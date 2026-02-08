El Apple Music Super Bowl LX Halftime Show con Bad Bunny se celebrará el domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium, en Santa Clara , California, en plena área de la Bahía de San Francisco. El partido está programado para iniciar a las 6:30 p. m. ET (3:30 p. m. PT), una franja que la NFL mantiene de forma consistente para maximizar audiencia nacional e internacional.

El espectáculo de medio tiempo comienza inmediatamente después del final del segundo cuarto y suele arrancar entre 90 minutos y casi 2 horas después del kickoff, dependiendo del ritmo del juego, tiempos muertos, revisiones y penalidades. Con Bad Bunny como headliner, la liga y los broadcasters (NBC, Telemundo y Peacock) convierten ese bloque en una “cita obligada” dentro de la noche, con picos de rating, engagement social y búsqueda orgánica muy por encima de la media del resto de la retransmisión.

¿A qué hora canta Bad Bunny en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el punto de referencia oficial es el kickoff a las 6:30 p. m. hora del Este. En base al histórico de duración de los primeros dos cuartos de Super Bowl y a las estimaciones de medios deportivos y de entretenimiento, el show de medio tiempo con Bad Bunny se espera aproximadamente en esta ventana:

Hora del Este (ET, por ejemplo Nueva York, Miami): entre las 8:00 p. m. y las 8:30 p. m.

Hora Central (CT, por ejemplo Chicago, Ciudad de México usa esta referencia a nivel televisivo): entre las 7:00 p. m. y las 7:30 p. m.

Hora de la Montaña (MT): entre las 6:00 p. m. y las 6:30 p. m.

Hora del Pacífico (PT, California): entre las 5:00 p. m. y las 5:30 p. m.

Es importante subrayar que no existe una hora confirmada, porque el show arranca en cuanto termina el segundo cuarto; sin embargo, la horquilla 8:00–8:30 p. m. ET es la referencia operativa.

¿A qué hora canta Bad Bunny en Puerto Rico?

Puerto Rico comparte huso horario con la costa Este de Estados Unidos (hora del Atlántico sin cambios por horario de verano en febrero, pero en la práctica el horario del evento se alinea con la franja ET de la transmisión). Por ello, para la audiencia puertorriqueña la referencia es prácticamente la misma:

Kickoff del Super Bowl LX: 6:30 p. m. hora local (equivalente a ET para efectos de programación).

Ventana estimada del show de medio tiempo de Bad Bunny: entre las 8:00 p. m. y las 8:30 p. m. hora local .

Para consumo mediático, Bad Bunny no solo juega “en casa” simbólicamente, sino que su actuación está siendo presentada como un momento histórico para Puerto Rico y para la representación latina en el escenario musical más visto del año. Eso garantiza una atención especial de medios boricuas y una cobertura intensa en televisión, streaming y redes durante esa franja horaria.

¿A qué hora canta Bad Bunny en México?

México suele seguir el horario de la transmisión con base en la hora del Centro de Estados Unidos (CT), que está una hora por detrás del Este. Teniendo en cuenta kickoff y ventana estimada del halftime show, el horario en México queda así:​

Kickoff del Super Bowl LX en México (tiempo del centro): 5:30 p. m.

Ventana estimada en México para el show de Bad Bunny: entre las 7:00 p. m. y las 7:30 p. m. tiempo del centro .

Cadenas deportivas y generalistas mexicanas están alineando su parrilla con la pauta de NBC, lo que implica bloques previos, análisis y, luego, un foco muy fuerte en el halftime, dado el peso de Bad Bunny en la audiencia joven hispanohablante. Si trabajas contenidos para México, la recomendación táctica es programar piezas y cobertura activa en esa franja 6:45–7:45 p. m. local, capturando el antes, durante y después inmediato del show.

Dónde y a qué hora ver el show de medio tiempo de Bad Bunny

País / región Hora recomendada para conectarse Dónde verlo Estados Unidos (hora del Este, ET) Desde las 7:30 p. m. NBC o Telemundo en TV; Peacock en streaming; señales locales autorizadas. Puerto Rico Desde las 7:30 p. m. NBC o Telemundo en TV; Peacock en streaming; canales locales autorizados. México (tiempo del centro) Desde las 6:30 p. m. Cadenas con derechos en México en TV; plataformas oficiales de streaming.