Por la Jornada 6 del Clausura de la Liga MX 2026, el Club América y el Chivas de Guadalajara estarán cara a cara este sábado 14 de febrero. El Clásico Nacional de México, que se jugará en el Estadio Akron, promete y mucho. Si te interesa saber las posibles formaciones, a qué hora iniciará el encuentro y qué canal lo transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés, sigue leyendo esta nota.

Es necesario mencionar que Chivas llega al duelo tras derrotar 2-1 al Mazatlán en la jornada anterior del torneo. Es por eso que ante su clásico rival intentará conseguir un nuevo triunfo. El tema es que el América también ganó en la fecha anterior del certamen (1-0 frente a Monterrey) y buscará quedarse con los tres puntos. En definitiva, se viene un gran partido.

El partido Club América vs. Chivas de Guadalajara por el Clausura de la Liga MX 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el Club América vs. Chivas de Guadalajara en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Club América vs. Chivas de Guadalajara por el Clausura de la Liga MX 2026 este sábado 14 de febrero, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 10:07 pm

Estados Unidos (CT): 9:07 pm

Estados Unidos (MT): 8:07 pm

Estados Unidos (PT): 7:07 pm

México (CDMX): 9:07 pm

Puerto Rico: 11:07 pm

República Dominicana: 11:07 pm

Panamá: 10:07 pm

Costa Rica: 9:07 pm

El Salvador: 9:07 pm

Guatemala: 9:07 pm

Canadá: 10:07 pm

Honduras: 9:07 pm

Nicaragua: 9:07 pm

Argentina: 12:07 am del domingo 15 de febrero

Brasil (Brasilia): 12:07 am del domingo 15 de febrero

Uruguay: 12:07 am del domingo 15 de febrero

Chile (Santiago): 12:07 am del domingo 15 de febrero

Paraguay: 12:07 am del domingo 15 de febrero

Bolivia: 11:07 pm

Venezuela: 11:07 pm

Ecuador: 10:07 pm

Perú: 10:07 pm

Colombia: 10:07 pm

Posibles alineaciones del Club América vs. Chivas de Guadalajara

Club América: L. Malagón, K. Álvarez, S. Cáceres, I. Reyes, C. Borja, R. Dourado, J. dos Santos, E. Sánchez, A. Zendejas, B. Rodríguez y H. Martín.

L. Malagón, K. Álvarez, S. Cáceres, I. Reyes, C. Borja, R. Dourado, J. dos Santos, E. Sánchez, A. Zendejas, B. Rodríguez y H. Martín. Chivas de Guadalajara: R. Rangel, D. Aguirre, L. Romo, J. Castillo, R. Ledezma, B. Gutiérrez, O. Govea, B. González, R. Alvarado, E. Álvarez y A. González.

¿Qué canal transmite EN VIVO el Club América vs. Chivas de Guadalajara?

Este sábado 14 de febrero se podrá ver el Club América vs. Chivas de Guadalajara por el Clausura de la Liga MX 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: Telemundo, UNIVERSO

México: Amazon Prime Video

Puerto Rico: Telemundo, UNIVERSO, NAICOM