 la segunda semifinal. A continuación, revisa cuál es la forma de ver VTV Canal 32 desde Dominicana y sigue la transmisión de esta semifinal.

MIAMI, FLORIDA (ESTADOS UNIDOS), 15/03/2026.- Cobertura oficial de VTV Canal 32 EN VIVO GRATIS para ver el juego entre República Dominicana y Estados Unidos este domingo 15 de marzo por la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026 desde Miami, Florida. FOTO DE CHATGPT

¿Dónde ver Canal 32 VTV EN VIVO GRATIS, el juego Rep. Dominicana vs. Estados Unidos por TV y Online?

VTV Canal 32 se ve a nivel nacional por los principales cableoperadores (el dial es el mismo dentro de cada operador) y además tiene streaming propio y en YouTube.​ A continuación, los diales y streaming de VTV Canal 32 en República Dominicana.

Ciudad / Zona (referencial) Operador de TV Dial / Canal Streaming online disponible Santo Domingo y Gran Santo Domingo Claro TV Canal 32 (VTV) Web oficial vtvcanal32.com.do (player en vivo), canal de YouTube “VTV Canal 32” Santiago de los Caballeros Claro TV Canal 32 (VTV) Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32” ​YouTube​ La Vega Claro TV Canal 32 (VTV) Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32” ​YouTube​ San Cristóbal Claro TV Canal 32 (VTV) ​ Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32” Resto de ciudades con Claro TV (La Romana, San Pedro, etc.) Claro TV Canal 32 (VTV) en la parrilla nacional Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32” Santo Domingo y principales ciudades Altice TV (fibra / cable) Canal 32 (VTV) según guía de canales Altice Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32” ​​ Resto de ciudades con Altice Altice TV Canal 32 (VTV) (señal nacional) Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32” Santo Domingo y zona Norte Wind Telecom Canal 32 (VTV) en su parrilla digital Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32” Zonas con cobertura Wind Wind Telecom Canal 32 (VTV) Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32” Santo Domingo y ciudades principales Aster Canal 32 (VTV) Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32” Cableras locales (interior del país) Cableras locales afiliadas a Grupo Panorama Canal 32 (VTV) en sus respectivos diales de sistema básico Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32” Todo el país (sin cable) — — Streaming en vivo en vtvcanal32.com.do y canal de YouTube “VTV Canal 32”; también se mencionan transmisiones simultáneas en Coral 39 y Teleantillas 10 en algunos eventos deportivos

República Dominicana vs. Estados Unidos EN VIVO: lo que debes saber del juego

Partido: República Dominicana vs. Estados Unidos

República Dominicana vs. Estados Unidos Torneo: Clásico Mundial de Béisbol 2026

Clásico Mundial de Béisbol 2026 Fecha: Domingo 15 de marzo de 2026

Domingo 15 de marzo de 2026 Estadio: LoanDepot Park, Miami, Florida

LoanDepot Park, Miami, Florida Hora: 8:00 p.m. Santo Domingo

8:00 p.m. Santo Domingo TV: VTV Canal 32 (República Dominicana)

VTV Canal 32 (República Dominicana) Streaming: Disney+, Fox Sports App, BeisbolPlay

SOBRE EL AUTOR Piero Hatto - Analista SEO Analista SEO especializado en creación de contenido web y coberturas de eventos en vivo, en español e inglés, sobre deportes, política, ciencia, tecnología y actualidad, para audiencias de países como México, Estados Unidos, España, etc.



