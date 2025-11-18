Entérate dónde ver EN VIVO el partido Guatemala vs. Surinam por las Eliminatorias Concacaf 2026. Revisa horarios y canales de TV online. | Crédito: concacaf.com / Composición Mix
Entérate dónde ver EN VIVO el partido Guatemala vs. Surinam por las Eliminatorias Concacaf 2026. Revisa horarios y canales de TV online. | Crédito: concacaf.com / Composición Mix
Ronie Bautista
mailRonie Bautista

La última jornada de la Ronda Final de las Eliminatorias Concacaf 2026 se define con grandes emociones, y el duelo entre Guatemala y Surinam este martes 18 de noviembre a las 19:00 hora local (21:00 en Paramaribo; 8 p.m. ET / 5 p.m. PT) en el Estadio Manuel Felipe Carrera será clave para la clasificación al Mundial. Mientras que Los Chapines, actualmente terceros con cinco puntos, ya no tienen opciones de avanzar ni siquiera al repechaje, todas las miradas están puestas en Surinam, que lidera el Grupo G con nueve unidades y una diferencia de gol de +5, igualada en puntos con Panamá, que tiene +2. Con solo un boleto directo a la Copa del Mundo en disputa, los A-Selektie están obligados a buscar la victoria y, crucialmente, la mayor cantidad de goles posible, ya que su destino también dependerá de lo que suceda en el partido de Panamá contra El Salvador, donde la diferencia de goles será el factor decisivo. Además, el seleccionado que termine en el segundo puesto tendrá grandes posibilidades de asegurar uno de los boletos de repechaje que se otorgarán a los mejores segundos lugares de los grupos, manteniendo la tensión hasta el último minuto.

Surinam es el líder de la tabla del Grupo G de las Eliminatorias CONCACAF para el Mundial 2026 con 9 puntos. | Crédito: Surinaamse Voetbal Bond / Facebook
Surinam es el líder de la tabla del Grupo G de las Eliminatorias CONCACAF para el Mundial 2026 con 9 puntos. | Crédito: Surinaamse Voetbal Bond / Facebook

¿Dónde ver Guatemala — Surinam EN VIVO GRATIS por Eliminatorias Concacaf 2026 en TV abierta? Horarios del partido

País / RegiónHora
Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay10:00 p.m.
Colombia, Ecuador y Perú8:00 p.m.
Honduras, El Salvador, México y Nicaragua7:00 p.m.
Venezuela y Bolivia9:00 p.m.
Estados Unidos (ET y PT)8:00 p.m. / 5:00 p.m.
Guatemala se ubica en el tercer puesto de la tabla del Grupo G de las Eliminatorias CONCACAF para el Mundial 2026 con 5 unidades. | Crédito: Federación de Fútbol de Guatemala / Facebook
Guatemala se ubica en el tercer puesto de la tabla del Grupo G de las Eliminatorias CONCACAF para el Mundial 2026 con 5 unidades. | Crédito: Federación de Fútbol de Guatemala / Facebook

¿Dónde ver Guatemala — Surinam EN VIVO GRATIS por Eliminatorias Concacaf 2026 en TV abierta? Canales del partido

País / RegiónCanal / Plataforma
GuatemalaTiGo Sports
El SalvadorYouTube, Bet365 y Concacaf Go
PanamáBluu
Puerto RicoYouTube, Bet365 y Concacaf Go
SurinamSCCNT, V2 Suriname, STVS y QN-Sports
Estados UnidosParamount+
SOBRE EL AUTOR

Soy periodista generalista, generador de contenido y analista SEO del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo más de 14 años de experiencia escribiendo artículos de interés y de deportes (Béisbol, Boxeo, Fútbol, Fútbol Americano, MMA, F1, Wrestling) en inglés y español para Estados Unidos, México y España.

TAGS