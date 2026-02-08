Todo listo para ver al artista urbano número 1 de la música latina en el Super Bowl 2026. Este domingo 8 de febrero será un día histórico, cuando Bad Bunny haga su presentación en el Show de Medio Tiempo del juego de New England Patriots vs. Seattle Seahawks, desde el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Bad Bunny es el actual ganador del Grammy al Mejor Álbum Del Año y se espera que sea uno de los mejores espectáculos de medio tiempo de los últimos años, con invitados sorpresas incluidos. Aquí te cuento a qué hora y cómo podrás seguirlo minuto a minuto .

Super Bowl 2026: a qué hora es el show de medio tiempo de Bad Bunny | Foto: EFE

¿Cómo ver a Bad Bunny EN VIVO en el Show de Medio Tiempo del Super Bowl 2026?

Desde Estados Unidos, mira la transmisión del Show de Medio Tiempo del Super Bowl 2026 con Bad Bunny a partir de las 8:00 p.m. Tiempo del Este o 5:30 p.m. Tiempo del Pacífico a través de NBC o Telemundo, únicos canales que van a transmitir oficialmente el evento. El espectáculo estará iniciando una vez culminada la transmisión del segundo cuarto del enfrentamiento entre New England Patriots vs. Seattle Seahawks, en este Super Tazón.

Si te encuentras en México, sigue la transmisión a través de Fox Sports y ESPN en canales de paga, Canal 5 de Televisa y TV Azteca 7 en señal abierta, o Disney Plus y ViX en streaming online. México es el país que cuenta con más opciones para seguir el show de Medio Tiempo de Bad Bunny en este Super Bowl 2026.

País Horario Argentina ESPN y Disney Plus Bolivia ESPN y Disney Plus Chile ESPN y Disney Plus Colombia ESPN y Disney Plus Ecuador ESPN y Disney Plus España ESPN y Disney Plus Centroamérica ESPN y Disney Plus Paraguay ESPN y Disney Plus Perú ESPN y Disney Plus Uruguay ESPN y Disney Plus Venezuela ESPN y Disney Plus

¿A qué hora ver a Bad Bunny EN VIVO en el Show de Medio Tiempo del Super Bowl 2026?

Todo listo para el espectáculo de medio tiempo más esperado por los latinos en los últimos tiempos. Este domingo 8 de febrero, mira a Bad Bunny EN VIVO a partir de las 8:00 p.m. Tiempo del Este o 7:00 p.m. Centro de México. Cabe señalar que el Halftime Show iniciará inmediatamente después de finalizar el segundo cuarto del Super Bowl 2026 entre New England Patriots vs. Seattle Seahawks.

País Horario Argentina 10:00 p.m. Bolivia 9:00 p.m. Chile 10:00 p.m. Colombia 8:00 p.m. Ecuador 8:00 p.m. España 2:00 a.m. (lunes 9) Centroamérica 7:00 p.m. Paraguay 10:00 p.m. Perú 8:00 p.m. Uruguay 10:00 p.m. Venezuela 9:00 p.m.

Bad Bunny EN VIVO en el Super Bowl 2026: hora, TV y dónde ver

Fecha: domingo 8 de febrero 2026

domingo 8 de febrero 2026 Lugar: Levi’s Stadium, Santa Clara, California

Levi’s Stadium, Santa Clara, California Horario: 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CDMX

8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CDMX Canal TV: NBC (USA) / Canal 5, Azteca 7, ESPN y Fox Sports (México)

NBC (USA) / Canal 5, Azteca 7, ESPN y Fox Sports (México) Streaming: Telemundo (USA) / ViX y Disney Plus (México)