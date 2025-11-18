Conoce la hora por país y por qué canal TV ver Guatemala vs. Surinam EN VIVO ONLINE por la sexta jornada de las Eliminatorias. (Foto: Composición Gestión Mix)
La última jornada de las Eliminatorias Concacaf llega con gran intensidad. Mientras Guatemala busca cerrar con dignidad ante su afición, Surinam se presenta como líder invicto con la oportunidad histórica de sellar su boleto al Mundial 2026. La clasificación en el Grupo A también se decidirá por el resultado simultáneo del encuentro entre Panamá y El Salvador. Si estás en Estados Unidos, México y otros países de Centroamérica, te comparto a qué hora exactamente y en qué canales de televisión pasan el partido en vivo y en directo online por diferentes dispositivos móviles.

Surinam tiene un panorama definido: una victoria en “El Trébol” los dejaría virtualmente clasificados a la Copa del Mundo. Sin embargo, su celebración dependerá del resultado de los canaleros, que mantienen la misma puntuación, pero tienen una desventaja en el criterio de desempate.

CONCACAF GO transmite el partido entre Guatemala vs. Surinam en vivo online por la sexta jornada de las Eliminatorias al Mundial 2026. (Foto: Gestión Mix)
A qué hora juega Guatemala vs. Surinam en vivo hoy por las Eliminatorias

Esta es la lista de horarios por país para ver el partido Guatemala vs. Surinam EN VIVO EN DIRECTO, por la sexta jornada de las Eliminatorias CONCACAF 2025..

  • Guatemala (Ciudad de Guatemala): 19:00 horas
  • Honduras (Tegucigalpa): 19:00 horas
  • El Salvador (San Salvador): 19:00 horas
  • Nicaragua (Managua): 19:00 horas
  • Costa Rica (San José): 19:00 horas
  • Panamá (Ciudad de Panamá): 20:00 horas
  • Colombia (Bogotá): 20:00 horas
  • Perú (Lima): 20:00 horas
  • Ecuador (Quito): 20:00 horas
  • Cuba (La Habana): 20:00 horas
  • Canadá (Ottawa): 20:00 horas
  • Puerto Rico (San Juan): 21:00 horas
  • República Dominicana (Santo Domingo): 21:00 horas
  • Venezuela (Caracas): 21:00 horas
  • Bolivia (Sucre): 21:00 horas
  • Chile (Santiago): 22:00 horas
  • Paraguay (Asunción): 22:00 horas
  • Argentina (Buenos Aires): 22:00 horas
  • Uruguay (Montevideo): 22:00 horas
  • Brasil (Brasilia): 22:00 horas
  • España (Madrid): 02:00 horas del miércoles 19 de noviembre

Dónde ver Guatemala vs. Surinam EN VIVO por TV y ONLINE

Conoce los canales de TV y dónde ver online el partido entre Guatemala vs. Surinam en vivo y en directo por la sexta jornada de las Eliminatorias CONCACAF.

PaísesCanales TV
Estados UnidosParamount+, Peacok TV y Telemundo Deportes Ahora
GuatemalaTiGo Sports
PanamáBluu, Medcom Go, RPC, Telemetro, TVN 2, TVMAX y TVN Radio
MéxicoConcacaf Go YouTube y VPN
Costa RicaConcacaf Go YouTube y VPN
El SalvadorConcacaf Go YouTube y VPN
NicaraguaConcacaf Go YouTube y VPN
HondurasConcacaf Go YouTube y VPN
PerúConcacaf Go YouTube y VPN
ColombiaConcacaf Go YouTube y VPN
EcuadorConcacaf Go YouTube y VPN
CanadáConcacaf Go YouTube y VPN
CubaConcacaf Go YouTube y VPN
República DominicanaConcacaf Go YouTube y VPN
Puerto RicoConcacaf Go YouTube y VPN
VenezuelaConcacaf Go YouTube y VPN
BoliviaConcacaf Go YouTube y VPN
ArgentinaConcacaf Go YouTube y VPN
ChileConcacaf Go YouTube y VPN
UruguayConcacaf Go YouTube y VPN
ParaguayConcacaf Go YouTube y VPN

Dónde, a qué hora, TV y online para ver Guatemala vs. Surinam

  • Partido: Guatemala - Surinam
  • Fecha: martes 18 de noviembre de 2025
  • Hora: 7:00 p.m. hora de Ciudad de Guatemala
  • Estadio: El Trébol
  • Fecha: Sexta jornada de las Eliminatorias CONCACAF
