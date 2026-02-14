¡El Clásico Nacional está aquí y promete paralizar a todo México y Estados Unidos este 14 de febrero! Bajo el mando de Gabriel Milito, las Chivas de Guadalajara llegan como la sensación del Clausura 2026, ocupando la cima de la tabla tras un inicio espectacular. El Rebaño Sagrado busca saldar cuentas pendientes en el Estadio Akron de Zapopan frente a un Club América que, aunque atraviesa una etapa de reestructuración y bajas sensibles, siempre es un rival peligroso. Si estás en México, podrás seguir el partido exclusivamente a través de Amazon Prime Video en vivo por internet a partir de las 21:07 horas. ¡No hay mejor plan para San Valentín que disfrutar de esta rivalidad histórica que define el orgullo del fútbol mexicano!
Para ver el encuentro Chivas vs. América en vivo por Prime Video, solo necesitas una suscripción activa y una buena conexión a internet para evitar interrupciones en el minuto a minuto. La mencionada plataforma se ha convertido en el hogar digital del Rebaño, ofreciendo una experiencia de streaming de alta calidad para que no te pierdas ningún detalle táctico de Milito. Para los residentes en Estados Unidos, la señal oficial estará a cargo de Telemundo Deportes y Peacock, asegurando que la comunidad hispana viva la intensidad del Clásico desde cualquier dispositivo móvil o Smart TV con total comodidad.
¿Dónde ver Chivas de Guadalajara vs. Club América EN VIVO por el Clásico Nacional?
Para esta temporada, las Chivas han hecho un contrato de exclusividad con la plataforma Prime Video, que es la única que transmite todos los encuentros del ‘Rebaño’ como locales. Por tal razón, el Clásico Nacional entre Chivas de Guadalajara y Club América por la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026 por la Liga MX será transmitido este sábado 14 de febrero por Prime Video de Amazon desde las 9:07 p.m. hora Centro de México.
¿Cómo ver Amazon Prime Video EN VIVO, Chivas vs. América por Clásico Nacional?
Prime Video es una plataforma de streaming que puedes obtener desde México y Estados Unidos para poder mirar la transmisión minuto a minuto de una nueva edición del Clásico Nacional por Liga MX entre Chivas y América. Aquí te cuento los pasos a seguir para poder mirar el juego:
Tener una cuenta de Amazon: Si aún no tienes una cuenta de Amazon, puedes crear una en amazon.com.
Suscripción a Prime Video: Puedes suscribirte a Amazon Prime (que incluye Prime Video) o comprar solo la suscripción a Prime Video si no deseas tener otros beneficios de Amazon Prime. En México, Amazon Prime tiene un costo mensual o anual. En México, Amazon Prime Video tiene un costo de $99 pesos mensuales o $899 pesos anuales. Además, ofrece una suscripción independiente por $8.99 dólares al mes.
Acceso a la plataforma: Puedes acceder a Prime Video de las siguientes formas:
Desde una computadora en la página web de Prime Video: www.primevideo.com.
En tu televisor inteligente, si tiene la app de Prime Video, o utilizando un dispositivo de streaming como un Amazon Fire Stick, Chromecast, o Apple TV.
Desde tu smartphone o tablet descargando la aplicación de Prime Video disponible en Google Play Store (Android) o App Store (iOS).
Contenido disponible: Este sábado 14 de febrero, podrás mirar el Chivas vs. América por el Clásico Nacional válido por la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX a partir de las 9:07 p.m. Tiempo Centro de México.
Chivas vs. América, Clásico Nacional: lo que debes saber del partido
- Fecha: Sábado, 14 de febrero de 2026
- Lugar: Estadio Akron, Guadalajara
- Hora: 9:07 p.m.
- Canal TV: Telemundo Deportes (Estados Unidos)
- Streaming: Prime Video (México)