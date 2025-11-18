La Selección Nacional de Guatemala, dirigida por Luis Fernando Tena, afronta este martes 18 de noviembre a las 19:00 hora local (21:00 en Paramaribo; 8 p.m. ET / 5 p.m. PT) su último compromiso en las Eliminatorias Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026, buscando cerrar con dignidad ante su afición en el Estadio Manuel Felipe Carrera, “El Trébol”. A pesar de que La Azul y Blanco llega a esta sexta fecha sin posibilidades de clasificar, se ubica en la tercera posición del Grupo A con cinco puntos y buscará regalar una alegría a sus seguidores. Este partido, aunque sin valor clasificatorio para los guatemaltecos, se convierte en un duelo intenso con tintes históricos, donde Los Chapines pueden ser el factor decisivo del grupo.

La presión recae sobre Surinam, que llega a Ciudad de Guatemala con la “ilusión intacta”: necesita urgentemente sumar tres puntos para lograr una histórica clasificación a su primera Copa del Mundo. Una victoria de Surinam es indispensable para sus aspiraciones, mientras que un triunfo de Guatemala abriría directamente la puerta para que Panamá avance a la siguiente fase, siempre que derrote a El Salvador. Este resultado también podría tener implicaciones en las aspiraciones de Costa Rica en el Grupo C, que aún lucha por la vía del repechaje. Para los aficionados de ambos seleccionados en Estados Unidos, la transmisión en vivo se podrá seguir a través de la señal de streaming de Paramount+ y aquí les decimos cómo no perderte ni un solo minuto de la acción en el terreno de juego.

Guatemala se ubica en el tercer puesto de la tabla del Grupo G de las Eliminatorias CONCACAF para el Mundial 2026 con 5 unidades. | Crédito: Federación de Fútbol de Guatemala / Facebook

¿Qué es Paramount+?

Paramount+ es una plataforma de streaming que ofrece una vasta “montaña de entretenimiento” de Paramount Global, con historias únicas, estrellas icónicas, y una colección diversa que incluye originales exclusivos, realities populares, películas blockbuster y cientos de episodios de contenido infantil. El servicio se distingue por ofrecer miles de horas de contenido premium a un precio accesible.

Asimismo, Paramount+ ofrece una vasta biblioteca on-demand y programación EN VIVO para sus suscriptores. El servicio agrupa el contenido de grandes marcas como CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, BET y Paramount Pictures, además de una creciente colección de series originales exclusivas.

La suscripción, especialmente en el nivel Premium, brinda un valor añadido clave con la inclusión de la transmisión en vivo de la señal local de CBS, permitiendo acceso a eventos deportivos como golf y baloncesto, así como cobertura de noticias 24/7 a través de CBS News Network y análisis deportivo en CBS Sports HQ.

Además, Paramount+ ofrece la opción de acceder a todo el aclamado catálogo de Showtime, incluyendo series scripted, documentales y películas, posicionándose como una de las ofertas de streaming más completas del mercado.

¿Cómo me registro y cómo inicio sesión en Paramount+ desde mi computadora o web?

Para registrarte, visita paramountplus.com en tu navegador y haz clic en “Sign Up” (Regístrate); luego elige un plan de suscripción, ingresa tus datos de pago y finaliza con “Agree & Subscribe”. Si ya eres suscriptor, simplemente ingresa a la web, haz clic en “Sign In With Paramount+”, proporciona tu correo electrónico y contraseña, y serás redirigido a la pantalla de inicio para comenzar a ver el contenido.

¿Puedo obtener Paramount+ gratis o con promociones especiales?

Sí, Paramount+ ofrece actualmente una prueba gratuita de una semana, aunque se te pedirá elegir un plan antes de activarla, con cargo automático posterior. Además, si eres suscriptor de Walmart Plus, obtienes la versión Essentials (con anuncios) incluida de forma gratuita. Los clientes de Charter Spectrum (con paquetes elegibles) también pueden acceder a Paramount+ Essential sin costo adicional.

Surinam es el líder de la tabla del Grupo G de las Eliminatorias CONCACAF para el Mundial 2026 con 9 puntos. | Crédito: Surinaamse Voetbal Bond / Facebook

¿En qué dispositivos puedo ver el contenido de Paramount+?

Paramount+ es compatible con una amplia variedad de dispositivos, incluyendo smartphones y tabletas (iOS 16+, Android 7+), televisores inteligentes (Samsung 2017+, LG 2018+), reproductores streaming (Roku, Chromecast, Amazon Fire TV), consolas de juego (PlayStation 5, Xbox), y computadoras (Windows 8+, Mac OSX v10.6+). La disponibilidad exacta puede variar según el plan de suscripción y el país.

¿Cómo accedo a Paramount+ si soy cliente de Sky o Showtime?

Si eres cliente de Sky Q o Sky Glass (y tienes Sky Cinema incluido), puedes suscribirte y acceder a la app de Paramount+ directamente en tu dispositivo Sky. Además, los suscriptores del canal Showtime (a través de proveedores como Spectrum, DirecTV o Hulu Live TV) obtienen acceso gratuito a la versión Premium sin anuncios de Paramount+ al verificar su suscripción en el sitio web oficial.

¿Puedo probar Paramount+ antes de suscribirme y cómo cancelo mi cuenta?

Sí, Paramount+ tiene una pequeña biblioteca de episodios gratuitos de series aclamadas como Star Trek: Strange New Worlds o 1883 disponible en su sitio oficial “Watch Free”, sin necesidad de iniciar sesión. Para cancelar tu suscripción adquirida en paramountplus.com, simplemente ve a la web, haz clic en tus iniciales en la esquina superior derecha, selecciona “Account” y luego “Cancel subscription”.