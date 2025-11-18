La última jornada de las Eliminatorias Concacaf llega con gran intensidad. Mientras Guatemala busca cerrar con dignidad ante su afición, Surinam se presenta como líder invicto con la oportunidad histórica de sellar su boleto al Mundial 2026. La clasificación en el Grupo A también se decidirá por el resultado simultáneo del encuentro entre Panamá y El Salvador. Si estás en Estados Unidos, México y otros países de Centroamérica, te comparto a qué hora exactamente y en qué canales de televisión pasan el partido en vivo y en directo online por diferentes dispositivos móviles.
Surinam tiene un panorama definido: una victoria en “El Trébol” los dejaría virtualmente clasificados a la Copa del Mundo. Sin embargo, su celebración dependerá del resultado de los canaleros, que mantienen la misma puntuación, pero tienen una desventaja en el criterio de desempate.
A qué hora juega Guatemala vs. Surinam en vivo hoy por las Eliminatorias
Esta es la lista de horarios por país para ver el partido Guatemala vs. Surinam EN VIVO EN DIRECTO, por la sexta jornada de las Eliminatorias CONCACAF 2025..
- Guatemala (Ciudad de Guatemala): 19:00 horas
- Honduras (Tegucigalpa): 19:00 horas
- El Salvador (San Salvador): 19:00 horas
- Nicaragua (Managua): 19:00 horas
- Costa Rica (San José): 19:00 horas
- Panamá (Ciudad de Panamá): 20:00 horas
- Colombia (Bogotá): 20:00 horas
- Perú (Lima): 20:00 horas
- Ecuador (Quito): 20:00 horas
- Cuba (La Habana): 20:00 horas
- Canadá (Ottawa): 20:00 horas
- Puerto Rico (San Juan): 21:00 horas
- República Dominicana (Santo Domingo): 21:00 horas
- Venezuela (Caracas): 21:00 horas
- Bolivia (Sucre): 21:00 horas
- Chile (Santiago): 22:00 horas
- Paraguay (Asunción): 22:00 horas
- Argentina (Buenos Aires): 22:00 horas
- Uruguay (Montevideo): 22:00 horas
- Brasil (Brasilia): 22:00 horas
- España (Madrid): 02:00 horas del miércoles 19 de noviembre
Dónde ver Guatemala vs. Surinam EN VIVO por TV y ONLINE
Conoce los canales de TV y dónde ver online el partido entre Guatemala vs. Surinam en vivo y en directo por la sexta jornada de las Eliminatorias CONCACAF.
|Países
|Canales TV
|Estados Unidos
|Paramount+, Peacok TV y Telemundo Deportes Ahora
|Guatemala
|TiGo Sports
|Panamá
|Bluu, Medcom Go, RPC, Telemetro, TVN 2, TVMAX y TVN Radio
|México
|Concacaf Go YouTube y VPN
|Costa Rica
|Concacaf Go YouTube y VPN
|El Salvador
|Concacaf Go YouTube y VPN
|Nicaragua
|Concacaf Go YouTube y VPN
|Honduras
|Concacaf Go YouTube y VPN
|Perú
|Concacaf Go YouTube y VPN
|Colombia
|Concacaf Go YouTube y VPN
|Ecuador
|Concacaf Go YouTube y VPN
|Canadá
|Concacaf Go YouTube y VPN
|Cuba
|Concacaf Go YouTube y VPN
|República Dominicana
|Concacaf Go YouTube y VPN
|Puerto Rico
|Concacaf Go YouTube y VPN
|Venezuela
|Concacaf Go YouTube y VPN
|Bolivia
|Concacaf Go YouTube y VPN
|Argentina
|Concacaf Go YouTube y VPN
|Chile
|Concacaf Go YouTube y VPN
|Uruguay
|Concacaf Go YouTube y VPN
|Paraguay
|Concacaf Go YouTube y VPN
- Partido: Guatemala - Surinam
- Fecha: martes 18 de noviembre de 2025
- Hora: 7:00 p.m. hora de Ciudad de Guatemala
- Estadio: El Trébol
- Fecha: Sexta jornada de las Eliminatorias CONCACAF