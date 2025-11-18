La última jornada de la Ronda Final de las Eliminatorias Concacaf 2026 se define con grandes emociones, y el duelo entre Guatemala y Surinam este martes 18 de noviembre a las 19:00 hora local (21:00 en Paramaribo; 8 p.m. ET / 5 p.m. PT) en el Estadio Manuel Felipe Carrera será clave para la clasificación al Mundial. Mientras que Los Chapines, actualmente terceros con cinco puntos, ya no tienen opciones de avanzar ni siquiera al repechaje, todas las miradas están puestas en Surinam, que lidera el Grupo G con nueve unidades y una diferencia de gol de +5, igualada en puntos con Panamá, que tiene +2. Con solo un boleto directo a la Copa del Mundo en disputa, los A-Selektie están obligados a buscar la victoria y, crucialmente, la mayor cantidad de goles posible, ya que su destino también dependerá de lo que suceda en el partido de Panamá contra El Salvador, donde la diferencia de goles será el factor decisivo. Además, el seleccionado que termine en el segundo puesto tendrá grandes posibilidades de asegurar uno de los boletos de repechaje que se otorgarán a los mejores segundos lugares de los grupos, manteniendo la tensión hasta el último minuto.

Surinam es el líder de la tabla del Grupo G de las Eliminatorias CONCACAF para el Mundial 2026 con 9 puntos. | Crédito: Surinaamse Voetbal Bond / Facebook

¿Dónde ver Guatemala — Surinam EN VIVO GRATIS por Eliminatorias Concacaf 2026 en TV abierta? Horarios del partido

País / Región Hora Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay 10:00 p.m. Colombia, Ecuador y Perú 8:00 p.m. Honduras, El Salvador, México y Nicaragua 7:00 p.m. Venezuela y Bolivia 9:00 p.m. Estados Unidos (ET y PT) 8:00 p.m. / 5:00 p.m.

Guatemala se ubica en el tercer puesto de la tabla del Grupo G de las Eliminatorias CONCACAF para el Mundial 2026 con 5 unidades. | Crédito: Federación de Fútbol de Guatemala / Facebook

¿Dónde ver Guatemala — Surinam EN VIVO GRATIS por Eliminatorias Concacaf 2026 en TV abierta? Canales del partido

País / Región Canal / Plataforma Guatemala TiGo Sports El Salvador YouTube, Bet365 y Concacaf Go Panamá Bluu Puerto Rico YouTube, Bet365 y Concacaf Go Surinam SCCNT, V2 Suriname, STVS y QN-Sports Estados Unidos Paramount+