Las Chivas de Guadalajara, dirigidas por el argentino Gabriel Milito, viven un momento dulce y llegan embaladas al duelo más esperado de la séptima jornada del Torneo Clausura 2026. Con paso perfecto y seis victorias consecutivas, el Rebaño Sagrado buscará mantener su hegemonía cuando reciba este sábado al Cruz Azul, segundo en la tabla, en un enfrentamiento que promete emociones intensas y fútbol de alto nivel.

En el Estadio Banorte, los tapatíos saltarán al campo dispuestos a ratificar por qué son el equipo sensación del torneo. Armando González, su goleador y gran revelación del fútbol mexicano, liderará el ataque en busca de ampliar una racha que tiene soñando a toda la afición rojiblanca.

Del otro lado, los Azules de Nicolás Larcamón llegan decididos a arruinar la fiesta y enviar un mensaje contundente. Con cuatro triunfos, un empate y solo una derrota, Cruz Azul sabe que un golpe en casa del líder puede cambiar la historia del torneo y consolidar su candidatura al título.

Las cifras anticipan un duelo parejo: ambos equipos suman 11 goles, aunque Chivas ha recibido tres menos. Sin embargo, las estadísticas quedarán en segundo plano cuando ruede el balón. Tanto rojiblancos como celestes atraviesan un gran momento de forma, y en este choque no hay un favorito claro.

Con González como estandarte ofensivo, Guadalajara buscará imponer su ritmo y protagonismo desde el inicio. Cruz Azul, en cambio, priorizará la solidez defensiva y apostará por la creatividad de José Paradela, el talento de Agustín Palavecino y la potencia goleadora del uruguayo Gabriel Fernández para hacer daño en el contragolpe.

Todo está preparado para un enfrentamiento vibrante entre dos gigantes que llegan encendidos y con el título en la mira.

¿Dónde ver Chivas de Guadalajara — Club América EN VIVO por el Clausura MX 2026?

El Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul por la Jornada 7 del Torneo Clausura de la Liga MX se podrá ver en los siguientes canales de TV y servicios streaming de México y Estados Unidos:

México: Canal 5, TUDN, TV Azteca 7 y ViX Plus

Estados Unidos y Puerto Rico: Paramount+, TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX y CBS Sports Golazo

Horarios para ver el Chivas de Guadalajara vs. Club América por la Liga MX

México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras: 21:05 horas

Estados Unidos:10:05 p.m. ET / 7:05 p.m. PT

Ficha del partido Chivas de Guadalajara vs. Club América por el Clausura MX 2026

Competición : Torneo Clausura 2026 — Jornada 7 de Liga MX

: Torneo Clausura 2026 — Jornada 7 de Liga MX ​ Partido : Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul

: Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul Fecha : sábado 20 de febrero de 2026

: sábado 20 de febrero de 2026 Hora oficial : 21:05 del Tiempo de Centro; 10:05 p.m. ET / 7:05 p.m. PT

: 21:05 del Tiempo de Centro; 10:05 p.m. ET / 7:05 p.m. PT Estadio : Estadio Banorte

: Estadio Banorte Ciudad : CDMX (México)

: CDMX (México) Árbitro principal : Maximiliano Quintero

: Maximiliano Quintero Alineación de Chivas de Guadalajara : Raúl Rangel; Diego Campillo, José Castillo, Daniel Aguirre, Bryan González; Richard Ledezma, Omar Govea, Rubén González; Efraín Álvarez, Roberto Alvarado y Armando González.

: Raúl Rangel; Diego Campillo, José Castillo, Daniel Aguirre, Bryan González; Richard Ledezma, Omar Govea, Rubén González; Efraín Álvarez, Roberto Alvarado y Armando González. Alineación de Cruz Azul: Andrés Gudiño; Jorge Rodarte, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Omar Campos; Erik Lira, Amaury García, Agustín Palavecino, Luka Romero; Christian Ebere y Gabriel Fernández.