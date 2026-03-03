El Spotify Camp Nou será el escenario de una batalla épica este martes 3 de marzo de 2026 cuando el FC Barcelona intente la remontada del siglo ante el Atlético de Madrid. Tras el doloroso 4-0 sufrido en la ida, los culés necesitan una noche mágica para meterse en la gran final de la Copa del Rey. Para los hinchas en Estados Unidos, el balón rodará a las 3:00 p. m. ET / 12:00 p. m. PT, la hora perfecta para pausar el día y vibrar con el equipo de Hansi Flick. En México, la cita es a las 2:00 p. m. Tiempo del Centro de CDMX, mientras que en España el duelo iniciará a las 21:00 horario peninsular.

Si buscas cómo ver Barcelona vs. Atlético de Madrid en vivo desde EE. UU., la señal exclusiva en español estará en ESPN Select y por streaming en ESPN App. Una excelente opción para verlo “gratis” es aprovechar las pruebas de siete días de plataformas como FuboTV, que incluye el canal deportivo en su parrilla. En México, la transmisión oficial corre por cuenta de Sky Sports, su app Sky+ e izzi, mientras que en España podrás disfrutarlo en abierto y sin costo a través de La 1 de RTVE y su plataforma online RTVE Play. En Latinoamérica, países como Perú también podrán disfrutarlo en TV abierta gracias a América Televisión, demostrando que este partido paraliza al continente entero.

El conjunto blaugrana llega con la moral en alto tras golear al Villarreal, pero el “Cholo” Simeone no piensa ceder ni un milímetro de su ventaja de cuatro goles. Con figuras como Lamine Yamal buscando el milagro y Antoine Griezmann intentando sentenciar a su exequipo, la tensión en el campo será máxima desde el pitazo inicial. No te pierdas este choque de titanes que definirá quién peleará por el trofeo el próximo 18 de abril con el ganador del duelo entre Real Sociedad y Athletic Club. ¡La Copa del Rey 2026 está en su etapa más emocionante y hoy sabremos si el vigente campeón logra defender su corona o si los colchoneros dan el golpe final!

BARCELONA (ESPAÑA), 03/03/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para mirar el partido entre FC Barcelona y Atlético Madrid este martes 3 de marzo por la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey 2026 desde el estadio Spotify Camp Nou de Barcelona, España. FOTO DE THOMAS COEX PARA AFP

¿Dónde ver FC Barcelona — Atlético de Madrid EN VIVO EN DIRECTO por la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey 2026?

El FC Barcelona vs. Atlético de Madrid por la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey 2026 se podrá ver en distintos canales de TV y servicios de streaming según el país, tanto en señal abierta como en cable y plataformas online oficiales. A continuación, un resumen de las opciones más importantes para España, Estados Unidos, México y varios países de Sudamérica.

España: TVE La 1, TV3, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+ y 3Cat

Estados Unidos: ESPN Select, fuboTV y ESPN App

México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Panamá y Rep. Dominicana: SKY Sports, SKY Plus e izzi

Perú: América TV y América tvGO

Colombia: Win Play

Ecuador: El Canal del Fútbol (ECDF)

Venezuela: Meridiano Television, Venevision e inter

Argentina, Uruguay y Paraguay: Flow Sports TV

Brasil: ESPN4 Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+ y Vivo Play

Reino Unido: Premier Sports 1 y Premier Sports Player

Alemania: DAZN Deutschland y DAZN2 Germany

Francia: DAZN France

Chile: Mega

Horarios para ver el FC Barcelona — Atlético Madrid por la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey 2026

México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras: 14:00 horas

Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 15:00 horas

Venezuela, Bolivia y República Dominicana: 16:00 horas

Argentina, Brasil, Chile y Uruguay: 17:00 horas

Reino Unido, Portugal e Irlanda: 20:00 horas

España, Italia, Francia y Alemania: 21:00 horas

Estados Unidos: 3 p.m. ET / 12 p.m. PT

Conoce el resultado final del partido de FC Barcelona vs. Atlético de Madrid por la semifinal de vuelta de la Copa del Rey 2026. (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

Ficha del partido FC Barcelona vs Atlético de Madrid, por la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey 2026

Instancia: Vuelta de la Semifinal de la Copa del Rey 2026

​Partido: FC Barcelona — Atlético de Madrid

Fecha: Martes, 03 de marzo de 2026.

Hora oficial: 21:00 de Madrid | 3 p.m. ET / 12 p.m. PT

Estadio: Spotify Camp Nou, Barcelona (España)

Ciudad: Barcelona, Cataluña, España.

Árbitro principal: Ricardo de Burgos.

Asistente 1: Iker de Francisco.

Asistente 2: Asier Pérez.

Cuarto árbitro: Francisco José Ortega.

VAR: Daniel Jesús Trujillo.

AVAR: Javier Iglesias.

Alineación probable FC Barcelona: Joan García Pons; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Baldé; Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Fermín López Marín, Raphinha; Ferran Torres.

Alineación probable Atlético Madrid: Juan Musso; Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri; Koke Resurrección, Ademola Lookman, Antoine Griezmann; Giuliano Simeone, Alexander Sørloth, Julián Alvarez.