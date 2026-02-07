Imposible perdértelo. El Super Bowl 2026 paralizará el mundo del deporte este domingo 8 de febrero, cuando se enfrenten New England Patriots y Seattle Seahawks en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California (Estados Unidos). Si tienes ganas de ver ese emocionante partido, llegaste al lugar adecuado, ya que aquí podrás conocer a qué hora comenzará y qué canales de TV lo transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

Hay que recalcar que los Patriots llegan al Super Bowl por 12° ocasión y que en este año no solo tienen la meta ganar, sino también consolidarse como el equipo más ganador en la historia de la liga. Los Seahawks, por otro lado, bajo el liderazgo del quaterback Sam Darnold, esperan alcanzar la gloria, sobre todo teniendo en cuenta que llegan a este gran partido definitorio tras largos 11 años.

¿A qué hora ver EN VIVO el Super Bowl 2026 en diferentes países del mundo?

Estados Unidos (ET): 6:30 pm

Estados Unidos (CT): 5:30 pm

Estados Unidos (MT): 4:30 pm

Estados Unidos (PT): 3:30 pm

España: 12:30 am del lunes 9 de febrero

México (CDMX): 5:30 pm

Puerto Rico: 7:30 pm

República Dominicana: 7:30 pm

Panamá: 6:30 pm

Costa Rica: 5:30 pm

El Salvador: 5:30 pm

Guatemala: 5:30 pm

Honduras: 5:30 pm

Nicaragua: 5:30 pm

Argentina: 8:30 pm

Brasil (Brasilia): 8:30 pm

Uruguay: 8:30 pm

Chile (Santiago): 8:30 pm

Paraguay: 8:30 pm

Bolivia: 7:30 pm

Venezuela: 7:30 pm

Ecuador: 6:30 pm

Perú: 6:30 pm

Colombia: 6:30 pm

Canales que transmiten EN VIVO el Super Bowl 2026 en EE. UU. y México

¿Se transmitirá el Super Bowl 2026 sin cable?

No es necesario ser suscriptor de cable para ver el Super Bowl 2026. Además de Peacock, varios servicios de transmisión ofrecen acceso a NBC, entre ellos:

DirecTV Stream : ofrece NBC en su programación de canales

: ofrece NBC en su programación de canales FuboTV : ofrece NBC como parte de su servicio de streaming

: ofrece NBC como parte de su servicio de streaming Hulu + Live TV : incluye a NBC en su oferta

: incluye a NBC en su oferta Sling TV : ofrece NBC en mercados selectos

: ofrece NBC en mercados selectos YouTube TV : incluye NBC en su programación de canales

Conoce las formas de ver el Super Bowl 2026

Televisión: NBC (inglés) y Telemundo (español) en EE.UU. y Puerto Rico / Canal 5, Azteca 7, ESPN y Fox Sports en México.

NBC (inglés) y Telemundo (español) en EE.UU. y Puerto Rico / Canal 5, Azteca 7, ESPN y Fox Sports en México. Transmisión streaming: Peacock y Universo en Estados Unidos y Puerto Rico / ViX Premium, Disney+ y NFL Game Pass en DAZN en México.

Peacock y Universo en Estados Unidos y Puerto Rico / ViX Premium, Disney+ y NFL Game Pass en DAZN en México. Transmisión basada en suscripción (solo en USA): Transmisión de DirecTV Stream, FuboTV, Hulu + Live TV, Sling TV, NFL+ y YouTube TV.