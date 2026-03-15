República Dominicana se planta en la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026 con el aura de equipo intratable y la mirada puesta en el título. Llega a Miami después de desmantelar a Corea del Sur con una demostración ofensiva que terminó de confirmar su condición de favorito. Del otro lado aparece Estados Unidos, que tuvo que apelar al sufrimiento y a los pequeños detalles para sobrevivir a una batalla dramática frente a Canadá y meterse entre los cuatro mejores. Este domingo 15 de marzo (20:00 horas de Santo Domingo; 8 p.m. ET / 5 p.m. PT), en el LoanDepot Park, quisqueyanos y estadounidenses protagonizarán un cruce que muchos ya sienten como una “final adelantada” por la jerarquía y el talento que se reunirán sobre el diamante.

¿Quieres ver el juego gratis en señal abierta? La transmisión oficial para el público dominicano estará a cargo del Canal 10 de Teleantillas de forma gratuita. Aquí te enseñamos todo lo que necesita saber para ver el partido completo.

¿Dónde ver Canal 10 de Teleantillas EN VIVO, República Dominicana vs. Team USA por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Teleantillas Canal 10 forma pa rte de la red oficial que transmitirá el Clásico Mundial de Béisbol 2026 en Re p ública Dominicana , junto a VTV Canal 32 y Coral 39, según anunció la propia cadena de medios aliada al evento. Este acuerdo convierte a Teleantillas en una de las principales ventanas en TV abierta para seguir a la selección dominicana durante todo el torneo.

El Grupo de Comunicaciones Corripio, operador de Teleantillas, ya venía de varios años de transmitir Grandes Ligas en el país, consolidando experiencia en béisbol de alto nivel y grandes audiencias. Para 2026, el grupo ratificó su compromiso con el fanático dominicano, manteniendo la apuesta por el béisbol como uno de sus contenidos estelares.

Tipo de acceso Operador / Plataforma Canal / URL TV abierta (TDT) Televisión digital terrestre Canal 10.1 (Teleantillas HD) TV abierta analógica VHF Canal 2 (zonas que aún reciben analógico) TV por cable / fibra Altice Canal 10 (Teleantillas) TV por cable / fibra Claro TV Canal 10 (Teleantillas digital) TV por cable (otros) Cableoperadores locales Canal 10 (numeración puede variar) Streaming oficial web Sitio Teleantillas https://teleantillas.com.do/en-vivo/ Streaming institucional Sitio Teleantillas (home) https://teleantillas.com.do Streaming alternativo Portal dominicanchannels.com https://dominicanchannels.com/teleantillas-canal-10/ Redes sociales YouTube (canal Teleantillas) “Teleantillas” en YouTube Redes sociales Instagram (@teleantillas10) https://instagram.com/teleantillas10

¿Cómo mirar Canal 10 de Teleantillas EN VIVO por TV abierta y streaming online?

Para disfrutar del juego República Dominicana vs. Estados Unidos por televisión abierta, basta con sintonizar Teleantillas Canal 10 desde cualquier televisor con señal aérea o a través de los diferentes cableoperadores que lo incluyen en su parrilla básica. Al tratarse de un canal abierto, no se requiere suscripción adicional ni pago extra para seguir el partido.

Además de la señal tradicional, Teleantillas también ofrece transmisión vía streaming desde su página web Teleantillas.com.do en muchos de sus eventos deportivos, en alianza con el Grupo Corripio, lo que amplía el acceso para quienes prefieren ver el juego desde computadoras o dispositivos móviles. Aunque la nota corporativa está enfocada en MLB, el mismo ecosistema digital se utiliza para eventos beisboleros de alto interés en el país, dentro de las producciones conjuntas de la cadena.

Paso a paso: cómo ver República Dominicana vs. Países Bajos desde RD

Para no perderte el primer choque entre República Dominicana y Países Bajos en el Grupo D, puedes seguir estos pasos sencillos desde el territorio dominicano:

Sintoniza TV abierta

Enciende tu televisor y selecciona el Canal 10 de Teleantillas en tu señal aérea o de cable.

Verifica con tu cableoperador que el canal esté activo en tu plan básico, algo habitual en la mayoría de sistemas de TV por suscripción del país.

Revisa el horario oficial del partido

El juego está pautado para el domingo 15 de marzo, a las 8:00 p.m. hora del Este de EE. UU., lo que corresponde a aproximadamente las 20:00 horas en República Dominicana.

Llega con anticipación para seguir las alineaciones, comentarios previos y el ambiente en el LoanDepot Park en Miami, sede del encuentro.

Activa el streaming de Béisbol Play

Ingresa a la web oficial de Béisbol Play o descarga la app en tu dispositivo móvil o Smart TV.

Crea tu cuenta, compra el pase de temporada que incluye el Clásico Mundial 2026 y selecciona el juego República Dominicana vs. Team USA en la sección de partidos en vivo.

Elige tu pantalla favorita

Béisbol Play permite conectar hasta tres dispositivos en simultáneo, por lo que puedes ver el partido en el televisor principal y, al mismo tiempo, seguir jugadas o estadísticas desde tu móvil o tablet.

Esto facilita compartir la experiencia con familia y amigos, sin perder la comodidad del hogar ni la calidad de la transmisión.