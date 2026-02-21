Tras su victoria en el Clásico Nacional ante el Club América, las Chivas de Guadalajara buscan mantener el impulso y dar otro paso firme rumbo al título del Torneo Clausura 2026. El Rebaño Sagrado visitará este sábado 21 de febrero, a partir de las 21:05 Tiempo del Centro (10:05 p.m. ET / 7:05 p.m. PT) , al Cruz Azul en el Estadio Banorte de la Ciudad de México, en un duelo estelar de la Jornada 7 que promete emociones desde el primer minuto. ¿Quieres ver el juego en tu televisor Smart TV, teléfono celular, PC o Tablet? La transmisión oficial del cotejo para los hinchas del fútbol mexicano se podrá ver en vivo y gratis por el Canal 7 de Azteca Siete en señal abierta, cableoperadores como Izzi, Megacable, Totalplay, Star TV y SKY y el sitio web de TV Azteca Deportes Network.

¿Dónde ver Azteca 7 EN VIVO GRATIS, Cruz Azul vs. Chivas de Guadalajara por Liga MX 2026?

TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido entre Chivas de Guadalajara y Cruz Azul por la Liga MX 2026. Solo debes sintonizar el Canal 7 en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los cableoperadores Dish, Sky, Megacable e Izzi.

Canales 107 SD y 607 HD de Dish

Canales 107 SD y 1107 HD de SKY

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable

Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul por la Liga MX 2026?

Para ver el partido entre Chivas de Guadalajara y Cruz Azul correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes. También tienes la opción de disfrutar el encuentro descargando la app de TV Azteca, disponible en Google Play Store para dispositivos Android y en la App Store para dispositivos iOS.

PC

Móviles

Smart TV

Tablets

Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul: horario, TV y dónde ver en vivo por la Liga MX 2026

Fecha : Sábado 21 de febrero de 2026

: Sábado 21 de febrero de 2026 Partido : Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul, por la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX

: Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul, por la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX TV : Azteca Siete (Canal 7)

: Azteca Siete (Canal 7) STREAMING : Azteca Deportes Network

: Azteca Deportes Network Horario : 21:05 del Tiempo de Centro de México

: 21:05 del Tiempo de Centro de México Lugar: Estadio Banorte de la Ciudad de México, México