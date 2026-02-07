El Halftime Show del Super Bowl LX de este domingo 8 de febrero de 2025 podría convertirse en uno de los más vistos en la historia de los Estados Unidos, especialmente entre el público latino. Con Green Day amenizando la apertura del partido, Bad Bunny tendrá entre 13 y 15 minutos para deleitar a los más de 68,500 espectadores que acudirán al Levi’s Stadium de Santa Clara, California, con sus mejores temas de su repertorio durante el descanso del juego entre los Seattle Seahawks y New England Patriots. ¿Quieres ver la transmisión oficial del show de medio tiempo en tu país? Aquí te dejaré la guía de canales de televisión y servicio streaming para que puedas verlo en tu teléfono móvil, PC, SmarTV y Tablet.
Si te encuentras en los Estados Unidos, déjame decirte que podrás ver el juego completo entre Seattle Seahawks y New England Patriots y, también, el Halftime Show del Super Bowl 60 de forma gratuita por NBC, que emitirá la señal del evento en simultaneo por su plataforma de streaming Peacock.
¿Y en español? Los ciudadanos latinos que residen en los Estados Unidos pueden seguir la cobertura oficial tanto del partido como del Halftime Show del Super Bowl LIX con Kendrick Lamar a través de Telemundo y Universo. Esta opción también estará habilitada para los fanáticos de la NFL en Puerto Rico.
En México, el Canal 5 de Televisa Deportes y TV Azteca 7 ofrecerán la cobertura del halftime show del Super Bowl 2026 en señal abierta, mientras que FOX Sports México hará lo propio por cable. Si cuentas con cableoperadores como Megacable, Totalplay, Dish, Sky o Star TV o Izzi, podrás seguir el Super Bowl en Canal 5, TUDN, TV Azteca 7, ESPN y FOX Sports. Si prefieres verlo por streaming, tu única opción es el NFL Game Pass (previa suscripción a DAZN).
En otros países de Latinoamérica como Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Paraguay, Uruguay, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá y República Dominicana se verá por ESPN, Disney Plus y NFL Game Pass (con DAZN).
Desde España, el juego del Super Bowl LX irá por Mediaset y NFL Game Pass (con DAZN).
¿Qué canal transmite el Halftime Show del Super Bowl LIX?
|Países
|Canales TV
|Streaming
|Estados Unidos
|NBC y Telemundo
|Peacock y Universo
|México
|Canal 5 Televisa, TV Azteca 7 y FOX Sports
|NFL Game Pass con DAZN
|Puerto Rico
|Telemundo
|Peacock
|Chile
|ESPN
|Disney Plus y NFL Gamme Pass con DAZN
|Colombia
|ESPN
|Disney Plus y NFL Gamme Pass con DAZN
|Argentina
|ESPN
|Disney Plus y NFL Gamme Pass con DAZN
|Paraguay
|ESPN
|Disney Plus y NFL Gamme Pass con DAZN
|Uruguay
|ESPN
|Disney Plus y NFL Gamme Pass con DAZN
|Venezuela
|ESPN
|Disney Plus y NFL Gamme Pass con DAZN
|Ecuador
|ESPN
|Disney Plus y NFL Gamme Pass con DAZN
|Perú
|ESPN
|Disney Plus y NFL Gamme Pass con DAZN
|Bolivia
|ESPN
|Disney Plus y NFL Gamme Pass con DAZN
|Reino Unido
|British Sky Broadcasting y Paramount (Channel 5)
|NFL Gamme Pass con DAZN
|España
|Mediaset
|NFL Game Pass con DAZN
|Canadá
|Bell
|NFL Gamme Pass con DAZN
|Francia
|beIN Sports
|M6 y NFL Game Pass con DAZN
|Australia
|Seven Network
|NFL Game Pass con DAZN
|Japón
|Nippon Television Network Company
|NFL Game Pass con DAZN
Canales de NBC en Estados Unidos
|Estados de EE.UU.
|Canales de FOX
|Nueva York
|WNBC (4)
|Los Ángeles
|KNBC (4)
|Chicago
|WMAQ-TV (5)
|Filadelfia
|WCAU (10)
|Dallas / Fox Worth
|KXAS-TV (5)
|Houston
|KPRC 2 (2)
|Atlanta
|WXIA-TV (11)
|Boston
|WBTS-CD (15)
|Washington DC
|WRC-TV (4)
|San Francisco
|KNTV (11)
|Phoenix
|KPNX (12)
|Tampa
|WFLA-TV (8)
|Seattle
|KING-TV (5)
|Detroit
|WDIV-TV (4)
|Minneapolis
|KARE (11)
|Orlando
|WESH (2)
|Denver
|KUSA (9)
|Miami
|WTVJ (31)
|Cleveland
|WKYC (3)
|Sacramento
|KCRA-TV (3)
|Charlotte
|WCNC-TV (36)
|Raleigh-Durham
|WRAL-TV (5)
|Portland
|KGW (8)
|St. Louis
|KSDK (5)
|Indianápolis
|WTHR (13)
Horarios para ver el Halftime Show del Super Bowl 2025
En Estados Unidos
|Huso horario
|Hora de inicio del show de medio tiempo del Super Bowl
|ET: Tiempo y horario del Este
|6:30 pm
|CT: Tiempo y horario de Centro
|5:30 pm
|MT: Tiempo y horario de Montaña
|4:30 pm
|PT: Tiempo y horario del Pacífico
|3:30 pm
En otros países del mundo
- 17:30 horas de México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras
- 18:30 horas de Colombia, Perú, Canadá, Ecuador, Cuba, Haití y Panamá
- 19:30 horas de Puerto Rico, Venezuela, Bolivia y República Dominicana
- 20:30 horas de Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile
- 23:30 horas de Reino Unido e Irlanda
- 00:30 horas del lunes 9 de febrero en España, Italia, Alemania y Francia