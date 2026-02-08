¡La cuenta regresiva ha comenzado! Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, hará historia este domingo 8 de febrero al encabezar el halftime show del Super Bowl 60. Por primera vez, un artista latino lidera el espectáculo de Apple Music en solitario, marcando un hito cultural que nadie se quiere perder. ¿Quieres ver el Super Tazón 2026 GRATIS por señal abierta en México? TV Azteca 7 transmitirá el evento por el Canal 7 y, también, por streaming a través del sitio web de TV Azteca Deportes. Aquí podrás seguir todas las acciones del apasionante duelo de la NFL y el espectáculo del “Conejo Malo” en tu PC, Smart TV, Tablet y teléfono móvil reunido en familia y celebrar nuestro orgullo hispano en el escenario más grande del mundo.

Aunque el partido entre los Seahawks y los Patriots arranca a las 6:30 p.m. ET, el show de medio tiempo no tiene un horario fijo. Se espera que Bad Bunny tome el escenario aproximadamente entre las 8:00 p.m. y 8:30 p.m. ET, justo al terminar el segundo cuarto. Todo dependerá del ritmo del juego, los tiempos fuera y las pausas comerciales, así que te recomendamos estar conectado desde temprano para no perderte ni un segundo.

Pero la fiesta no termina con el reggaetón, ya que el Super Bowl 2026 viene cargado de estrellas desde el primer minuto del evento. La banda de rock Green Day será la encargada de encender los motores durante la ceremonia de apertura, mientras que Charlie Puth entonará el himno nacional. También disfrutaremos de las potentes voces de Brandi Carlile y Coco Jones en las interpretaciones de “America the Beautiful” y “Lift Every Voice and Sing”.

¿Dónde ver TV Azteca 7 EN VIVO, Patriots vs. Seahawks por el Super Bowl 2026?

TV Azteca se encargará de llevar la cobertura oficial del partido New England Patriots vs. Seattle Seahawks por el Super Bowl 2026. Solo necesitas sintonizar el Canal 7 de señal abierta o buscar los canales en los cableoperadores de Dish, Sky, Megacable e Izzi.

Canales 107 SD y 607 HD de Dish

Canales 107 SD y 1107 HD de SKY

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable

Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, Halftime Show del Super Bowl 2026?

Debes ingresar al sitio web de www.aztecadeportes.com para mirar la presentación de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl LX. También, cuentas con la opción de hacerlo descargando la app de TV Azteca en Google Play Store (Android) o desde la App Store de Apple (iOS).

Super Bowl 2026: New England Patriots vs. Seattle Seahawks - horario, lugar y en qué canal de TV

Fecha : Domingo, 08 de febrero del 2026

: Domingo, 08 de febrero del 2026 TV : TV Azteca (Canal 7), Box Azteca

: TV Azteca (Canal 7), Box Azteca Streaming : Azteca Deportes

: Azteca Deportes Horario : 17:30 horas (Tiempo de Centro de México)

: 17:30 horas (Tiempo de Centro de México) Horario del show de medio tiempo del Super Bowl : 19:00 horas del Tiempo de Centro de México

: 19:00 horas del Tiempo de Centro de México Lugar: Levi’s Stadium de Santa Clara, California (Estados Unidos)