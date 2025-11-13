El esperado duelo entre Panamá y Guatemala EN VIVO por la Eliminatoria Concacaf se juega en un contexto de alta competencia, donde cada punto es crucial rumbo al Mundial 2026. La expectativa crece entre los aficionados de ambos países, especialmente ante la posibilidad de avanzar posiciones en una tabla que se mantiene muy ajustada. Este encuentro promete fútbol directo, intensidad y un ambiente lleno de emoción.

Guatemala llega con la obligación de imponerse en casa tras un rendimiento irregular en jornadas previas. Con 5 puntos acumulados, la Azul y Blanco confía en el aliento de su gente para superar a un rival que históricamente le ha complicado. Por su parte, Panamá, con 6 unidades, mantiene un ligero dominio en los enfrentamientos recientes, sumando un ingrediente extra de competitividad al partido.

El historial reciente favorece a los canaleros, con dos victorias y tres empates en los últimos cinco duelos. Sin embargo, el técnico Thomas Christiansen asegura que cada partido tiene su propia historia y que Guatemala puede romper la racha si ejecuta un juego ordenado y efectivo. La afición chapina ya agotó las entradas, creando un ambiente ideal para un choque que podría redefinir la lucha por la clasificación.

Disfruta Guatemala vs Panamá EN VIVO por RPC TV y online, el partido clave de la Eliminatoria Concacaf. (Foto: AFP)

El duelo se disputará el jueves 13 de noviembre de 2025 , desde las 20:00 horas (Guatemala) / 21:00 horas (Panamá) , en un grupo extremadamente competitivo. El Estadio El Trébol será el escenario donde la presión, la intensidad y la estrategia jugarán un papel decisivo para ambos equipos.

Para los aficionados en Panamá, la transmisión por RPC TV EN VIVO, tanto en TV abierta como por Internet, será la vía principal para disfrutar del partido. La cadena ofrecerá cobertura completa, asegurando que la afición canalera no se pierda ni un detalle de este encuentro clave rumbo al Mundial 2026.

¿Dónde ver Panamá vs. Guatemala EN VIVO en RPC TV?

El partido Panamá vs. Guatemala podrá verse EN VIVO a través de RPC TV, canal abierto oficial en Panamá. La señal transmitirá el encuentro completo, previa, comentarios y análisis pospartido como parte de su cobertura habitual de la Eliminatoria Mundialista.

¿Cómo ver RPC TV en Panamá?

En Panamá, RPC TV se puede ver por televisión abierta en el Canal 4, así como en la mayoría de servicios de cable del país. La señal está disponible en:

Canal 4 en TV abierta

en TV abierta Cable Onda / Tigo

Sky

Claro TV Panamá

La cobertura nacional permite sintonizar RPC TV sin costo adicional, garantizando acceso al partido desde cualquier región del país.

¿Cómo ver RPC TV online EN VIVO?

Para ver RPC TV EN VIVO por Internet, los usuarios pueden acceder a la plataforma oficial de Medcom, donde se habilita la señal en streaming. Usualmente, RPC TV ofrece su contenido online mediante:

Sitio web de RPC TV / Medcom (sección EN VIVO)

(sección EN VIVO) Aplicación móvil oficial para iOS y Android

Streaming disponible según programación nacional

Esta versión online permite ver la transmisión en tiempo real desde celulares, tablets o computadoras sin costo adicional.