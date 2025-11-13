La Selección de Guatemala se enfrentará a Panamá este jueves 13 de noviembre, a las 20:00 horas en Ciudad de Guatemala (9 p.m. ET / 6 p.m. PT) , en el Estadio Manuel Felipe Carrera. El duelo corresponde a la quinta jornada del Grupo A de las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026 y será uno de los más decisivos para ambos equipos.

El conjunto dirigido por Luis Fernando Tena buscará aprovechar su condición de local para seguir en la pelea por la clasificación, mientras que el cuadro panameño intentará prolongar su buen momento en el torneo. Se espera un estadio lleno y un ambiente electrizante en un partido que puede marcar el rumbo de las aspiraciones de ambas selecciones.

¿Quieres ver el juego de los Chapines en tu Smart TV, computadora, tableta o teléfono? La transmisión oficial en Guatemala estará a cargo de TiGo Sports, disponible para los clientes del servicio TiGo Star. A continuación, te compartimos los números de los canales.

¿Cómo ver TiGo Sports EN VIVO, Guatemala vs. Panamá por Eliminatorias Concacaf 2026?

TiGo Sports es el canal oficial de los partidos de la selección de Guatemala en las Eliminatorias Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026. Aquí te comparto los números de los canales.

Canal 6 : señal estándar incluida en los planes Básico y Digital de Tigo.

: señal estándar incluida en los planes Básico y Digital de Tigo. Canal 706: señal HD de Tigo Sports para suscriptores con decodificador HD.

Programación de TiGo Sports Guatemala este jueves 13 de noviembre

06:00 — TiGo Sports Noticias

07:00 — 100% Fitness

07:30 — Zambia vs. Brasil

09:30 — El Chiringuito

11:30 — TiGo Sports Noticias

12:30 — La súper previa

15:00 — Crema, mi buen amigo

15:45 — Yo soy rojo

16:30 — TiGo Sports Noticias

17:30 — Guatemala vs. Panamá (La Previa)

20:00 — Guatemala vs. Panamá (En Vivo)

22:00 — En la jugada

Horario, TV y dónde ver en vivo Guatemala vs. Panamá por Eliminatorias Concacaf 2026

Fecha : jueves 13 de noviembre de 2025

: jueves 13 de noviembre de 2025 Hora (Guatemala) : 20:00

: 20:00 Hora (EE. UU.) : 9 p.m. ET / 8 p.m. CT / 6 p.m. PT

: 9 p.m. ET / 8 p.m. CT / 6 p.m. PT Canal (Guatemala) : Tigo Sports (canal 6 SD / 706 HD) y app Tigo Sports

: Tigo Sports (canal 6 SD / 706 HD) y app Tigo Sports Streaming (Guatemala) : app y web de Tigo Sports; acceso incluido para clientes de TV o con pase digital

: app y web de Tigo Sports; acceso incluido para clientes de TV o con pase digital Estados Unidos : CBS Sports Network y Telemundo; también opciones digitales oficiales de Concacaf (Concacaf Go/YouTube Concacaf) según listados

: CBS Sports Network y Telemundo; también opciones digitales oficiales de Concacaf (Concacaf Go/YouTube Concacaf) según listados Lugar : Estadio Manuel Felipe Carrera de Ciudad de Guatemala, Guatemala

: Estadio Manuel Felipe Carrera de Ciudad de Guatemala, Guatemala Árbitro: César Arturo Ramos (México)

César Arturo Ramos (México) Asistente 1 : Alberto Morín (México)

: Alberto Morín (México) Asistente 2 :Marco Bisguerra (México)

:Marco Bisguerra (México) Cuarto árbitro : Katia Itzel García (México)

: Katia Itzel García (México) VAR : Guillermo Pacheco (México)

: Guillermo Pacheco (México) AVAR: Óscar Macías Romo (México)