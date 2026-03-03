Este martes 3 de marzo hay rumor de buen fútbol. Nadie puede decir lo contrario porque jugarán el FC Barcelona y el Atlético de Madrid por la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey. El partido, que arrancará a las 3:00 pm ET, 2:00 pm CT, 1:00 pm MT, 12:00 pm PT y 9:00 pm en España, se disputará en el Spotify Camp Nou. Si te interesa saber qué canal lo transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO, llegaste a la nota correcta.

Es necesario mencionar que el conjunto culé afrontará el compromiso con la intención de remontar la llave tras caer por 4-0 en la ida frente al equipo colchonero, que buscará cuidar su ventaja para poder clasificar a la final del certamen. En definitiva, se viene un gran partido.

El partido FC Barcelona vs. Atlético de Madrid ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el FC Barcelona vs. Atlético de Madrid en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego FC Barcelona vs. Atlético de Madrid por la Copa del Rey este martes 3 de marzo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 3:00 pm

Estados Unidos (CT): 2:00 pm

Estados Unidos (MT): 1:00 pm

Estados Unidos (PT): 12:00 pm

España: 9:00 pm

México (CDMX): 2:00 pm

Puerto Rico: 4:00 pm

República Dominicana: 4:00 pm

Panamá: 3:00 pm

Costa Rica: 2:00 pm

El Salvador: 2:00 pm

Guatemala: 2:00 pm

Honduras: 2:00 pm

Nicaragua: 2:00 pm

Argentina: 5:00 pm

Brasil (Brasilia): 5:00 pm

Uruguay: 5:00 pm

Chile (Santiago): 5:00 pm

Paraguay: 5:00 pm

Bolivia: 4:00 pm

Venezuela: 4:00 pm

Ecuador: 3:00 pm

Perú: 3:00 pm

Colombia: 3:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el FC Barcelona vs. Atlético de Madrid?

Este martes 3 de marzo de 2026 se podrá ver el FC Barcelona vs. Atlético de Madrid por la Copa del Rey a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: ESPN Select, ESPN App, fuboTV

España: Movistar+, M+ LALIGA TV, Movistar Plus, 3Cat, TVE La 1, TV3, RTVE Play, fuboTV España, 3Cat

México: Sky Sports México, Sky+, izzi

Francia: DAZN France

Alemania: DAZN Deutschland, DAZN2 Germany

Argentina: Flow Sports

Brasil: ESPN4 Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, Vivo Play

Perú: América Televisión, Movistar Deportes

Ecuador: Canal del Fútbol

Colombia: Win Play

Uruguay: Flow TV

Venezuela: Meridiano Televisión, Venevision

Honduras: Sky Sports Norte

República Dominicana: Sky Sports Norte

Nicaragua: Sky Sports Norte

Panamá: Sky Sports Norte

Costa Rica: Sky Sports Norte

El Salvador: Sky Sports Norte