La Selección de Guatemala, aunque ya está eliminada de la contienda por un lugar en el Mundial 2026, buscará despedirse con honor este martes 18 de noviembre, a las 19:00 horas en Ciudad de Guatemala (8 p.m. ET / 5 p.m. PT) ante su afición cuando reciba a Surinam en el Estadio Manuel Felipe Carrera por la sexta y última jornada de la Ronda Final del Grupo A de las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026.
Los dirigidos por el mexicano Luis Fernando Tena llegan con la desilusión de su segunda derrota consecutiva en casa, una caída 2-3 ante Panamá que selló su destino fuera de la Copa del Mundo. Pese a ello, la Bicolor jugará un papel decisivo, ya que un triunfo guatemalteco podría indirectamente ayudar a la clasificación de su verdugo, Panamá.
Surinam se presenta como un rival de alta peligrosidad, pues el equipo caribeño mantiene vivo su sueño de clasificar a su primer Mundial en la historia y depende de sí mismo para lograrlo. Los visitantes llegan a Guatemala invictos en esta fase de las Eliminatorias, con un balance de dos victorias y tres empates. La fuerza de Surinam reside en varios de sus jugadores que militan en ligas europeas, lo que les añade un nivel de peligro y experiencia que pondrá a prueba a la defensa guatemalteca.
¿Quieres ver el juego de los Chapines en tu Smart TV, computadora, tableta o teléfono? La transmisión oficial en Guatemala estará a cargo de TiGo Sports, disponible para los clientes del servicio TiGo Star. A continuación, te compartimos los números de los canales.
¿Cómo ver TiGo Sports EN VIVO, Guatemala vs. Surinam por Eliminatorias Concacaf 2026?
- Canal 6: señal estándar incluida en los planes Básico y Digital de Tigo.
- Canal 706: señal HD de Tigo Sports para suscriptores con decodificador HD.
Programación de TiGo Sports Guatemala este martes 18 de noviembre
- 00:00 — A otro nivel
- 01:00 — Programación variada
- 07:45 — 100% Fitness
- 08:15 — Previa
- 08:30 — A confirmar
- 12:30 — TiGo Sports Noticias
- 13:30 — En la Jugada
- 14:30 — A otro nivel
- 15:30 — La super previa - Crema, mi buen amigo
- 16:15 — La super previa - Yo soy rojo
- 17:00 — TiGo Sports Noticias
- 18:00 — Guatemala vs. Surinam (La Previa)
- 20:00 — Guatemala vs. Surinam (En Vivo)
- 22:00 — En la jugada
- 23:45 — El Chiringuito
- Fecha: Martes, 18 de noviembre de 2025
- Hora (Guatemala): 19:00
- Hora (EE. UU.): 8 p.m. ET / 7 p.m. CT / 5 p.m. PT
- Canal (Guatemala): Tigo Sports (canal 6 SD / 706 HD) y app Tigo Sports
- Streaming (Guatemala): app y web de Tigo Sports; acceso incluido para clientes de TV o con pase digital
- Estados Unidos: Paramount+; también opciones digitales oficiales de Concacaf (Concacaf Go/YouTube Concacaf) según listados
- Lugar: Estadio Manuel Felipe Carrera de Ciudad de Guatemala, Guatemala