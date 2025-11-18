La Selección de Guatemala, aunque ya está eliminada de la contienda por un lugar en el Mundial 2026, buscará despedirse con honor este martes 18 de noviembre, a las 19:00 horas en Ciudad de Guatemala (8 p.m. ET / 5 p.m. PT) ante su afición cuando reciba a Surinam en el Estadio Manuel Felipe Carrera por la sexta y última jornada de la Ronda Final del Grupo A de las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Los dirigidos por el mexicano Luis Fernando Tena llegan con la desilusión de su segunda derrota consecutiva en casa, una caída 2-3 ante Panamá que selló su destino fuera de la Copa del Mundo. Pese a ello, la Bicolor jugará un papel decisivo, ya que un triunfo guatemalteco podría indirectamente ayudar a la clasificación de su verdugo, Panamá.

Surinam se presenta como un rival de alta peligrosidad, pues el equipo caribeño mantiene vivo su sueño de clasificar a su primer Mundial en la historia y depende de sí mismo para lograrlo. Los visitantes llegan a Guatemala invictos en esta fase de las Eliminatorias, con un balance de dos victorias y tres empates. La fuerza de Surinam reside en varios de sus jugadores que militan en ligas europeas, lo que les añade un nivel de peligro y experiencia que pondrá a prueba a la defensa guatemalteca.

¿Quieres ver el juego de los Chapines en tu Smart TV, computadora, tableta o teléfono? La transmisión oficial en Guatemala estará a cargo de TiGo Sports, disponible para los clientes del servicio TiGo Star. A continuación, te compartimos los números de los canales.

Guatemala se ubica en el tercer puesto de la tabla del Grupo G de las Eliminatorias CONCACAF para el Mundial 2026 con 5 unidades. | Crédito: Federación de Fútbol de Guatemala / Facebook

¿Cómo ver TiGo Sports EN VIVO, Guatemala vs. Surinam por Eliminatorias Concacaf 2026?

TiGo Sports es el canal oficial de los partidos de la selección de Guatemala en las Eliminatorias Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026. Aquí te comparto los números de los canales.

Canal 6 : señal estándar incluida en los planes Básico y Digital de Tigo.

: señal estándar incluida en los planes Básico y Digital de Tigo. Canal 706: señal HD de Tigo Sports para suscriptores con decodificador HD.

Programación de TiGo Sports Guatemala este martes 18 de noviembre

00:00 — A otro nivel

01:00 — Programación variada

07:45 — 100% Fitness

08:15 — Previa

08:30 — A confirmar

12:30 — TiGo Sports Noticias

13:30 — En la Jugada

14:30 — A otro nivel

15:30 — La super previa - Crema, mi buen amigo

16:15 — La super previa - Yo soy rojo

17:00 — TiGo Sports Noticias

18:00 — Guatemala vs. Surinam (La Previa)

20:00 — Guatemala vs. Surinam (En Vivo)

22:00 — En la jugada

23:45 — El Chiringuito

Surinam es el líder de la tabla del Grupo G de las Eliminatorias CONCACAF para el Mundial 2026 con 9 puntos. | Crédito: Surinaamse Voetbal Bond / Facebook

Horario, TV y dónde ver en vivo Guatemala vs. Surinam por Eliminatorias Concacaf 2026

Fecha : Martes, 18 de noviembre de 2025

: Martes, 18 de noviembre de 2025 Hora (Guatemala) : 19:00

: 19:00 Hora (EE. UU.) : 8 p.m. ET / 7 p.m. CT / 5 p.m. PT

: 8 p.m. ET / 7 p.m. CT / 5 p.m. PT Canal (Guatemala) : Tigo Sports (canal 6 SD / 706 HD) y app Tigo Sports

: Tigo Sports (canal 6 SD / 706 HD) y app Tigo Sports Streaming (Guatemala) : app y web de Tigo Sports; acceso incluido para clientes de TV o con pase digital

: app y web de Tigo Sports; acceso incluido para clientes de TV o con pase digital Estados Unidos : Paramount+; también opciones digitales oficiales de Concacaf (Concacaf Go/YouTube Concacaf) según listados

: Paramount+; también opciones digitales oficiales de Concacaf (Concacaf Go/YouTube Concacaf) según listados Lugar: Estadio Manuel Felipe Carrera de Ciudad de Guatemala, Guatemala