Este sábado 21 de febrero hay rumor de buen fútbol. Nadie puede decir lo contrario porque se jugará el Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul por la Jornada 7 del Clausura de la Liga MX 2026. El partido, que promete ser intenso de principio a fin, se disputará en el Estadio Carlos Belmonte. Si te interesa saber qué canal lo transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO, llegaste a la nota correcta.

Antes de brindarte la información prometida, te comento que Cruz Azul llega al compromiso tras haber vencido 2-1 a Tigres en la jornada anterior, mientras que Chivas de Guadalajara, en la misma fecha, derrotó 1-0 al Club América. Dicho todo ello, en definitiva se viene un gran partido de fútbol.

El partido Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul por el Clausura de la Liga MX 2026 este sábado 21 de febrero, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 10:05 pm

Estados Unidos (CT): 9:05 pm

Estados Unidos (MT): 8:05 pm

Estados Unidos (PT): 7:05 pm

México (CDMX): 9:05 pm

Puerto Rico: 11:05 pm

República Dominicana: 11:05 pm

Panamá: 10:05 pm

Costa Rica: 9:05 pm

El Salvador: 9:05 pm

Guatemala: 9:05 pm

Canadá: 10:05 pm

Honduras: 9:05 pm

Nicaragua: 9:05 pm

Argentina: 12:05 am del domingo 22 de febrero

Brasil (Brasilia): 12:05 am del domingo 22 de febrero

Uruguay: 12:05 am del domingo 22 de febrero

Chile (Santiago): 12:05 am del domingo 22 de febrero

Paraguay: 12:05 am del domingo 22 de febrero

Bolivia: 11:05 pm

Venezuela: 11:05 pm

Ecuador: 10:05 pm

Perú: 10:05 pm

Colombia: 10:05 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul?

Este sábado 21 de febrero se podrá ver el Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul por el Clausura de la Liga MX 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, Univision, Univision NOW, ViX

México: ViX

Costa Rica: ViX

República Dominicana: ViX

El Salvador: ViX

Guatemala: ViX

Honduras: ViX

Nicaragua: ViX

Panamá: ViX

Puerto Rico: ViX