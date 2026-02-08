Este domingo 8 de febrero será un día histórico para la música urbana. Bad Bunny tendrá su presentación en el Super Bowl 2026 al Medio Tiempo del juego de Seahawks vs. Patriots, un show que promete pasar a la historia con el artista urbano número 1 de los últimos años. Desde México, la transmisión estará a cargo de Canal 5 y TUDN e iniciará al finalizar el segundo cuarto, aproximadamente a las 19:00 horas Centro de México . Sigue aquí el minuto a minuto de esta presentación.

¿Cómo ver Canal 5 EN VIVO, Show de Medio Tiempo del Super Bowl 2026: Seahawks vs. Patriots?

El Show de Medio Tiempo del Super Bowl 2026: Seahawks vs. Patriots se transmite en vivo y gratis por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y a través de los servicios de cable Dish, SKY, Megacable, Izzi y Totalplay. Consulta aquí los números de canal para ver el partido desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 de Total Play

¿Dónde puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX Plus y TUDN?

Te tenemos una excelente noticia: ahora es posible ver el Canal 5 a través de plataformas de streaming como ViX+ y TUDN, donde puedes disfrutar este y otros canales en vivo desde tu celular, tablet o smart TV. Para acceder a esta función exclusiva, es necesario contratar el servicio Premium.

¿Cómo ver TUDN EN VIVO, Show de Medio Tiempo del Super Bowl 2026: Seahawks vs. Patriots?

TUDN se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi. Estos son los respectivos canales que debes sintonizar:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Dónde ver TUDN USA EN VIVO, Show de Medio Tiempo del Super Bowl 2026: Seahawks vs. Patriots en los EE.UU.?

Para ver TUDN en Estados Unidos necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el Show de Medio Tiempo del Super Bowl 2026: Seahawks vs. Patriots.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DirecTV

Horarios, TV y dónde ver en vivo Show de Medio Tiempo del Super Bowl 2026: Seahawks vs. Patriots

Evento : Show de Medio Tiempo del Super Bowl 2026: Seahawks vs. Patriots

: Show de Medio Tiempo del Super Bowl 2026: Seahawks vs. Patriots Fecha : Domingo 8 de febrero de 2026

: Domingo 8 de febrero de 2026 Horario : 19:00 del Tiempo de Centro de México (CDMX)

: 19:00 del Tiempo de Centro de México (CDMX) Televisión : Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming)

: Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming) Streaming : TUDN y ViX Premium

: TUDN y ViX Premium Lugar : Levi’s Stadium de Santa Clara