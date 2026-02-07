El Super Bowl 2026 paralizará el mundo del deporte este domingo 8 de febrero, cuando se enfrenten New England Patriots y Seattle Seahawks en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California (Estados Unidos). Si tienes ganas de ver ese emocionante partido, llegaste al lugar adecuado, ya que aquí podrás conocer a qué hora comenzará y qué canales de TV lo transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés. No dejes pasar esta oportunidad.

Hay que recalcar que los Patriots llegan al Super Bowl por 12° ocasión y que en este año no solo tienen la meta ganar, sino también consolidarse como el equipo más ganador en la historia de la liga. Los Seahawks, por otro lado, bajo el liderazgo del quaterback Sam Darnold, esperan alcanzar la gloria, sobre todo teniendo en cuenta que llegan a este gran partido definitorio tras largos 11 años.

El New England Patriots vs. Seattle Seahawks por el Super Bowl 2026 ha generado mucha expectativa en el mundo del deporte. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el Super Bowl 2026 en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el Super Bowl 2026 este domingo 8 de febrero, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 6:30 pm

Estados Unidos (CT): 5:30 pm

Estados Unidos (MT): 4:30 pm

Estados Unidos (PT): 3:30 pm

España: 12:30 am del lunes 9 de febrero

México (CDMX): 5:30 pm

Puerto Rico: 7:30 pm

República Dominicana: 7:30 pm

Panamá: 6:30 pm

Costa Rica: 5:30 pm

El Salvador: 5:30 pm

Guatemala: 5:30 pm

Honduras: 5:30 pm

Nicaragua: 5:30 pm

Argentina: 8:30 pm

Brasil (Brasilia): 8:30 pm

Uruguay: 8:30 pm

Chile (Santiago): 8:30 pm

Paraguay: 8:30 pm

Bolivia: 7:30 pm

Venezuela: 7:30 pm

Ecuador: 6:30 pm

Perú: 6:30 pm

Colombia: 6:30 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Super Bowl 2026?

Este domingo 8 de febrero se podrá ver el Super Bowl 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: NBC, Telemundo, Peacock, NFL+

México: Canal 5 Televisa, FOX Sports, NFL Game Pass Internacional/DAZN

España: Cuatro (Mediaset), Movistar Plus+, NFL Game Pass Internacional/DAZN

Resto de Latinoamérica: FOX Sports, ESPN, Disney Plus, NFL Game Pass Internacional/DAZN