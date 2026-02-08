¡La espera terminó y el mundo entero tiene los ojos puestos en el Super Bowl LX! Este domingo 8 de febrero, el choque entre Patriots y Seahawks no es lo único que genera adrenalina; el histórico show de medio tiempo de Bad Bunny promete ser el evento cultural del año. Si estás en Estados Unidos, México o Puerto Rico, podrás sintonizar la señal de CBS o Univision para disfrutar del perreo en el escenario más grande del deporte. El “kickoff” inicia a las 6:30 p.m. ET, lo que sitúa la presentación de Benito aproximadamente a las 8:30 p.m. ET / 5:30 p.m. PT. ¡Prepárate para una noche donde el orgullo latino brillará con una fuerza sin precedentes ante millones de espectadores!

Para quienes buscan ver el show de Bad Bunny EN VIVO GRATIS, existen opciones digitales imperdibles a través de plataformas como FuboTV (aprovechando su prueba gratuita) o mediante el streaming oficial de Peacock y Vix. En México, la transmisión correrá a cargo de TV Azteca 7 y Canal 5, permitiendo que nadie se quede fuera de este momento histórico para la música en español. El “Conejo Malo” llega consagrado tras ganar el Álbum del Año en los Grammys 2026, convirtiéndose en el primer hombre latino en liderar este espectáculo en solitario.

Las predicciones sobre el “setlist” tienen a los fanáticos en un debate intenso sobre cuál será la canción de apertura en el Super Bowl 2026. Muchos apuestan por el ritmo contagioso de “Tití Me Preguntó”, aunque éxitos globales como “Mónaco” o la reciente “BAILE INOLVIDABLE” también suenan fuerte para iniciar la fiesta. Lo cierto es que la producción promete sorpresas visuales que elevarán el nivel de lo visto en años anteriores, integrando la esencia de la isla con la tecnología de la NFL. ¡No te pierdas ni un segundo de esta transmisión en directo para ser testigo de cómo Bad Bunny sigue rompiendo barreras y haciendo historia!

SANTA CLARA, CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS),- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el show de medio tiempo del Super Bowl 2026 con Bad Bunny este domingo 8 de febrero desde el Levi's Stadium de Santa Clara, California. IMAGEN CREADA POR NOÉ YACTAYO CON FOTOGRAFÍA DE ALFREDO ESTRELLA (AFP)

Horario del Halftime Show del Super Bowl 2026

La presentación del espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX está programada para comenzar aproximadamente entre las 8:00 p.m. y las 8:30 p.m. ET. El inicio exacto dependerá de la duración de la primera mitad del partido entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, que está previsto que comience a las 6:30 p.m. ET.

Cómo ver el Halftime Show del Super Bowl LX

Fecha: Domingo, 8 de febrero de 2026

Hora: 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT

Lugar: Levi’s Stadium (California)

Artista: Bad Bunny

TV: NBC y Telemundo

Stream: Peacock y Universo

Conoce los horarios en EE.UU., México y Puerto Rico para ver el show de medio tiempo con Bad Bunny el domingo 8 de febrero. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿Qué canal transmitirá el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026 con Bad Bunny?

NBC retransmitirá para Estados Unidos y Puerto Rico la edición 60 del Super Bowl, que incluirá la acción previa y posterior al duelo, el partido propiamente dicho y el espectáculo de Bad Bunny en el descanso. Telemundo también cuenta con los derechos de transmisión del evento en español en el mencionado territorio y Puerto Rico.

En México el antes, durante y después del duelo New England Patriots vs. Seattle Seahawks en vivo podrá verse por señal abierta a través de los canales FOX Sports, Azteca 7 y Canal 5, mientras que ESPN en Disney+ hará lo propio para el resto de Latinoamérica.

¿Cómo ver el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026 de Bad Bunny por streaming?

Para aquellos que no sean adeptos a la señal abierta o la televisión por cable, existen varias alternativas de streaming en Estados Unidos para no perderte del show del Super Bowl LX como:

FuboTV

DirecTV Stream

Sling TV

YouTube TV

Hulu con Live TV

Peacock, la plataforma de streaming propiedad de NBC, permitirá a los aficionados ver el Súper Tazón y el espectáculo de Bad Bunny en el descanso del partido entre los Seahawks y los Patriots.

