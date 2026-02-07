¡El show más esperado! Mira qué canal transmite el halftime show del Super Bowl 2026 con Bad Bunny y Green Day en vivo. Canales de TV y streaming para USA y México hoy. ¡Prepárate para la mezcla de perreo y rock más épica! | Crédito: NFL / Facebook
El Halftime Show del Super Bowl LX de este domingo 8 de febrero de 2025 podría convertirse en uno de los más vistos en la historia de los Estados Unidos, especialmente entre el público latino. Con Green Day amenizando la apertura del partido, Bad Bunny tendrá entre 13 y 15 minutos para deleitar a los más de 68,500 espectadores que acudirán al Levi’s Stadium de Santa Clara, California, con sus mejores temas de su repertorio durante el descanso del juego entre los Seattle Seahawks y New England Patriots. ¿Quieres ver la transmisión oficial del show de medio tiempo en tu país? Aquí te dejaré la guía de canales de televisión y servicio streaming para que puedas verlo en tu teléfono móvil, PC, SmarTV y Tablet.

Si te encuentras en los Estados Unidos, déjame decirte que podrás ver el juego completo entre Seattle Seahawks y New England Patriots y, también, el Halftime Show del Super Bowl 60 de forma gratuita por NBC, que emitirá la señal del evento en simultaneo por su plataforma de streaming Peacock.

¿Y en español? Los ciudadanos latinos que residen en los Estados Unidos pueden seguir la cobertura oficial tanto del partido como del Halftime Show del Super Bowl LIX con Kendrick Lamar a través de Telemundo y Universo. Esta opción también estará habilitada para los fanáticos de la NFL en Puerto Rico.

En México, el Canal 5 de Televisa Deportes y TV Azteca 7 ofrecerán la cobertura del halftime show del Super Bowl 2026 en señal abierta, mientras que FOX Sports México hará lo propio por cable. Si cuentas con cableoperadores como Megacable, Totalplay, Dish, Sky o Star TV o Izzi, podrás seguir el Super Bowl en Canal 5, TUDN, TV Azteca 7, ESPN y FOX Sports. Si prefieres verlo por streaming, tu única opción es el NFL Game Pass (previa suscripción a DAZN).

En otros países de Latinoamérica como Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Paraguay, Uruguay, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá y República Dominicana se verá por ESPN, Disney Plus y NFL Game Pass (con DAZN).

Desde España, el juego del Super Bowl LX irá por Mediaset y NFL Game Pass (con DAZN).

¿Qué canal transmite el Halftime Show del Super Bowl LIX?

PaísesCanales TVStreaming
Estados UnidosNBC y TelemundoPeacock y Universo
MéxicoCanal 5 Televisa, TV Azteca 7 y FOX SportsNFL Game Pass con DAZN
Puerto RicoTelemundoPeacock
ChileESPNDisney Plus y NFL Gamme Pass con DAZN
ColombiaESPNDisney Plus y NFL Gamme Pass con DAZN
ArgentinaESPNDisney Plus y NFL Gamme Pass con DAZN
ParaguayESPNDisney Plus y NFL Gamme Pass con DAZN
UruguayESPNDisney Plus y NFL Gamme Pass con DAZN
VenezuelaESPNDisney Plus y NFL Gamme Pass con DAZN
EcuadorESPNDisney Plus y NFL Gamme Pass con DAZN
PerúESPNDisney Plus y NFL Gamme Pass con DAZN
BoliviaESPNDisney Plus y NFL Gamme Pass con DAZN
Reino UnidoBritish Sky Broadcasting y Paramount (Channel 5)NFL Gamme Pass con DAZN
EspañaMediasetNFL Game Pass con DAZN
CanadáBellNFL Gamme Pass con DAZN
FranciabeIN SportsM6 y NFL Game Pass con DAZN
AustraliaSeven NetworkNFL Game Pass con DAZN
JapónNippon Television Network CompanyNFL Game Pass con DAZN

Canales de NBC en Estados Unidos

Estados de EE.UU.Canales de FOX
Nueva YorkWNBC (4)
Los ÁngelesKNBC (4)
ChicagoWMAQ-TV (5)
FiladelfiaWCAU (10)
Dallas / Fox WorthKXAS-TV (5)
HoustonKPRC 2 (2)
AtlantaWXIA-TV (11)
BostonWBTS-CD (15)
Washington DCWRC-TV (4)
San FranciscoKNTV (11)
PhoenixKPNX (12)
TampaWFLA-TV (8)
SeattleKING-TV (5)
DetroitWDIV-TV (4)
MinneapolisKARE (11)
OrlandoWESH (2)
DenverKUSA (9)
MiamiWTVJ (31)
ClevelandWKYC (3)
SacramentoKCRA-TV (3)
CharlotteWCNC-TV (36)
Raleigh-DurhamWRAL-TV (5)
PortlandKGW (8)
St. LouisKSDK (5)
IndianápolisWTHR (13)
Horarios para ver el Halftime Show del Super Bowl 2025

En Estados Unidos

Huso horarioHora de inicio del show de medio tiempo del Super Bowl
ET: Tiempo y horario del Este6:30 pm
CT: Tiempo y horario de Centro5:30 pm
MT: Tiempo y horario de Montaña4:30 pm
PT: Tiempo y horario del Pacífico3:30 pm

En otros países del mundo

  • 17:30 horas de México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras
  • 18:30 horas de Colombia, Perú, Canadá, Ecuador, Cuba, Haití y Panamá
  • 19:30 horas de Puerto Rico, Venezuela, Bolivia y República Dominicana
  • 20:30 horas de Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile
  • 23:30 horas de Reino Unido e Irlanda
  • 00:30 horas del lunes 9 de febrero en España, Italia, Alemania y Francia
Soy periodista generalista y SEO del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio desde marzo de 2020. Tengo más de 15 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo especializado en la redacción de artículos de actualidad, deportes, ciencia, espectáculos y tecnología para audiencias hispanas en Estados Unidos, México y España.

