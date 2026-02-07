El Halftime Show del Super Bowl LX de este domingo 8 de febrero de 2025 podría convertirse en uno de los más vistos en la historia de los Estados Unidos, especialmente entre el público latino. Con Green Day amenizando la apertura del partido, Bad Bunny tendrá entre 13 y 15 minutos para deleitar a los más de 68,500 espectadores que acudirán al Levi’s Stadium de Santa Clara, California, con sus mejores temas de su repertorio durante el descanso del juego entre los Seattle Seahawks y New England Patriots. ¿Quieres ver la transmisión oficial del show de medio tiempo en tu país? Aquí te dejaré la guía de canales de televisión y servicio streaming para que puedas verlo en tu teléfono móvil, PC, SmarTV y Tablet.

Si te encuentras en los Estados Unidos, déjame decirte que podrás ver el juego completo entre Seattle Seahawks y New England Patriots y, también, el Halftime Show del Super Bowl 60 de forma gratuita por NBC, que emitirá la señal del evento en simultaneo por su plataforma de streaming Peacock.

¿Y en español? Los ciudadanos latinos que residen en los Estados Unidos pueden seguir la cobertura oficial tanto del partido como del Halftime Show del Super Bowl LIX con Kendrick Lamar a través de Telemundo y Universo. Esta opción también estará habilitada para los fanáticos de la NFL en Puerto Rico.

En México, el Canal 5 de Televisa Deportes y TV Azteca 7 ofrecerán la cobertura del halftime show del Super Bowl 2026 en señal abierta, mientras que FOX Sports México hará lo propio por cable. Si cuentas con cableoperadores como Megacable, Totalplay, Dish, Sky o Star TV o Izzi, podrás seguir el Super Bowl en Canal 5, TUDN, TV Azteca 7, ESPN y FOX Sports. Si prefieres verlo por streaming, tu única opción es el NFL Game Pass (previa suscripción a DAZN).

En otros países de Latinoamérica como Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Paraguay, Uruguay, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá y República Dominicana se verá por ESPN, Disney Plus y NFL Game Pass (con DAZN).

Desde España, el juego del Super Bowl LX irá por Mediaset y NFL Game Pass (con DAZN).

SANTA CLARA, CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS), 08/02/2026.- Estos son los horarios de diferentes países del mundo para ver el Halftime Show del Super Bowl 2026 este domingo 8 de febrero con las actuaciones de Bad Bunny y Green Day desde el Levi's Stadium de Santa Clara, California. FOTO DE SUZZANE CORDEIRO (I) Y VALERIE MACON (D) PARA AFP

¿Qué canal transmite el Halftime Show del Super Bowl LIX?

Países Canales TV Streaming Estados Unidos NBC y Telemundo Peacock y Universo México Canal 5 Televisa, TV Azteca 7 y FOX Sports NFL Game Pass con DAZN Puerto Rico Telemundo Peacock Chile ESPN Disney Plus y NFL Gamme Pass con DAZN Colombia ESPN Disney Plus y NFL Gamme Pass con DAZN Argentina ESPN Disney Plus y NFL Gamme Pass con DAZN Paraguay ESPN Disney Plus y NFL Gamme Pass con DAZN Uruguay ESPN Disney Plus y NFL Gamme Pass con DAZN Venezuela ESPN Disney Plus y NFL Gamme Pass con DAZN Ecuador ESPN Disney Plus y NFL Gamme Pass con DAZN Perú ESPN Disney Plus y NFL Gamme Pass con DAZN Bolivia ESPN Disney Plus y NFL Gamme Pass con DAZN Reino Unido British Sky Broadcasting y Paramount (Channel 5) NFL Gamme Pass con DAZN España Mediaset NFL Game Pass con DAZN Canadá Bell NFL Gamme Pass con DAZN Francia beIN Sports M6 y NFL Game Pass con DAZN Australia Seven Network NFL Game Pass con DAZN Japón Nippon Television Network Company NFL Game Pass con DAZN

Canales de NBC en Estados Unidos

Estados de EE.UU. Canales de FOX Nueva York WNBC (4) Los Ángeles KNBC (4) Chicago WMAQ-TV (5) Filadelfia WCAU (10) Dallas / Fox Worth KXAS-TV (5) Houston KPRC 2 (2) Atlanta WXIA-TV (11) Boston WBTS-CD (15) Washington DC WRC-TV (4) San Francisco KNTV (11) Phoenix KPNX (12) Tampa WFLA-TV (8) Seattle KING-TV (5) Detroit WDIV-TV (4) Minneapolis KARE (11) Orlando WESH (2) Denver KUSA (9) Miami WTVJ (31) Cleveland WKYC (3) Sacramento KCRA-TV (3) Charlotte WCNC-TV (36) Raleigh-Durham WRAL-TV (5) Portland KGW (8) St. Louis KSDK (5) Indianápolis WTHR (13)

¡Bad Bunny en el Super Bowl! Sigue el show de medio tiempo en vivo gratis. Te decimos el horario, TV y plataformas online para ver a Benito en directo hoy desde EE. UU., México y Puerto Rico. ¡Una noche histórica que no puedes perderte! | Crédito: nfl.com

Horarios para ver el Halftime Show del Super Bowl 2025

En Estados Unidos

Huso horario Hora de inicio del show de medio tiempo del Super Bowl ET: Tiempo y horario del Este 6:30 pm CT: Tiempo y horario de Centro 5:30 pm MT: Tiempo y horario de Montaña 4:30 pm PT: Tiempo y horario del Pacífico 3:30 pm

En otros países del mundo

17:30 horas de México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras

18:30 horas de Colombia, Perú, Canadá, Ecuador, Cuba, Haití y Panamá

19:30 horas de Puerto Rico, Venezuela, Bolivia y República Dominicana

20:30 horas de Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile

23:30 horas de Reino Unido e Irlanda

00:30 horas del lunes 9 de febrero en España, Italia, Alemania y Francia