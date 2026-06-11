Este jueves 11 de junio en el Estadio Banorte de Ciudad de México se llevará a cabo la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026 y tú no te la puedas perder. Es por esa razón que en esta nota se te indicará a qué hora empezará EN VIVO y EN DIRECTO. Aprovecha la oportunidad.

Antes de brindarte la información prometida es importante que sepas que la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026, que tendrá una duración de 90 minutos, se realizará antes del partido entre México y Sudáfrica por la Fecha 1 del Grupo A del certamen. Por lo tanto, se viene una jornada larga y muy especial.

El Mundial 2026, que se llevará a cabo en Canadá, México y Estados Unidos, comenzará el 11 de junio y terminará el 19 de julio. (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

¿A qué hora comienza la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026 en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026 este jueves 11 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 1:30 pm

Estados Unidos (CT): 12:30 pm

Estados Unidos (MT): 11:30 am

Estados Unidos (PT): 10:30 am

México (CDMX): 11:30 am

España: 6:30 pm

Puerto Rico: 1:30 pm

República Dominicana: 1:30 pm

Panamá: 12:30 pm

Costa Rica: 11:30 am

El Salvador: 11:30 am

Guatemala: 11:30 am

Honduras: 11:30 am

Nicaragua: 11:30 am

Argentina: 2:30 pm

Brasil (Brasilia): 2:30 pm

Uruguay: 2:30 pm

Chile (Santiago): 1:30 pm

Paraguay: 2:30 pm

Bolivia: 1:30 pm

Venezuela: 1:30 pm

Ecuador: 12:30 pm

Perú: 12:30 pm

Colombia: 12:30 pm

¿Quiénes tocarán en la inauguración del Mundial 2026 en Ciudad de México?

Maná

Alejandro Fernández

Belinda

Los Ángeles Azules

Lila Downs

Danny Ocean

J Balbin

Tyla