Todo listo para vivir una semifinal apasionante de este Clásico Mundial de Béisbol 2026. Este domingo 15 de marzo, mira el juego de República Dominicana vs. Estados Unidos, duelo que se llevará cabo desde el LoanDepot Park de Miami, Florida. Los dominicanos dejaron en el camino de forma contundente a Corea del Sur, mientras que Estados Unidos hizo lo suyo ante Canadá. A continuación, te cuento cuáles son los horarios y canales de TV que van a transmitir este juego de Dominicana vs. USA .

Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el República Dominicana vs. Estados Unidos por el Clásico Mundial de Béisbol 2026. (Foto: Composición Depor)

¿A qué hora juegan República Dominicana vs. Estados Unidos EN VIVO hoy por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

El partido República Dominicana vs. Estados Unidos EN VIVO por la semifinal Clásico Mundial de Béisbol 2026 se disputará el domingo 15 de marzo en el LoanDepot Park. El encuentro comenzará a las 8:00 p.m. (Tiempo del Este de Estados Unidos) y enfrentará a dos selecciones consideradas candidatas al título en esta edición del campeonato.

Horarios de República Dominicana vs. Estados Unidos por país

Estos son los horarios confirmados para ver el juego de Dominicana vs. Estados Unidos EN VIVO por semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en distintos países:

País Horario México 6:00 p.m. CDMX República Dominicana 8:00 p.m. Puerto Rico 8:00 p.m. Colombia 7:00 p.m. Estados Unidos 8:00 p.m. ET Venezuela 8:00 p.m. Nicaragua 6:00 p.m. Panamá 7:00 p.m. Brasil 9:00 p.m. Cuba 8:00 p.m.

¿A qué hora juega República Dominicana hoy vs. Estados Unidos?

En Santo Domingo, el duelo entre República Dominicana y Venezuela iniciará a las 8:00 p.m. hora local. El encuentro reúne a dos de las selecciones candidatas al título de este Clásico Mundial de Béisbol, por lo que promete ser uno de los partidos más atractivos del campeonato.

¿Dónde ver República Dominicana vs. Estados Unidos EN VIVO? Canales de TV y streaming

La transmisión del juego República Dominicana vs. Estados Unidos EN VIVO por la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026 estará disponible en diferentes canales de televisión y plataformas digitales:

Estados Unidos: FS1 / FOX Deportes

FS1 / FOX Deportes República Dominicana: Tele Antillas / Coral / VTV

Tele Antillas / Coral / VTV Latinoamérica: ESPN

También podrás ver el partido por streaming online mediante:

Disney+

Fox Sports App

BeisbolPlay

Estas plataformas permitirán seguir el partido EN VIVO desde cualquier dispositivo, incluyendo celulares, tablets, Smart TV y computadoras.

República Dominicana vs. Estados Unidos EN VIVO: lo que debes saber del juego

Partido: República Dominicana vs. Estados Unidos

República Dominicana vs. Estados Unidos Torneo: Clásico Mundial de Béisbol 2026

Clásico Mundial de Béisbol 2026 Fecha: Domingo 15 de marzo de 2026

Domingo 15 de marzo de 2026 Estadio: LoanDepot Park, Miami, Florida

LoanDepot Park, Miami, Florida Hora: 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT

8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT TV: FS1, Tele Antillas, ESPN, FOX Deportes, VTV y Coral

FS1, Tele Antillas, ESPN, FOX Deportes, VTV y Coral Streaming: Disney+, Fox Sports App, BeisbolPlay