Este domingo 8 de febrero, se vivirá el juego más importante de la temporada de la NFL. Mira el Super Bowl 2026 con el enfrentamiento entre New England Patriots vs. Seattle Seahawks, en lo que promete ser una apasionante final de temporada. Aquí te cuento en qué canal van a transmitir este juego desde México, Puerto Rico, Estados Unidos y más países , para que puedas seguir todas las incidencias minuto a minuto.

Cabe señalar que New England Patriots puede convertirse en el primer equipo en alcanzar los 7 campeonatos del Super Bowl, siendo por ahora el más campeón junto a los Steelers con 6 anillos; por su parte, los Seahawks vuelven a un Super Bowl luego de 11 años y esperan sumar su segunda estrella.

No te pierdas el Super Bowl XL, en el cual los Patriots y Seahawks buscarán el anillo del campeón (Crédito: Composición MAG / Instagram de New England Patriots y de Seattle Seahawks)

¿En qué canal ver Super Bowl 2026: Patriots vs. Seahawks EN VIVO desde México, USA y Puerto Rico?

Si vives en Estados Unidos, no te pierdas el minuto a minuto del Super Bowl 2026: Patriots vs. Seahawks EN VIVO a través de NBC o Telemundo, únicos canales que van a transmitir oficialmente el evento. Recuerda que está programado para iniciar a partir de las 6:30 p.m. Tiempo del Este o 3:30 p.m. Tiempo del Pacífico.

Para todos aquellos que viven en México, podrás seguir el Super Bowl 2026: Patriots vs. Seahawks en TV abierta mediante Canal 5 y Azteca 7; TV de paga vía Fox Sports o ESPN y streaming mediante ViX o Disney Plus Premium. Estas son todas las opciones que tienes desde tierras aztecas para seguir este juego final de la temporada en la NFL.

Finalmente, si vives en Puerto Rico podrás seguir la final del Super Bowl 2026 EN VIVO a través de Telemundo Deportes Ahora, Peacock TV y UNIVERSO, siendo estas las mismas opciones que se tienen en USA para ver el juego de Patriots vs. Seahawks.

País Horario Argentina ESPN y Disney Plus Bolivia ESPN y Disney Plus Chile ESPN y Disney Plus Colombia ESPN y Disney Plus Ecuador ESPN y Disney Plus España ESPN y Disney Plus Centroamérica ESPN y Disney Plus Paraguay ESPN y Disney Plus Perú ESPN y Disney Plus Uruguay ESPN y Disney Plus Venezuela ESPN y Disney Plus

Super Bowl 2026 - Patriots vs. Seahawks: hora, TV y dónde ver

Fecha: domingo 8 de febrero 2026

domingo 8 de febrero 2026 Lugar: Levi’s Stadium, Santa Clara, California

Levi’s Stadium, Santa Clara, California Horario: 6:30 p.m. ET / 5:30 p.m. CDMX / 7:30 p.m. Puerto Rico

6:30 p.m. ET / 5:30 p.m. CDMX / 7:30 p.m. Puerto Rico Canal TV: NBC y Telemundo (USA y Puerto Rico) / Canal 5, Azteca 7, ESPN y Fox Sports (México)

NBC y Telemundo (USA y Puerto Rico) / Canal 5, Azteca 7, ESPN y Fox Sports (México) Streaming: Peacock TV (USA y Puerto Rico) / ViX y Disney Plus (México)