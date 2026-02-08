La emoción del Super Bowl 2026 va mucho más allá de la gran final entre Patriots y Seahawks: también se vive cada momento del espectáculo musical que lo acompaña. Este domingo 8 de febrero , millones de personas en todo el mundo esperan con ansias el show de medio tiempo, una presentación que fusiona deporte y entretenimiento en su máxima expresión, encabezada por Bad Bunny tras una ceremonia de apertura con Green Day. Se trata de uno de los momentos más esperados del año, capaz de captar la atención de fanáticos del fútbol americano y la música por igual.

Si quieres saber dónde ver el halftime show en vivo, qué canales transmitirán el evento y cómo seguirlo gratis por TV o en línea, sigue leyendo: aquí te explicamos las opciones disponibles según tu país, las plataformas que ofrecerán señal abierta o streaming sin costo y los horarios aproximados para que no te pierdas ni un segundo de este espectáculo único.

Bad Bunny se prepara para cantar en el show de mediotiempo del Super Bowl 2026 (Foto: ANGELA WEISS/AFP)

¿Dónde ver el halftime show del Super Bowl 2026 EN VIVO este 8 de febrero?

Si te encuentras en los Estados Unidos, podrás ver el juego completo entre Seattle Seahawks y New England Patriots y, también, el Halftime Show del Super Bowl 60 de forma gratuita por NBC , que emitirá la señal del evento en simultaneo por su plataforma de streaming Peacock .

En México, el Canal 5 de Televisa Deportes y TV Azteca 7 ofrecerán la cobertura del halftime show del Super Bowl 2026 en señal abierta, mientras que FOX Sports México hará lo propio por cable. Si cuentas con cableoperadores como Megacable, Totalplay, Dish, Sky o Star TV o Izzi, podrás seguir el Super Bowl en Canal 5, TUDN, TV Azteca 7, ESPN y FOX Sports. Si prefieres verlo por streaming, tu única opción es el NFL Game Pass (previa suscripción a DAZN).

En otros países de Latinoamérica como Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Paraguay, Uruguay, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá y República Dominicana se verá por ESPN, Disney Plus y NFL Game Pass (con DAZN).

Horarios para ver el Halftime Show del Super Bowl 2026

En Estados Unidos

Huso horario Hora de inicio del show de medio tiempo del Super Bowl ET: Tiempo y horario del Este 6:30 pm CT: Tiempo y horario de Centro 5:30 pm MT: Tiempo y horario de Montaña 4:30 pm PT: Tiempo y horario del Pacífico 3:30 pm

En otros países del mundo

17:30 horas de México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras

18:30 horas de Colombia, Perú, Canadá, Ecuador, Cuba, Haití y Panamá

19:30 horas de Puerto Rico, Venezuela, Bolivia y República Dominicana

20:30 horas de Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile

23:30 horas de Reino Unido e Irlanda

00:30 horas del lunes 9 de febrero en España, Italia, Alemania y Francia