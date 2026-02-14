El fútbol mexicano se prepara para una noche que promete emociones fuertes, pasión desbordada y un estadio a reventar. Este sábado 14 de febrero, el Estadio AKRON de Zapopan será el escenario de una nueva edición del Clásico Nacional, cuando Chivas y América se enfrenten por la jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX, a partir de las 21:07 horas (CDMX) y 22:07 horas (ET) . Un duelo que trasciende la tabla, las estadísticas y el calendario, y que siempre se juega con el corazón al límite.

El Rebaño Sagrado llega en estado de gracia. Líder del torneo con 15 puntos, Chivas ha mostrado solidez, carácter y una identidad clara bajo presión. Su reciente victoria 2-1 ante Mazatlán FC, con goles de Álvarez y González desde el punto penal, reafirmó su buen momento y lo posiciona como uno de los equipos más consistentes del campeonato. Ahora, ante su gente, buscará ratificar su dominio y hacer del AKRON una fortaleza infranqueable en una cita de máxima exigencia.

Del otro lado, el Club América aparece como un rival que nunca se puede dar por descartado. Octavo en la clasificación con 8 unidades, las Águilas llegan en alza tras vencer 1-0 a Monterrey con gol de Zendejas y con la intención clara de dar un golpe de autoridad en Zapopan. Si bien los antecedentes recientes favorecen a Chivas —ganador 2-1 en el Apertura 2025—, el Clásico Nacional siempre escribe su propia historia, y este promete ser otro capítulo intenso, cerrado y cargado de orgullo.

Jonathan Pérez es nuevo jugador de Chivas de Guadalajara (Crédito: @Chivas)

¿Dónde mirar en vivo el partido América vs. Chivas en Estados Unidos?

Si te encuentras en Estados Unidos y quieres ver el Clásico Nacional entre Club América y Chivas de Guadalajara EN VIVO, hay varias opciones disponibles para seguirlo sin perderte ningún detalle. La transmisión del partido estará disponible por Telemundo y Universo , que cuentan con los derechos de la Liga MX en ese país, incluyendo el clásico duelo de rivalidad más grande del fútbol mexicano.

Además, si prefieres ver el encuentro online, puedes hacerlo a través de la plataforma de streaming Universo NOW , siempre que tu suscripción esté activa y tengas acceso a la señal de Deportes, o bien mediante Peacock, la app oficial que también ofrece la señal en vivo de Telemundo y sus eventos deportivos. Estas opciones te permitirán disfrutar el partido en tu televisor, computadora o dispositivo móvil desde cualquier lugar de Estados Unidos.

¿Cómo puedo ver en vivo el Clásico Nacional América vs. Chivas a través de Universo NOW?

Si estás en Estados Unidos y quieres acceder a Universo NOW para ver partidos como el Club América vs. Chivas en vivo o disfrutar de contenido en español desde tu teléfono, tableta o Smart TV, hay varias formas de hacerlo. Universo NOW es la app oficial de Universo que te permite ver la señal en vivo y contenido bajo demanda siempre que tengas una suscripción válida a través de un proveedor de televisión de paga participante (como DirecTV, Dish, Spectrum, Xfinity o AT&T).

Además de la opción tradicional vinculada a TV de paga, también puedes ver Universo a través de servicios de streaming que incluyen el canal en sus paquetes, aunque esto puede implicar planes adicionales o complementarios, como sucede con YouTube TV y su paquete Spanish Plus que incluye canales hispanos como Universo con costo extra.

Opciones y precios para ver Universo NOW / Universo en EE. UU.

Planes directos o independientes:

Universo NOW con suscripción de TV de paga: Accede a la señal de Universo en vivo si tu proveedor lo incluye como parte de tu paquete de canales. Estos proveedores son algunos como DirecTV, Dish, Spectrum, Xfinity y AT&T .

Accede a la señal de Universo en vivo si tu proveedor lo incluye como parte de tu paquete de canales. Estos proveedores son algunos como . YouTube TV – Add-on ‘Spanish Plus’: Spanish Plus Add-On: aproximadamente $9.99/mes los primeros 6 meses, luego alrededor de $14.99/mes (más impuestos) para incluir canales hispanos como Universo con tu paquete de YouTube TV.