Si resides en Florida, tu participación en las Elecciones Generales 2026 es fundamental para definir el rumbo de Perú desde el extranjero. Con más de 55,000 electores habilitados solo en el área de Miami, la comunidad peruana en la unión americana tiene hoy un poder de decisión histórico como parte del distrito electoral foráneo. Al acudir a las urnas, no solo votarás por el próximo Presidente y vicepresidentes, sino que también elegirás a 30 senadores nacionales, un senador y dos diputados por el distrito correspondiente al exterior, además de los miembros del Parlamento Andino. Es vital que verifiques tu local de votación en ciudades como Miami, Orlando o Tampa y asegures que tu Documento Nacional de Identidad (DNI) esté vigente para cumplir con tu deber ciudadano este domingo 12 de abril de 2026. Este proceso democrático representa el 4.4% del padrón nacional, lo que significa que cada voto emitido desde Florida influye directamente en el conteo final y en la representación política de los peruanos en el mundo. Prepárate con tiempo, conoce a tus candidatos y demuestra que la distancia no es barrera para ejercer tu derecho político con responsabilidad y orgullo patrio hoy mismo.

Este 12 de abril millones de peruanos volverán a las urnas para elegir a un nuevo presidente, congresistas y representantes ante organismos supranacionales. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix usando la IA de ChatGPT)

¿Quiénes pueden votar en Florida por las Elecciones Generales 2026 de Perú?

Los peruanos en Florida podrán votar en las Elecciones Generales 2026 de Perú siempre que figuren en el padrón electoral del exterior con dirección en Florida registrada en su Documento Nacional de Identidad (DNI) y acudan al local de votación consular que les corresponda el 12 de abril de 2026.

Pueden votar los ciudadanos peruanos mayores de 18 años inscritos en el padrón electoral, incluidos quienes cumplan la mayoría de edad hasta el 12 de abril de 2026.

Para votar en el exterior se exige tener una dirección fuera del Perú registrada en el DNI y estar en el padrón del consulado correspondiente.

Si eres residente en Florida pero tu DNI no tiene dirección en este estado, tu mesa seguirá asignada al distrito que figura en el documento y no podrás votar en las mesas que organice el consulado en Florida para 2026.

Requisitos de DNI (amarillo y azul/electrónico) para las Elecciones Generales 2026 de Perú

Puedes votar con DNI amarillo si cumples 18 años hasta el 12 de abril de 2026 o ya eres mayor de edad y aún no actualizas a DNI azul/electrónico, siempre que estés en el padrón del exterior.

El Consulado del Perú en Miami ha recordado que la actualización de dirección en el DNI debía hacerse antes del cierre de padrón (14 de octubre de 2025) para poder votar en Florida en 2026.

¿Vives en el extranjero? No cometas este error y conoce tu horario de votación para las Elecciones Generales 2026. (Foto: Alessandro Currarino/@photo.gec)

¿Dónde encontrar información específica para Florida sobre las Elecciones Generales 2026 de Perú?

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Consulado General del Perú en Miami, ha publicado una página oficial “Elecciones Generales 2026” con orientación para los residentes en su jurisdicción (que incluye parte de Florida), donde centraliza: quiénes pueden votar, enlaces a padrón, miembros de mesa y materiales informativos.

El Consulado General del Perú en Orlando también tiene una sección específica sobre Elecciones Generales 2026, donde publica listas de miembros de mesa y comunicados relacionados al proceso.

¿Cómo verificar si puedes votar y dónde en las Elecciones Generales 2026 de Perú?

Primero, debes revisar si estás incluido en el padrón electoral del exterior usando los enlaces de consulta que el propio consulado (Miami u Orlando) enlaza en su página “Elecciones Generales 2026”.

Si no figuras en el padrón del consulado (aunque vivas en Florida), no podrás votar allí; la norma indica que solo votan en el exterior quienes tienen dirección en el extranjero registrada en el DNI y aparecen en ese padrón.

El día de la elección, debes acudir desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. al local de votación que se te asigne según tu mesa; los detalles operativos (horario exacto, ingreso, objetos permitidos) se encuentran en las orientaciones generales de voto en el exterior del gobierno peruano y en los comunicados consulares.