¡Prepárate para el duelo más esperado de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX! Este sábado 21 de febrero de 2026 a las 10:05 pm ET / 9:05 pm Tiempo del Centro de CDMX / 7:05 pm PT , el Estadio Banorte vibrará con el choque entre Cruz Azul y Chivas de Guadalajara. Si vives en Estados Unidos y no quieres perderte ni un segundo de esta batalla por el liderato, aquí te decimos cómo seguir la transmisión del Cruz Azul vs. Chivas de Guadalajara EN DIRECTO, a través de la señal de Canal 5 y TUDN, además de ViX Premium en streaming .

La Máquina Celeste llega inspirada en el tercer puesto tras vencer a Tigres, con un Nicolás Ibáñez que anda encendido frente al arco rival. Por su parte, el Rebaño Sagrado ocupa la cuarta posición y viene de ganar el Clásico Nacional ante el América, lo que les da una motivación extra. Solo un punto separa a estos gigantes en la tabla, lo que convierte a este partido en una final adelantada por la clasificación directa. Recuerda que Cruz Azul eliminó a Chivas en el último torneo, por lo que el hambre de revancha rojiblanca está más viva que nunca.

El partido Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Cruz Azul vs. Chivas de Guadalajara por Clausura 2026 de la Liga MX?

El partido entre Cruz Azul y Chivas se transmite en vivo y gratis por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y a través de los servicios de cable Dish, SKY, Megacable, Izzi y Totalplay. Consulta aquí los números de canal para ver el partido desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX Plus y TUDN?

Te tenemos una excelente noticia: ahora es posible ver el Canal 5 a través de plataformas de streaming como ViX+ y TUDN, donde puedes disfrutar este y otros canales en vivo desde tu celular, tablet o smart TV. Para acceder a esta función exclusiva, es necesario contratar el servicio Premium.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Cruz Azul vs. Chivas de Guadalajara por Clausura 2026 de la Liga MX?

TUDN se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi. Estos son los respectivos canales que debes sintonizar:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

Cruz Azul vs Chivas se enfrentan en la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX (Foto: Composición MAG / @Chivas / @CruzAzul)

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Cruz Azul vs. Chivas de Guadalajara en los Estados Unidos?

Para ver TUDN en Estados Unidos necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el duelo Cruz Azul vs. Chivas de Guadalajara por la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DirecTV

Horarios, TV y dónde ver en vivo Cruz Azul vs. Chivas de Guadalajara por Clausura 2026 de la Liga MX

Partido : Tigres UANL vs. Cruz Azul pór la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX

: Tigres UANL vs. Cruz Azul pór la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX Fecha : Sábado, 21 de febrero de 2025

: Sábado, 21 de febrero de 2025 Horario : 21:05 del Tiempo de Centro de México (CDMX)

: 21:05 del Tiempo de Centro de México (CDMX) Televisión : Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming)

: Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming) Streaming : TUDN y ViX Premium

: TUDN y ViX Premium Lugar : Estadio Banorte de la Ciudad de México (México)