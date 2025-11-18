La última jornada del Grupo C de las Eliminatorias de la Concacaf hacia el Mundial 2026 será un verdadero drama, con tres selecciones luchando por el único boleto directo a la Copa del Mundo. Este martes 18 de noviembre a las 19:00 horas de San José (8 p.m. ET / 5 p.m. PT) , la atención se centrará en el Estadio Nacional de Costa Rica, donde la selección de Costa Rica recibirá a su similar de Honduras. Actualmente, Los Ticos ocupan el tercer lugar con seis puntos, mientras que Honduras y Haití comparten la cima con ocho, elevando las apuestas al máximo en este enfrentamiento decisivo.

El equipo dirigido por el mexicano Miguel “Piojo” Herrera se encuentra en la situación más difícil y está obligado a conseguir una victoria en San José para mantener vivas sus esperanzas de clasificación automática. Sin embargo, un triunfo no será suficiente: Costa Rica necesita desesperadamente un milagro de Nicaragua, que debe lograr al menos un empate en su visita a Curazao, donde la selección haitiana juega como local. La igualdad sin goles en el partido de ida disputado en Honduras muestra la paridad extrema entre los dos rivales centroamericanos.

Para Honduras, una victoria también es esencial para evitar la calculadora y asegurar su clasificación directa. El equipo que termine en el segundo lugar del grupo, tendrá una nueva oportunidad al luchar por ser uno de los dos mejores segundos para un lugar en el repechaje mundialista. Este duelo a muerte definirá no solo al líder del grupo, sino también quién mantendrá encendido el sueño de la Copa del Mundo 2026.

Honduras lidera la tabla del Grupo I de las Eliminatorias CONCACAF para el Mundial 2026 con 8 puntos. | Crédito: Selección Nacional de Honduras - Fenafuth / Facebook

¿Dónde ver el partido Honduras vs. Haití por Eliminatorias CONCACAF 2026?

Para la audiencia en México, el partido Honduras vs. Haití se transmite EN VIVO a través de TVC Deportes. Si prefieres el streaming, puedes seguirlo en línea mediante TVC 2 Online, la plataforma digital del canal. Para los espectadores en Honduras, la señal de Deportes TVC está disponible tanto en televisión abierta como por televisión de paga a través de operadores como Cable Color.

¿Cómo ver Honduras vs. Haití por Eliminatorias CONCACAF 2026 por Canal Deportes TVC EN VIVO GRATIS?

En México, TVC Deportes se encuentra en varios sistemas de televisión de paga. Puedes sintonizarlo en Megacable (Canal 315), Total Play (Canal 575) y Dish (Canal 348). Para acceder a la transmisión en línea por TVC 2 Online, generalmente se requiere tener una suscripción activa a TVC Deportes con un proveedor de TV de paga compatible y usar tus credenciales de acceso.

¿Cuánto cuesta TVC Deportes en México?

El costo de acceso a TVC Deportes está integrado en los paquetes de televisión de paga. Los precios mensuales que incluyen este canal en operadores como Megacable, Total Play y Dish suelen oscilar entre $300 y $600 MXN, dependiendo de la complejidad y los servicios adicionales del paquete contratado por el usuario.

Costa Rica se coloca en el tercer puesto del Grupo I de las Eliminatorias CONCACAF para el Mundial 2026 con 6 unidades. | Crédito: Federación Costarricense de Fútbol / Facebook

¿Cómo ver Honduras vs. Haití por las Eliminatorias CONCACAF 2026 por Deportes TVC por TV abierta?

Sí, la señal de Deportes TVC se transmite por televisión abierta en diversas ciudades de Honduras, además de estar disponible en televisión de paga. Por ejemplo, en Tegucigalpa, se sintoniza en el Canal 33 (análogo). Para los suscriptores de Cable Color, el canal está disponible en el 700 HD. Es recomendable revisar la programación local para la frecuencia exacta en tu ciudad.

Análogo

Canal 25: Olanchito

Canal 26: Jesús de Otoro, Nacaome, Goascorán, Sabanagrande, San Lorenzo, Choluteca, Catacamas, Juticalpa y Ocotepeque

Canal 31: Comayagua

Canal 32: Siguatepeque

Canal 33: Tegucigalpa, Valle de Ángeles, La Ceiba (FTTH), Saba, Sonaguera, Tocoa, Trujillo

Canal 34: Talanga, Campamento, Guaimaca, Talanga (FTTH)

Canal 41: La Ceiba

Canal 45: San Pedro Sula, SPS (FTTH), Cablesula, El Progreso, Lima, Puerto Cortés, Omoa

Canal 53: La Entrada, Santa Rosa de Copán, Macuelizo La Flecha

TV Digital

Canal 700

¿Qué otros contenidos puedo ver en Deportes TVC?

Además de los partidos de la selección de fútbol de Honduras válidos por las Eliminatorias CONCACAF 2026, el canal TVC Deportes transmitirá en México resúmenes y momentos memorables de sus enfrentamientos a través de las redes sociales como su canal de YouTube, mientras que en el territorio hondureño, el Canal Deportes TVC transmite los partidos de nueve de los 10 clubes de la Liga Nacional de Honduras, así como una serie de programas propios como Ante la Afición, Deportes TVC Noticias, Agenda Deportiva, DxT en 3 letras, Compacto Futbolero en 60, La Previa, y la repetición de algunos cotejos.

Además de la cobertura de la selección de fútbol de Honduras en las Eliminatorias CONCACAF 2026, Deportes TVC es la casa de la Liga Nacional de Honduras, transmitiendo los partidos de nueve de sus diez clubes. La programación se complementa con shows deportivos propios como Ante la Afición, Deportes TVC Noticias, Agenda Deportiva, DxT en 3 letras, Compacto Futbolero en 60, La Previa, y la repetición de algunos cotejos en su canal de YouTube.