Si estás pensando en postular al Programa de Visas de Inmigrante de Diversidad (DV), conocido como la Lotería de Visas para el 2025, en esta nota te indicamos cómo debes completar el formulario de entrada, de acuerdo con el Departamento de Estado.

Se otorgarán un total de 55,000 visas a personas de países con bajos niveles de migración hacia Estados Unidos. Si tu país de nacimiento está en la lista, podrás postular al sorteo para tener la residencia permanente, que es el primer paso hacia la ciudadanía estadounidense.

Para calificar al sorteo de la Green Card, los ciudadanos, además, deben cumplir otros requisitos y llenar el formulario DV-2025 de manera adecuada.

¿CUÁL ES EL PLAZO PARA REGISTRARSE EN LA LOTERÍA DE VISAS 2025?

De acuerdo con el Departamento de Estado y el portal UsaGov, el registro para la Lotería de Visas de 2025 comenzó el miércoles 4 de octubre de 2023 y terminará el martes 7 de noviembre de 2023 a las 12:00 PM (hora del este) (GMT-5).

NOTA: L a presentación de más de una inscripción para una persona durante el período de registro descalificará todas las inscripciones para esa persona.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA POSTULAR A LA LOTERÍA DE VISAS-2025 EN EEUU?

Para postular al Programa de Visas de Inmigrantes de Diversidad 2025, se deben cumplir ciertos requisitos, entre ellos se incluyen:

Ser ciudadano de un país con un bajo índice migratorio a EE.UU.

Tener 12 años de educación primaria y secundaria o su equivalente.

O tener, al menos, dos años cumplidos de experiencia laboral, dentro de los últimos cinco años, en una ocupación elegible (designado como Zona Laboral 4 o 5)

NOTA: El Departamento de Trabajo proporciona información sobre deberes laborales, conocimientos y habilidades, educación y capacitación, y otras características ocupacionales en su sitio web https://www.onetonline.org/. Aquí también puedes encontrar la clasificación del trabajo que realizas.

¿CÓMO REGISTRARSE PARA LA LOTERÍA DE VISAS 2025 EN EEUU?

Para realizar el registro, debes seguir los siguientes pasos:

Inscríbete en línea en el Programa DV.

Lee las instrucciones para el proceso de inscripción.

Conserva el número de confirmación de su registro para consultar el estado de su solicitud.

NOTA: No esperes hasta la última semana del período de registro para participar , ya que la gran demanda puede provocar retrasos en el sitio web. No se aceptarán inscripciones tardías ni en papel.

¿CÓMO LLENAR EL FORMULARIO PARA EL PROGRAMA DV-2025?

El formulario de ingreso E-DV o DS-5501) debes llenarlo en línea en dvprogram.state.gov. Debes proporcionar toda la siguiente información para completar su entrada.

Nombre: apellido/apellido, nombre, segundo nombre: debes escribirlo exactamente como aparece en su pasaporte. No incluyas un segundo nombre a menos que esté incluido en el documento de viaje. Género: masculino o femenino. Fecha de nacimiento: día, mes, año. La ciudad donde naciste. País donde naciste: utiliza el nombre del país que se utiliza actualmente para el lugar donde nació. País de elegibilidad para el programa DV: tu país de elegibilidad normalmente será el mismo que su país de nacimiento. Su país de elegibilidad no está relacionado con el lugar donde vive ni con su nacionalidad si es diferente de su país de nacimiento. Fotografía(s) del participante: fotografías recientes (tomadas en los últimos seis meses) de usted, su cónyuge y todos sus hijos derivados incluidos en su inscripción. Hay una serie de especificaciones técnicas para realizar el e nvío de una fotografía digital . Dirección: Ciudad/Pueblo Distrito/País/Provincia/Estado. Código postal/Código postal País. País de residencia: donde vives ahora. Número de teléfono: opcional). Dirección de correo electrónico: una dirección de correo electrónico a la que tiene acceso directo y seguirá teniendo acceso directo hasta mayo del próximo año. Educación: nivel de educación más alto que has alcanzado a la fecha: (1) Solo escuela primaria, (2) Algo de escuela secundaria, sin diploma, (3) Diploma de escuela secundaria, (4) Escuela vocacional, (5) Algunos cursos universitarios, ( 6) Título universitario, (7) Algunos cursos a nivel de posgrado, (8) Maestría, (9) Algunos cursos a nivel de doctorado, o (10) Doctorado. Estado civil actual: (1) soltero, (2) casado y mi cónyuge no es ciudadano estadounidense ni residente permanente legal (LPR), (3) casado y mi cónyuge es ciudadano estadounidense o LPR de EE.UU., (4) divorciado, (5) viudo, o (6) legalmente separado. Debes ingresar los datos y una fotografía de tu cónyuge, así estén separados. No hacerlo puede hacer que no seas elegible como solicitante principal de DV y que su cónyuge e hijos no sean elegibles como solicitantes derivados de DV. Si tu cónyuge es ciudadano estadounidense o residente permanente legal, no lo incluya en su entrada. Número de hijos: indique el nombre, la fecha de nacimiento, el sexo, la ciudad/pueblo de nacimiento y el país de nacimiento de todos los hijos vivos y solteros menores de 21 años, independientemente de si viven contigo o tienen la intención de acompañarlo o seguirlo para unirse a usted, en caso de que inmigre a los Estados Unidos. Envía fotografías individuales de cada uno de tus hijos utilizando las mismas especificaciones técnicas que tu propia fotografía. Asegúrate de incluir a todos los hijos naturales vivos; adoptados legalmente e hijastros vivos, incluso si ya no está legalmente casado con el padre del niño y no viva contigo.

¿CUÁNTO CUESTA REGISTRARSE EN LA LOTERÍA DE VISAS 2025?

Es gratis. El Departamento de Estado indicó que no hay ningún costo para registrarse en el programa Visas de Diversidad (DV) 2025, pero los seleccionados que estén programados para una entrevista deberán pagar una tarifa de solicitud de visa antes de realizar su solicitud formal de visa, donde un funcionario consular determinará si califican para la visa. Si sales sorteado, pero no eres elegible, debes saber que no se reembolsarán las tarifas que pagues por la solicitud de visa.

