El Super Bowl 2026 no solo marcará el cierre de la temporada de la NFL con el esperado duelo entre New England Patriots y Seattle Seahawks, sino que también volverá a captar la atención mundial gracias a su icónico show de medio tiempo. Este domingo 8 de febrero, millones de espectadores estarán pendientes del Halftime Show del Super Bowl 2026, uno de los espectáculos musicales más vistos del año, encabezado por Bad Bunny y con una ceremonia de apertura a cargo de Green Day, en un evento que fusiona deporte, música y entretenimiento a escala global.

Si estás buscando dónde ver el show de medio tiempo del Super Bowl 2026 EN VIVO, qué canales lo transmitirán por TV abierta o cable y cuáles son las opciones para verlo online y gratis, aquí encontrarás toda la información actualizada. A continuación, te explicamos cómo seguir el Halftime Show según tu país, los horarios aproximados y las plataformas disponibles para no perderte ningún detalle este 8 de febrero.

Green Day es una banda estadounidense de punk rock. (Foto: Frederic J. BROWN / AFP)

Horarios para ver el Halftime Show del Super Bowl 2026

En Estados Unidos

Huso horario Hora de inicio del show de medio tiempo del Super Bowl ET: Tiempo y horario del Este 6:30 pm CT: Tiempo y horario de Centro 5:30 pm MT: Tiempo y horario de Montaña 4:30 pm PT: Tiempo y horario del Pacífico 3:30 pm

En otros países del mundo

17:30 horas de México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras

18:30 horas de Colombia, Perú, Canadá, Ecuador, Cuba, Haití y Panamá

19:30 horas de Puerto Rico, Venezuela, Bolivia y República Dominicana

20:30 horas de Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile

23:30 horas de Reino Unido e Irlanda

00:30 horas del lunes 9 de febrero en España, Italia, Alemania y Francia

Canales de TV para ver EN VIVO a Bad Bunny en el halftime show del Super Bowl 2026

En Estados Unidos, la transmisión del Super Bowl 2026 y su show de medio tiempo estará disponible de forma gratuita por NBC, canal que posee los derechos oficiales del evento. Además, el Halftime Show del Super Bowl 60 también podrá verse en streaming a través de Peacock, la plataforma digital de NBC, que emitirá la señal en vivo y en simultáneo para quienes prefieran seguirlo desde dispositivos móviles, tablets o smart TVs.

En México, los fanáticos tendrán múltiples alternativas para ver el show de medio tiempo del Super Bowl 2026 EN VIVO. La señal abierta estará a cargo de Canal 5 y Azteca 7, mientras que FOX Sports México transmitirá el evento por televisión de paga. A través de cableoperadores como Megacable, Totalplay, Dish, Sky, Star TV e Izzi, el Super Bowl podrá verse en canales como Canal 5, TUDN, TV Azteca 7, ESPN y FOX Sports. Para quienes prefieran streaming, la opción disponible es NFL Game Pass, mediante suscripción a DAZN.

En otros países de Latinoamérica como Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Paraguay, Uruguay, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, el Halftime Show del Super Bowl 2026 se transmitirá por ESPN en televisión y vía streaming a través de Disney Plus y NFL Game Pass (DAZN), permitiendo seguir el espectáculo musical más esperado del año desde cualquier lugar.