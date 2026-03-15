Este domingo 15 de marzo, mira el juego de Dominicana vs. Estados Unidos EN VIVO a través de la señal de VTV Canal 32 en TV Abierta, por la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026. Este enfrentamiento definirá al primera finalista del certamen y deberá esperar al ganador del duelo entre Italia y Venezuela, que estarán jugando el lunes 16 la segunda semifinal. A continuación, revisa cuál es la forma de ver VTV Canal 32 desde Dominicana y sigue la transmisión de esta semifinal.
¿Dónde ver Canal 32 VTV EN VIVO GRATIS, el juego Rep. Dominicana vs. Estados Unidos por TV y Online?
VTV Canal 32 se ve a nivel nacional por los principales cableoperadores (el dial es el mismo dentro de cada operador) y además tiene streaming propio y en YouTube. A continuación, los diales y streaming de VTV Canal 32 en República Dominicana.
|Ciudad / Zona (referencial)
|Operador de TV
|Dial / Canal
|Streaming online disponible
|Santo Domingo y Gran Santo Domingo
|Claro TV
|Canal 32 (VTV)
|Web oficial vtvcanal32.com.do (player en vivo), canal de YouTube “VTV Canal 32”
|Santiago de los Caballeros
|Claro TV
|Canal 32 (VTV)
|Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32” YouTube
|La Vega
|Claro TV
|Canal 32 (VTV)
|Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32” YouTube
|San Cristóbal
|Claro TV
|Canal 32 (VTV)
|Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32”
|Resto de ciudades con Claro TV (La Romana, San Pedro, etc.)
|Claro TV
|Canal 32 (VTV) en la parrilla nacional
|Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32”
|Santo Domingo y principales ciudades
|Altice TV (fibra / cable)
|Canal 32 (VTV) según guía de canales Altice
|Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32”
|Resto de ciudades con Altice
|Altice TV
|Canal 32 (VTV) (señal nacional)
|Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32”
|Santo Domingo y zona Norte
|Wind Telecom
|Canal 32 (VTV) en su parrilla digital
|Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32”
|Zonas con cobertura Wind
|Wind Telecom
|Canal 32 (VTV)
|Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32”
|Santo Domingo y ciudades principales
|Aster
|Canal 32 (VTV)
|Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32”
|Cableras locales (interior del país)
|Cableras locales afiliadas a Grupo Panorama
|Canal 32 (VTV) en sus respectivos diales de sistema básico
|Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32”
|Todo el país (sin cable)
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|Streaming en vivo en vtvcanal32.com.do y canal de YouTube “VTV Canal 32”; también se mencionan transmisiones simultáneas en Coral 39 y Teleantillas 10 en algunos eventos deportivos
República Dominicana vs. Estados Unidos EN VIVO: lo que debes saber del juego
- Partido: República Dominicana vs. Estados Unidos
- Torneo: Clásico Mundial de Béisbol 2026
- Fecha: Domingo 15 de marzo de 2026
- Estadio: LoanDepot Park, Miami, Florida
- Hora: 8:00 p.m. Santo Domingo
- TV: VTV Canal 32 (República Dominicana)
- Streaming: Disney+, Fox Sports App, BeisbolPlay