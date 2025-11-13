La pasión por el fútbol vuelve a encenderse en Centroamérica con un duelo de alto voltaje. Este jueves 13 de noviembre, en el estadio El Trébol, Guatemala vs. Panamá se enfrentan en un partido decisivo por la quinta jornada del Grupo A de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026. Ambos equipos llegan con la ilusión intacta y con la mirada puesta en el liderato del grupo, conscientes de que un triunfo podría marcar la diferencia en el camino hacia la próxima cita mundialista.

Guatemala, empujada por su afición y el carácter que ha mostrado en casa, buscará romper la racha invicta de una selección panameña que se ha consolidado como una de las más sólidas del área. Los dirigidos por Luis Fernando Tena saben que no hay margen de error: cada punto es vital para mantener vivas las aspiraciones de clasificación.

Enfrente estará un Panamá pragmático, de juego ordenado y con figuras que han demostrado experiencia en torneos internacionales. Todo está listo para una noche de emociones fuertes, donde el orgullo y el sueño mundialista estarán en juego en el corazón de Ciudad de Guatemala.

Panamá buscará un triunfo para quedar cerca de la clasificación al Mundial (Foto: @fepafut)

¿A qué hora juegan Guatemala vs. Panamá por las Eliminatorias 2026?

El partido comenzará este jueves 13 de noviembre desde las 19:00 (Hora del Pacífico de EE.UU.) . Consulta el horario según tu país:

PAÍS HORA Argentina y Chile 11:00 p.m. Perú y Colombia 9:00 p.m. Honduras, El Salvador, México, Nicaragua 8:00 p.m. Venezuela 10:00 p.m. Estados Unidos (ET) 10:00 p.m.

Declaraciones del jugador de Ismael Díaz de la Selección de Panamá (Foto: @fepafut)

¿Qué canal transmite Guatemala vs. Panamá EN VIVO en USA?

Los fanáticos en Estados Unidos podrán seguir el partido EN VIVO y ONLINE a través de los siguientes canales y plataformas:

Paramount+

fuboTV

UNIVERSO

Telemundo

Amazon Prime Video

CBS Sports