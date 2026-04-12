Si eres peruano en California, tu participación en las Elecciones Generales 2026 de Perú es vital, ya que los más de 40,000 electores en Los Ángeles son piezas clave del millón de compatriotas que votan desde el extranjero. Como parte del distrito electoral para peruanos en el exterior, este domingo 12 de abril tienes el poder de elegir al Presidente, vicepresidentes, 30 senadores por distrito nacional, los representantes del Perú ante el Parlamento Andino y, lo más importante, a tu propio senador y dos diputados exclusivos para la comunidad migrante. Al acudir a las urnas en tu centro de votación local, también decides sobre los representantes ante el Parlamento Andino, ejerciendo un derecho que representa el 4.4% del padrón nacional. No permitas que la distancia silencie tu voz; prepara tu DNI y acude a los locales habilitados en ciudades como Los Ángeles o San Francisco para fortalecer la democracia desde EE. UU. Recuerda que tu sufragio influye decisivamente en el conteo final y en las leyes que impactan a nuestra comunidad. Mantente informado sobre los horarios de apertura y cierre para asegurar que tu voto sea válido en este proceso histórico del 12 de abril. ¡Es momento de que California demuestre el compromiso de la diáspora peruana con el futuro de nuestra patria!

¿Vives en el extranjero? No cometas este error y conoce tu horario de votación para las Elecciones Generales 2026. (Foto: Alessandro Currarino/@photo.gec)

¿Quiénes pueden votar desde California en las Elecciones Generales 2026 de Perú?

En 2026 los peruanos en Estados Unidos votan presencialmente en locales consulares el domingo 12 de abril, siempre que su Documento Nacional de Identidad (DNI) tenga domicilio registrado en el extranjero y estén en el padrón del exterior.

Solo pueden votar quienes tengan domicilio en el extranjero en su DNI, registrado antes del cierre del padrón (14 de octubre de 2025).

Si tu DNI tiene dirección en el Perú, estás asignado a una mesa en el Perú y no podrás votar en el exterior.

Si tu DNI tiene dirección en otro país distinto de Estados Unidos, deberás votar en el país que figure allí, no en EE. UU.

Se puede votar con DNI azul, DNI electrónico o incluso DNI amarillo si cumpliste 18 años hasta el 12 de abril de 2026, siempre que estés en el padrón del exterior.

No se puede votar con pasaporte.

¿Dónde y cuándo se vota en California por las Elecciones Generales 2026 de Perú?

El voto en el exterior se realiza el mismo día que en el Perú: domingo 12 de abril de 2026. El horario de votación en el extranjero es de 7:00 a. m. a 5:00 p. m., según la hora local del país (en California, hora de verano del Pacífico).

Los locales específicos de votación (colegios, centros comunitarios, etc.) se publican en la relación oficial de locales de votación en el exterior en la plataforma “Elecciones Generales 2026 – Tu voto cruza fronteras”.

Para el caso de California, el Consulado General del Perú en Los Ángeles tiene una sección de “Elecciones Generales 2026”, en la que detallan las direcciones de tres centros de votación para que la comunidad peruana sufrague.

¿Cómo saber tu local y mesa de votación para las Elecciones Generales 2026 de Perú?

Primero, debes ingresar a la plataforma oficial “Tu voto cruza fronteras” para consultar si estás registrado en el padrón del exterior, ver tu local de votación en el extranjero o saber si eres miembro de mesa.

En esa misma página encontrarás un botón/enlace para “Ubicar tu local de votación” donde, con tu número de DNI, podrás ver: local exacto, dirección y número de mesa en el exterior.

La misma plataforma incluye un enlace a la “Relación de Locales de Votación en el Exterior”, donde se listan todos los locales por país y ciudad, incluidos los de Estados Unidos (California entre ellos).

¿Qué se elige en las Elecciones Generales 2026 de Perú y cómo es la cédula para el exterior?

Los peruanos en el exterior eligen para el periodo 2026–2031:

Presidente y 2 vicepresidentes de la República.

2 diputados que representan al distrito electoral de peruanos residentes en el extranjero.

30 senadores del distrito nacional.

1 senador por el distrito electoral de peruanos en el exterior.

5 representantes al Parlamento Andino.

La cédula de votación en el exterior tiene cinco columnas o bloques, uno por cada tipo de autoridad a elegir; el modelo se puede revisar en la misma plataforma oficial.

Este 12 de abril son las Elecciones Generales 2026 y debes tener claro tu local y mesa de votación con anticipación. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix usando la IA de ChatGPT)

Pasos prácticos a seguir para un peruano en California en las Elecciones Generales 2026 de Perú

Verifica que tu DNI tenga domicilio en el extranjero (idealmente Estados Unidos) y que no haya sido actualizado después del 14 de octubre de 2025. Ingresa a la página “Elecciones Generales 2026 – Tu voto cruza fronteras” y usa el módulo de consulta para confirmar: padrón, local y mesa de votación en Estados Unidos. Revisa la “Relación de Locales de Votación en el Exterior” y las comunicaciones oficiales del Consulado del Perú en Los Ángeles para confirmar la dirección exacta del local asignado en California y cualquier indicación logística (ingresos, estacionamiento, etc.). El día domingo 12 de abril de 2026, acude con tu DNI original (azul, electrónico o amarillo según corresponda) al local indicado, entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m., hora local de California.