Un verdadero duelo de titantes se librará este martes 3 de marzo en el Spotify Camp Nou para definir quién ganó el pase a la final en el electrizante choque entre FC Barcelona y Atlético de Madrid. Los dirigidos por Hansi Flick enfrentan una misión casi imposible: remontar el doloroso 4-0 sufrido en el Riyadh Air Metropolitano el mes pasado. Con la baja sensible de Robert Lewandowski por una fractura facial, todas las esperanzas culés recaen en el talento del joven Lamine Yamal, quien viene de anotar un hat-trick. La afición hispana en Estados Unidos y el resto de Latinoamérica espera con ansias ver si el actual campeón de la Copa del Rey logra otra remontada histórica.

El Atlético de Madrid del “Cholo” Simeone llega blindado por la segunda mejor defensa de España y una racha de tres victorias consecutivas en todas las competencias. En la ida, figuras como Antoine Griezmann y Julián Álvarez sentenciaron un partido donde la velocidad rojiblanca superó por completo a la zaga catalana. Pese a la baja de Johnny Cardoso por lesión, los madrileños buscan asegurar su primera final de copa desde 2013, apoyados en la enorme ventaja obtenida en casa. La tensión es máxima, pues un solo gol colchonero obligaría al Barça a marcar cinco para clasificar.

La polémica también juega su papel en esta semifinal tras el error tecnológico que anuló un gol legítimo a Pau Cubarsí en el primer encuentro. El Barcelona llega con sed de revancha no solo por el resultado, sino por las decisiones arbitrales que marcaron el rumbo de la eliminatoria en Madrid. Con las ausencias confirmadas de Gavi, Frenkie de Jong y la suspensión de Eric García, Flick deberá apostar por la épica y el orden táctico. Los residentes en EE. UU., México e Hispanoamérica podrán seguir este drama deportivo que define al primer gran finalista del “torneo del KO”.

Aunque el historial histórico favorece a los blaugranas con 113 victorias sobre 80 del Atleti, la realidad actual pone a los madrileños como claros favoritos para avanzar. El FC Barcelona necesita cuatro goles sin respuesta solo para forzar la prórroga, una tarea titánica ante un equipo que sabe cerrar espacios como nadie. Si buscas los resultados en vivo y números finales de este duelo, mantente conectado a nuestra cobertura minuto a minuto. El destino de la Copa del Rey 2026 se decide hoy en una batalla de estrategias que promete paralizar a todos los fanáticos del fútbol.

¡Duelo de titanes! Mira a qué hora juega el FC Barcelona vs. Atlético de Madrid hoy 3 de marzo por la Copa del Rey 2026. Canales de TV y horarios confirmados para España, EE. UU. y México. ¿Quién pasará a la siguiente ronda? | Crédito: fcbarcelona.es / atleticodemadrid.com / laliga.com / Composición Mag

¿A qué hora es y dónde ver por TV y online el Barcelona vs. Atlético Madrid por la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey 2026?

El partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey entre FC Barcelona y Atlético de Madrid podrá verse en directo el martes 03 de marzo, a partir de las 21.00 horas (hora peninsular) en abierto en La 1 de TVE , así como en streaming a través de la plataforma RTVE Play. También se podrá ver por los canales Movistar Plus+ (7), M+ Copa del Rey (M52 O107) y LaLiga TV Bar, de la plataforma Movistar Plus. Además se podrá ver en abierto por el canal autonómico TV3 y 3Cat (Cataluña). A continuación, te explicamos cuándo y dónde se puede ver el partido en directo y online en España, otros países de Europa y Latinoamérica disponible desde tu móvil, tablet, ordenador o Smart TV.

PAÍS HORARIO CANALES TV / ONLINE Argentina 5:00 PM Flow Sports TV Brasil 5:00 PM ESPN4 Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+ y Vivo Play Chile 5:00 PM Mega Colombia 3:00 PM Win Play Costa Rica 2:00 PM Sky Sports Ecuador 3:00 PM El Canal del Fútbol (ECDF) El Salvador 2:00 PM Sky Sports Norte USA EST 3:00, CST 2:00, MST 1:00, PST 12:00 ESPN Select, fuboTV y ESPN App Guatemala 2:00 PM Sky Sports Norte Honduras 2:00 PM Sky Sports Norte México 2:00 PM SKY Sports, SKY Plus e izzi Nicaragua 2:00 PM Sky Sports Norte Panamá 2:00 PM Sky Sports Norte Paraguay 5:00 PM Flow Sports TV Perú 3:00 PM América Televisión, América tvGO y Movistar Deportes Perú Rep. Dominicana 4:00 PM Sky Sports Norte Uruguay 5:00 PM Flow Sports TV Venezuela 4:00 PM Meridiano Television, Venevision e inter Alemania 9:00 PM DAZN Deutschland y DAZN2 Germany Francia 9:00 PM DAZN France

Conoce qué canales de TV y dónde ver el partido FC Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO por la semifinal de la Copa del Rey. (Foto: Composición Mag)

Alineación posible del FC Barcelona - Atlético Madrid

El once posible de FC Barcelona: Joan García Pons; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Baldé; Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Fermín López Marín, Raphinha; Ferran Torres. DT: Hansi Flick.

Joan García Pons; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Baldé; Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Fermín López Marín, Raphinha; Ferran Torres. DT: Hansi Flick. El once posible de Atlético Madrid: Juan Musso; Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri; Koke Resurrección, Ademola Lookman, Antoine Griezmann; Giuliano Simeone, Alexander Sørloth y Julián Alvarez. DT: Diego Simeone.