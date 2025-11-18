Las selecciones de Guatemala y Surinam disputarán la última y sexta jornada de las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial de 2026 hoy, martes 18 de noviembre (9 p.m. ET / 6 p.m. PT, en Estados Unidos) en el Estadio Manuel Felipe Carrera de la ciudad de Guatemala. ¿Quieres ver la transmisión del partido gratis por streaming online? La app Concacaf Go se encargará de emitir la señal del juego clave en el extranjero. Aquí te explicamos los pasos que debemos seguir y la información previa del cotejo.

Conoce por qué canal TV y dónde ver Surinam vs. Guatemala EN VIVO ONLINE en EE.UU., este viernes 10 de octubre, a partir de las 17:00 horas del Este. (Foto: Composición Mag)

¿Cómo ver Concacaf Go EN VIVO, Guatemala vs. Surinam por las Eliminatorias Concacaf 2025?

Estos son los pasos que debes seguir para poder ver el partido entre Guatemala y Surinam por la fecha 6 del Grupo A de las Eliminatorias al Mundial 2026 por la app de Concacaf Go en YouTube.

Ingresa a la web oficial de Concacaf GO o descarga la aplicación Concacaf Official desde Google Play Store o App Store.​

o descarga la aplicación Concacaf Official desde Google Play Store o App Store.​ En la aplicación o en la web, busca la sección de partidos en vivo o próximos eventos.​

Algunos encuentros pueden requerir registro; sigue los pasos de la app para crear una cuenta si es necesario.​

Si un evento está restringido geográficamente, puedes usar una VPN para acceder como si estuvieras en otro país, según el horario y derechos de transmisión.​

¿En qué dispositivos puedo ver Concacaf Go?

Smartphones y tablets (iOS, Android)

Apple TV y Android TV

Roku y Chromecast (en algunos eventos)

Computadoras de escritorio y portátiles vía navegador web.

Horario, TV y dónde ver en vivo Guatemala vs. Surinam por las Eliminatorias Concacaf 2026

Fecha : Martes 18 de noviembre de 2025

: Martes 18 de noviembre de 2025 Partido : Guatemala vs. Surinam, por las Eliminatorias Concacaf 2025

: Guatemala vs. Surinam, por las Eliminatorias Concacaf 2025 Hora : 19:00 de Ciudad de Guatemala (20:00 de Ciudad de Panamá; 9 p.m. ET / 6 p.m. PT)

: 19:00 de Ciudad de Guatemala (20:00 de Ciudad de Panamá; 9 p.m. ET / 6 p.m. PT) Canal : TiGo Sports, Telemundo Deportes Ahora, RPC TV, Telemetro y TV MAX

: TiGo Sports, Telemundo Deportes Ahora, RPC TV, Telemetro y TV MAX Streaming : Concacaf Go, Peacock TV, Paramount+, TiGo Sports App y TVN

: Concacaf Go, Peacock TV, Paramount+, TiGo Sports App y TVN Estadio: Estadio Manuel Felipe Carrera de Ciudad de Guatemala, Guatemala