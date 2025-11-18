La última jornada de las Eliminatorias Concacaf llega con gran intensidad. Mientras Guatemala busca cerrar con dignidad ante su afición, Surinam se presenta como líder invicto con la oportunidad histórica de sellar su boleto al Mundial 2026. La clasificación en el Grupo A también se decidirá por el resultado simultáneo del encuentro entre Panamá y El Salvador. Si estás en Estados Unidos, México y otros países de Centroamérica, te comparto a qué hora exactamente y en qué canales de televisión pasan el partido en vivo y en directo online por diferentes dispositivos móviles.

Surinam tiene un panorama definido: una victoria en “El Trébol” los dejaría virtualmente clasificados a la Copa del Mundo. Sin embargo, su celebración dependerá del resultado de los canaleros, que mantienen la misma puntuación, pero tienen una desventaja en el criterio de desempate.

CONCACAF GO transmite el partido entre Guatemala vs. Surinam en vivo online por la sexta jornada de las Eliminatorias al Mundial 2026. (Foto: Gestión Mix)

A qué hora juega Guatemala vs. Surinam en vivo hoy por las Eliminatorias

Esta es la lista de horarios por país para ver el partido Guatemala vs. Surinam EN VIVO EN DIRECTO, por la sexta jornada de las Eliminatorias CONCACAF 2025..

Guatemala (Ciudad de Guatemala) : 19:00 horas

: 19:00 horas Honduras (Tegucigalpa) : 19:00 horas

: 19:00 horas El Salvador (San Salvador) : 19:00 horas

: 19:00 horas Nicaragua (Managua) : 19:00 horas

: 19:00 horas Costa Rica (San José) : 19:00 horas

: 19:00 horas Panamá (Ciudad de Panamá) : 20:00 horas

: 20:00 horas Colombia (Bogotá) : 20:00 horas

: 20:00 horas Perú (Lima) : 20:00 horas

: 20:00 horas Ecuador (Quito) : 20:00 horas

: 20:00 horas Cuba (La Habana) : 20:00 horas

: 20:00 horas Canadá (Ottawa) : 20:00 horas

: 20:00 horas Puerto Rico (San Juan) : 21:00 horas

: 21:00 horas República Dominicana (Santo Domingo) : 21:00 horas

: 21:00 horas Venezuela (Caracas) : 21:00 horas

: 21:00 horas Bolivia (Sucre) : 21:00 horas

: 21:00 horas Chile (Santiago) : 22:00 horas

: 22:00 horas Paraguay (Asunción) : 22:00 horas

: 22:00 horas Argentina (Buenos Aires) : 22:00 horas

: 22:00 horas Uruguay (Montevideo) : 22:00 horas

: 22:00 horas Brasil (Brasilia) : 22:00 horas

: 22:00 horas España (Madrid): 02:00 horas del miércoles 19 de noviembre

Dónde ver Guatemala vs. Surinam EN VIVO por TV y ONLINE

Conoce los canales de TV y dónde ver online el partido entre Guatemala vs. Surinam en vivo y en directo por la sexta jornada de las Eliminatorias CONCACAF.

Países Canales TV Estados Unidos Paramount+, Peacok TV y Telemundo Deportes Ahora Guatemala TiGo Sports Panamá Bluu, Medcom Go, RPC, Telemetro, TVN 2, TVMAX y TVN Radio México Concacaf Go YouTube y VPN Costa Rica Concacaf Go YouTube y VPN El Salvador Concacaf Go YouTube y VPN Nicaragua Concacaf Go YouTube y VPN Honduras Concacaf Go YouTube y VPN Perú Concacaf Go YouTube y VPN Colombia Concacaf Go YouTube y VPN Ecuador Concacaf Go YouTube y VPN Canadá Concacaf Go YouTube y VPN Cuba Concacaf Go YouTube y VPN República Dominicana Concacaf Go YouTube y VPN Puerto Rico Concacaf Go YouTube y VPN Venezuela Concacaf Go YouTube y VPN Bolivia Concacaf Go YouTube y VPN Argentina Concacaf Go YouTube y VPN Chile Concacaf Go YouTube y VPN Uruguay Concacaf Go YouTube y VPN Paraguay Concacaf Go YouTube y VPN

Dónde, a qué hora, TV y online para ver Guatemala vs. Surinam

Partido: Guatemala - Surinam

Fecha: martes 18 de noviembre de 2025

Hora: 7:00 p.m. hora de Ciudad de Guatemala

Estadio: El Trébol

Fecha: Sexta jornada de las Eliminatorias CONCACAF