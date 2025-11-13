Guatemala y Panamá protagonizarán un duelo decisivo este jueves 13 de noviembre en el estadio Manuel Felipe Carrera (El Trébol), con el sueño mundialista en juego. Será la penúltima jornada del clasificatorio de Concacaf rumbo al Mundial de 2026, donde ambos equipos todavía mantienen vivas sus aspiraciones. Mientras los chapines buscan su primera participación en una Copa del Mundo, los canaleros aspiran a repetir la hazaña de Rusia 2018. La expectación en territorio guatemalteco es enorme: cientos de aficionados pasaron la noche frente a las taquillas para conseguir una entrada y acompañar a su selección en un encuentro histórico.

Thomas Christiansen, seleccionador hispano-danés de Panamá, expresó en conferencia de prensa que su equipo debe salir con “hambre” de victoria y con la ambición de ganar desde el primer minuto. El entrenador destacó la importancia de la concentración y la actitud competitiva, convencido “al cien por ciento” de que su plantel logrará clasificarse al Mundial. Para este compromiso, contará con jugadores de experiencia internacional como Michael Amir Murillo, del Olympique de Marsella; Adalberto Carrasquilla, de Pumas de México; y el veterano atacante Alberto Quintero, referente del fútbol panameño.

El Grupo A se mantiene al rojo vivo: Surinam y Panamá comparten la cima con seis puntos, seguidos de cerca por Guatemala con cinco y El Salvador con tres. El ganador del choque en Ciudad de Guatemala podría encarar la última fecha como líder del grupo, lo que aumentaría sus posibilidades de asegurar el boleto directo. El cierre de la eliminatoria, programado para el 18 de noviembre, será igualmente intenso: Guatemala recibirá a Surinam, mientras Panamá hará lo propio ante El Salvador. Cada punto será vital en una contienda tan ajustada.

Más allá de las estadísticas, el ambiente en ambos países refleja la trascendencia del partido. En Panamá, las calles se visten de banderas y esperanza mientras la afición confía en que el equipo vuelva a decir presente en el escenario mundial. En Guatemala, la ilusión es palpable; el sueño de ver por primera vez a su selección en un Mundial ha despertado un fervor pocas veces visto. Christiansen lo sabe y lo repite con convicción: “No soy yo quien se juega la clasificación, es todo un país”. Este jueves, en El Trébol, se definirá buena parte del futuro de dos naciones que sueñan con estar en la gran fiesta del fútbol.

¿A qué hora juegan Guatemala vs. Panamá por las Eliminatorias Concacaf 2026?

El duelo entre Guatemala y Panamá se llevará a cabo este jueves 13 de noviembre, a partir de las 20:00 horas de Ciudad de Guatemala (21:00 horas de Ciudad de Panamá; 3 pm ET / 12 pm ET) por el Grupo A de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026. Aquí te enseño los horarios, según el país donde te encuentres.

20:00 horas de México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala

21:00 horas de Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Cuba y Canadá

22:00 horas de Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y Bolivia

23:00 horas de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

02:00 horas en el Reino Unido e Irlanda del 14 de noviembre

03:00 horas de Alemania, España, Francia e Italia del 14 de noviembre

Estados Unidos

9 p.m. ET en Florida, Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania

8 p.m. CT en Texas

6 p.m. PT en California

¿Dónde ver partido Guatemala — Panamá EN VIVO EN DIRECTO por las Eliminatorias Concacaf 2026?

El partido entre las selecciones de Guatemala y Panamá, correspondiente a la fecha 5 de las Eliminatorias Concacaf 2026, será transmitido por diversos canales de televisión y plataformas de streaming en distintos países del mundo. A continuación, detallamos dónde podrá verse.

México — Concacaf Go YouTube

— Concacaf Go YouTube Estados Unidos y Puerto Rico — Telemundo Deportes Ahora, Amazon Prime Video, NAICOM y Peacock TV

— Telemundo Deportes Ahora, Amazon Prime Video, NAICOM y Peacock TV Latinoamérica — Concacaf Go YouTube

— Concacaf Go YouTube Colombia — Concacaf Go YouTube

— Concacaf Go YouTube España — Concacaf Go YouTube

Alineaciones probables del Guatemala — Panamá por Eliminatorias Concacaf 2026

Guatemala : Nicholas Hagen; Aaron Herrera, Salvador Estrada, José Morales; Stheven Robles, Jonathan Franco, Antonio de Jesús López, Rudy Muñoz, Óscar Santis, Rubio Rubín.

: Nicholas Hagen; Aaron Herrera, Salvador Estrada, José Morales; Stheven Robles, Jonathan Franco, Antonio de Jesús López, Rudy Muñoz, Óscar Santis, Rubio Rubín. Panamá: Orlando Mosquera; Michael Amir Murillo, Fidel Escobar, Jiovany Ramos, Andrés Andrade, Eric Davis; José Rodríguez, Cristian Martínez, Adalberto Carrasquilla, Edgar Bárcenas; y José Fajardo.

Horario, TV y dónde ver en vivo partido Guatemala — Panamá por Eliminatorias Concacaf 2026

Torneo: Eliminatorias Concacaf 2026

Partido: Guatemala vs. Panamá, por la Jornada 5 de la Fase Liga

Horario: 20:00 en Ciudad de Guatemala; 21:00 en Ciudad de Panamá

Canales TV: TiGo Sports, TVMAX, RPC TV, TVN 2, TVN Radio, Medcom y Telemetro

Estadio Manuel Felipe Carrera de la Ciudad de Guatemala, Guatemala