Desde el 1 de julio de 2026, los estudiantes de secundaria y de instituciones públicas de educación superior en California llevarán en su credencial algo más que su nombre y fotografía: por disposición legal, sus identificaciones deberán incorporar datos de líneas de ayuda en crisis y de prevención del suicidio, con especial atención a servicios dirigidos a jóvenes LGBTQ+. La intención de la AB 727 es que, en situaciones de emergencia emocional, los alumnos tengan siempre a la vista números y canales de apoyo confidencial en un documento que los acompaña a diario. A continuación, te explicamos los puntos clave de esta ley promulgada por el gobernador Gavin Newsom.

La aprobación y ejecución de la AB 727 busca reforzar el acceso inmediato a apoyo en salud mental (Foto: Freepik)

LO QUE DEBES SABER SOBRE LA AB 727

La AB 727 de California es una ley que modifica el Código de Educación para que las credenciales estudiantiles incluyan información específica de una línea de ayuda en crisis, con énfasis en la prevención del suicidio de jóvenes, especialmente LGBTQ+. Empieza a aplicarse a partir del 1 de julio de 2026 y se centra en la seguridad y la salud mental de estudiantes de secundaria y educación superior en instituciones públicas del Estado Dorado.

Tiene como objetivo asegurar que estudiantes, en especial de la comunidad LGBTQ+, tengan a la mano recursos de apoyo en momentos de crisis, directamente en sus credenciales, que suelen llevar siempre consigo.

Cabe precisar que las tarjetas de identificación estudiantil incluirán los datos de contacto de una línea de prevención del suicidio operada por The Trevor Project, una organización enfocada en jóvenes LGBTQ+.

¿A qué credenciales alcanzará?

La actualización de las secciones del Código de Educación, que obliga a que las credenciales estudiantiles incluyan la información de contacto de una línea de prevención del suicidio, se aplicará en:

Escuelas públicas y charter que atienden estudiantes de 7.º a 12.º grado y que emiten credenciales/ID estudiantil.

Instituciones públicas de educación superior (colegios comunitarios, universidades estatales, etc.) que entregan tarjetas de identificación a su alumnado.

Nuevas tarjetas emitidas desde el 1 de julio de 2026 y también reposiciones por pérdida o daño.

¿Qué información debe aparecer en las credenciales?

Según el texto legal, las credenciales estudiantiles deberán incluir, además de otros números de ayuda ya requeridos, los datos de la línea de crisis de The Trevor Project, disponible 24/7:

Número telefónico: 1-866-488-7386.

Línea de texto: accesible enviando la palabra “START” al 678-678.

Vale mencionar que esto se suma a lo que la ley de 2018 ya pedía (por ejemplo, el número 988 de Suicide & Crisis Lifeline, la línea de violencia doméstica y, opcionalmente, códigos QR hacia recursos de salud mental del condado).