Venezuela y Estados Unidos se miden este martes 17 de marzo en la gran final del Clásico Mundial de Béisbol 2026, en el loanDepot Park de Miami, Florida, en un duelo programado para las 20:00 de Caracas (8 p.m. ET / 5 p.m. PT) . La Vinotinto llega lanzada luego de su histórica remontada 4x2 sobre la invicta Italia, mientras que el Team USA, anfitrión del torneo, busca imponer su poderío ante una de las aficiones más ruidosas del campeonato.

El conjunto venezolano aterriza en su primera final mundialista tras protagonizar una vibrante reacción en semifinales, donde volteó un 0-2 con un jonrón de Eugenio Suárez y un racimo de tres carreras en el séptimo inning que hizo estallar a los más de 35.000 aficionados presentes en el estadio. Con un lineup repleto de figuras All Star de Grandes Ligas y un bullpen que viene respondiendo en los momentos clave, Venezuela se presenta como un rival de máximo peligro para los estadounidenses.

¿Cómo quedó el partido Venezuela vs. Team USA por la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Revisa el resultado en vivo y en directo del juego entre Venezuela y Estados Unidos por la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E VENEZUELA — — — — — — — — — — — — ESTADOS UNIDOS — — — — — — — — — — — —

Previa del Venezuela vs. Team USA

Al frente estará Estados Unidos, defensor de casa y uno de los grandes favoritos desde el inicio del torneo, con un roster profundo y experimentado que ya sabe lo que es ganar este tipo de citas. El choque, además, se disputará en medio del ruido extradeportivo que rodea la relación entre ambos países, marcada por la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero, lo que añade una carga emocional extra al ambiente de la final.

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“Mi país necesita esa victoria mañana”, subrayó Ronald Acuña Jr., líder ofensivo de la novena venezolana y uno de los grandes protagonistas de la remontada ante Italia. “Estados Unidos tiene un gran equipo y nosotros también, veremos qué pasa mañana”, añadió la superestrella, sintetizando el clima de expectativa que rodea a un juego que puede cambiar para siempre la historia del béisbol venezolano.

Venezuela y Estados Unidos (Team USA) se disputarán el título del Clásico Mundial de Béisbol 2026, que se jugará este martes 17 de marzo, en el LoanDepot Park de Miami, Florida. El duelo se transmitirá en vivo y en directo por la señal de Béisbol Play y canales como IVC, ByM Sports, Televen, Venevisión, TVES, ESPN y Disney Plus Premium. (VIDEO DE @beisbolplaycom en X)