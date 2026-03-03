Revisa esta nota para que sepas en qué canal se puede ver el FC Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO por la Copa del Rey 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)
Este martes 3 de marzo hay rumor de buen fútbol. Nadie puede decir lo contrario porque jugarán el FC Barcelona y el Atlético de Madrid por la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey. El partido, que arrancará a las 3:00 pm ET, 2:00 pm CT, 1:00 pm MT, 12:00 pm PT y 9:00 pm en España, se disputará en el Spotify Camp Nou. Si te interesa saber qué canal lo transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO, llegaste a la nota correcta.

Es necesario mencionar que el conjunto culé afrontará el compromiso con la intención de remontar la llave tras caer por 4-0 en la ida frente al equipo colchonero, que buscará cuidar su ventaja para poder clasificar a la final del certamen. En definitiva, se viene un gran partido.

El partido FC Barcelona vs. Atlético de Madrid ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Gestión Mix)
¿A qué hora ver EN VIVO el FC Barcelona vs. Atlético de Madrid en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego FC Barcelona vs. Atlético de Madrid por la Copa del Rey este martes 3 de marzo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 3:00 pm
  • Estados Unidos (CT): 2:00 pm
  • Estados Unidos (MT): 1:00 pm
  • Estados Unidos (PT): 12:00 pm
  • España: 9:00 pm
  • México (CDMX): 2:00 pm
  • Puerto Rico: 4:00 pm
  • República Dominicana: 4:00 pm
  • Panamá: 3:00 pm
  • Costa Rica: 2:00 pm
  • El Salvador: 2:00 pm
  • Guatemala: 2:00 pm
  • Honduras: 2:00 pm
  • Nicaragua: 2:00 pm
  • Argentina: 5:00 pm
  • Brasil (Brasilia): 5:00 pm
  • Uruguay: 5:00 pm
  • Chile (Santiago): 5:00 pm
  • Paraguay: 5:00 pm
  • Bolivia: 4:00 pm
  • Venezuela: 4:00 pm
  • Ecuador: 3:00 pm
  • Perú: 3:00 pm
  • Colombia: 3:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el FC Barcelona vs. Atlético de Madrid?

Este martes 3 de marzo de 2026 se podrá ver el FC Barcelona vs. Atlético de Madrid por la Copa del Rey a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos: ESPN Select, ESPN App, fuboTV
  • España: Movistar+, M+ LALIGA TV, Movistar Plus, 3Cat, TVE La 1, TV3, RTVE Play, fuboTV España, 3Cat
  • México: Sky Sports México, Sky+, izzi
  • Francia: DAZN France                             
  • Alemania: DAZN Deutschland, DAZN2 Germany
  • Argentina: Flow Sports
  • Brasil: ESPN4 Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, Vivo Play
  • Perú: América Televisión, Movistar Deportes
  • Ecuador: Canal del Fútbol
  • Colombia: Win Play
  • Uruguay: Flow TV
  • Venezuela: Meridiano Televisión, Venevision
  • Honduras: Sky Sports Norte
  • República Dominicana: Sky Sports Norte
  • Nicaragua: Sky Sports Norte
  • Panamá: Sky Sports Norte
  • Costa Rica: Sky Sports Norte
  • El Salvador: Sky Sports Norte
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

