Señal de VTV Canal 32 EN VIVO para ver el juego de Dominicana vs. Estados Unidos, este domingo 15 de marzo, por la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Gemini)
Señal de VTV Canal 32 EN VIVO para ver el juego de Dominicana vs. Estados Unidos, este domingo 15 de marzo, por la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Gemini)
Piero Hatto
mailPiero Hatto

Este domingo 15 de marzo, mira el juego de Dominicana vs. Estados Unidos EN VIVO a través de la señal de VTV Canal 32 en TV Abierta, por la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026. Este enfrentamiento definirá al primera finalista del certamen y deberá esperar al ganador del duelo entre Italia y Venezuela, que estarán jugando el lunes 16 la segunda semifinal. A continuación, revisa cuál es la forma de ver VTV Canal 32 desde Dominicana y sigue la transmisión de esta semifinal.

MIAMI, FLORIDA (ESTADOS UNIDOS), 15/03/2026.- Cobertura oficial de VTV Canal 32 EN VIVO GRATIS para ver el juego entre República Dominicana y Estados Unidos este domingo 15 de marzo por la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026 desde Miami, Florida. FOTO DE CHATGPT
MIAMI, FLORIDA (ESTADOS UNIDOS), 15/03/2026.- Cobertura oficial de VTV Canal 32 EN VIVO GRATIS para ver el juego entre República Dominicana y Estados Unidos este domingo 15 de marzo por la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026 desde Miami, Florida. FOTO DE CHATGPT

¿Dónde ver Canal 32 VTV EN VIVO GRATIS, el juego Rep. Dominicana vs. Estados Unidos por TV y Online?

VTV Canal 32 se ve a nivel nacional por los principales cableoperadores (el dial es el mismo dentro de cada operador) y además tiene streaming propio y en YouTube.​ A continuación, los diales y streaming de VTV Canal 32 en República Dominicana.

Ciudad / Zona (referencial)Operador de TVDial / CanalStreaming online disponible
Santo Domingo y Gran Santo DomingoClaro TVCanal 32 (VTV) Web oficial vtvcanal32.com.do (player en vivo), canal de YouTube “VTV Canal 32”
Santiago de los CaballerosClaro TVCanal 32 (VTV) Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32” ​YouTube​
La VegaClaro TVCanal 32 (VTV) Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32” ​YouTube​
San CristóbalClaro TVCanal 32 (VTV) ​Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32”
Resto de ciudades con Claro TV (La Romana, San Pedro, etc.)Claro TVCanal 32 (VTV) en la parrilla nacional Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32”
Santo Domingo y principales ciudadesAltice TV (fibra / cable)Canal 32 (VTV) según guía de canales Altice Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32” ​​
Resto de ciudades con AlticeAltice TVCanal 32 (VTV) (señal nacional) Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32”
Santo Domingo y zona NorteWind TelecomCanal 32 (VTV) en su parrilla digital Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32”
Zonas con cobertura WindWind TelecomCanal 32 (VTV) Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32”
Santo Domingo y ciudades principalesAsterCanal 32 (VTV) Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32”
Cableras locales (interior del país)Cableras locales afiliadas a Grupo PanoramaCanal 32 (VTV) en sus respectivos diales de sistema básico Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32”
Todo el país (sin cable)Streaming en vivo en vtvcanal32.com.do y canal de YouTube “VTV Canal 32”; también se mencionan transmisiones simultáneas en Coral 39 y Teleantillas 10 en algunos eventos deportivos

República Dominicana vs. Estados Unidos EN VIVO: lo que debes saber del juego

  • Partido: República Dominicana vs. Estados Unidos
  • Torneo: Clásico Mundial de Béisbol 2026
  • Fecha: Domingo 15 de marzo de 2026
  • Estadio: LoanDepot Park, Miami, Florida
  • Hora: 8:00 p.m. Santo Domingo
  • TV: VTV Canal 32 (República Dominicana)
  • Streaming: Disney+, Fox Sports App, BeisbolPlay
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