La acción ya está en marcha en WrestleMania 42 (Noche 1), que se celebra este sábado 18 de abril de 2026 desde el imponente Allegiant Stadium . Con miles de fanáticos en las gradas y millones siguiendo la transmisión en todo el mundo, el evento más importante de la lucha libre profesional vive uno de sus momentos más esperados de la jornada.

En el combate estelar, Cody Rhodes defiende el Campeonato Indiscutido frente a Randy Orton , en una lucha que ya se desarrolla dentro del ring y que ha comenzado con una intensidad propia de WrestleMania. Ambos luchadores están dejando todo en escena, en un enfrentamiento cargado de historia, orgullo y el máximo título de la empresa en juego.

El ambiente es electrizante en Las Vegas, con cada movimiento generando la reacción del público en un duelo que promete ser inolvidable. Si quieres conocer cómo quedó la lucha entre Cody Rhodes y Randy Orton en WrestleMania 2026 y revisar todos los resultados de la cartelera EN VIVO, sigue leyendo esta nota.

¿Quién ganó la lucha estelar de WrestleMania 42, Cody Rhodes vs. Randy Orton?

Por confirmar...

¿A qué hora inició WrestleMania 42 hoy sábado 18 de abril de 2026?

Estados Unidos (ET): 6:00 p.m.

6:00 p.m. Estados Unidos (CT): 5:00 p.m.

5:00 p.m. Estados Unidos (MT): 4:00 p.m.

4:00 p.m. Estados Unidos (PT): 3:00 p.m.

3:00 p.m. España: 12:00 a.m. (medianoche del domingo 19)

12:00 a.m. (medianoche del domingo 19) México: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Perú / Colombia / Ecuador: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Chile / Bolivia / Venezuela: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Argentina / Uruguay / Paraguay: 7:00 p.m.

¿Dónde ver WrestleMania 42 hoy sábado 18 de abril de 2026?

El evento WrestleMania 42 se puede ver EN VIVO vía streaming en distintas plataformas según la región. En Estados Unidos, la transmisión está disponible a través de ESPN en formato online, mientras que en Latinoamérica (excepto Puerto Rico) y España se puede seguir mediante Netflix, que cuenta con los derechos de emisión de WWE. Para disfrutar del evento, solo es necesario contar con una suscripción activa y acceso a internet desde cualquier dispositivo.

Cartelera del sábado 18 de abril

Cody Rhodes vs. Randy Orton por el Campeonato Indiscutido de WWE (evento estelar)

por el Campeonato Indiscutido de WWE (evento estelar) Stephanie Vaquer vs. Liv Morgan por el Campeonato Mundial Femenino

por el Campeonato Mundial Femenino Seth Rollins vs. Gunther

AJ Lee vs. Becky Lynch por el Campeonato Intercontinental Femenino

por el Campeonato Intercontinental Femenino Drew McIntyre vs. Jacob Fatu en Combate sin sanción (Unsanctioned Match)

en Combate sin sanción (Unsanctioned Match) Campeonato Femenino en Parejas de WWE (Fatal 4-Way) Nia Jax & Lash Legend vs. Charlotte Flair & Alexa Bliss vs. The Bella Twins vs. Bayley & Lyra Valkyria

Nia Jax & Lash Legend vs. Charlotte Flair & Alexa Bliss vs. The Bella Twins vs. Bayley & Lyra Valkyria Lucha de seis hombres (Six-Man Tag Team Match) The Usos & LA Knight vs. Logan Paul, Austin Theory e IShowSpeed