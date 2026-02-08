Si bien hay mucha expectativa en el partido que disputarán Seattle Seahawks y New England Patriots este domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium por el Super Bowl 2026, también el mundo está hablando acerca del show de medio tiempo del evento deportivo, que contará con la presencia de la estrella del momento: Bad Bunny. Su espectáculo podrá ser visto EN VIVO y EN DIRECTO en todo México a través de la señal de FOX Sports. Para que no te pierdas de nada y disfrutes sus canciones, presta mucha atención a la información que leerás aquí.

Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido artísticamente como Bad Bunny, es un cantante, compositor, productor discográfico, actor y luchador puertorriqueño. (Foto: Jaime SALDARRIAGA / AFP)

¿A qué hora inicia el show de medio tiempo del Super Bowl 2026?

Ten en cuenta que los horarios que están aquí son referenciales, ya que pueden variar ligeramente dependiendo de factores como revisiones arbitrales, tiempos muertos y la duración de los drives ofensivos. Lo que sí es un hecho es que todo arrancará una vez concluida la primera mitad del partido Seattle Seahawks vs. New England Patriots.

Estados Unidos (ET): 8:00 pm / 8:15 pm

Estados Unidos (CT): 7:00 pm / 7:15 pm

Estados Unidos (MT): 6:00 pm / 6:15 pm

Estados Unidos (PT): 5:00 pm / 5:15 pm

Panamá: 8:00 pm / 8:15 pm

México (CDMX): 7:00 pm / 7:15 pm

Puerto Rico: 9:00 pm / 9:15 pm

Costa Rica: 7:00 pm / 7:15 pm

República Dominicana: 9:00 pm / 9:15 pm

El Salvador: 7:00 pm / 7:15 pm

Guatemala: 7:00 pm / 7:15 pm

Honduras: 7:00 pm / 7:15 pm

Nicaragua: 7:00 pm / 7:15 pm

Argentina: 10:00 pm / 10:15 pm

Brasil (Brasilia): 10:00 pm / 10:15 pm

Uruguay: 10:00 pm / 10:15 pm

Chile (Santiago): 10:00 pm / 10:15 pm

Paraguay: 10:00 pm / 10:15 pm

Bolivia: 9:00 pm / 9:15 pm

Venezuela: 9:00 pm / 9:15 pm

Ecuador: 8:00 pm / 8:15 pm

Perú: 8:00 pm / 8:15 pm

Colombia: 8:00 pm / 8:15 pm

El show de medio tiempo del Super Bowl 2026 es uno de los momentos más destacados de este fin de semana. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿Cómo mirar el show de medio tiempo del Super Bowl 2026 vía FOX Sports?

Si te encuentras en México, podrás ver el show de medio tiempo del Super Bowl 2026 a través de la señal de FOX Sports. Para ello, tendrás que contratarlo con proveedores de TV de Paga, como Izzy, StarTV o Movistar.

Cabe mencionar que FOX Sports también está disponible vía streaming a través de la plataforma FOX One, accesible directamente o mediante canales adicionales en Amazon Prime Video y Claro Video.

Además, te comento que existen las apps de FOX Sports MX, que permiten disfrutar del mejor contenido deportivo, acceder a la programación, volver a reproducir los eventos de los últimos 7 días y mucho más en tus dispositivos.

FOX Sports iniciará la previa del Super Bowl 2026 a las 3:00 pm en CDMX. Por otro lado, la transmisión del partido Seattle Seahawks vs. New England Patriots será a partir de las 4:45 pm, con el ‘Kickoff’ programado a las 5:30 pm.