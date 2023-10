El llenado del formulario para postular al Programa de Visas de Inmigrante de Diversidad (DV), conocido como la Lotería de Visas para el 2025, es el primer paso iniciar el proceso. ¿Sabes qué sucede si lo envías incompleto?

El Departamento de Estado informó que se otorgarán un total de 55,000 visas a personas de países con bajos niveles de migración hacia Estados Unidos. Si sales sorteado y reúnes los requisitos, podrás obtener la ansiada Green Card, que otorga la residencia permanente, que es el primer paso hacia la ciudadanía estadounidense.

Para calificar al sorteo de la Green Card, debes cumplir otros requisitos y llenar el formulario DV-2025, el cual no te debe tardar más de 60 minutos, de manera adecuada.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA POSTULAR A LA LOTERÍA DE VISAS-2025 EN EEUU?

Para postular al Programa de Visas de Inmigrantes de Diversidad 2025, se deben cumplir ciertos requisitos, entre ellos se incluyen:

Ser ciudadano de un país con un bajo índice migratorio a EE.UU.

Tener 12 años de educación primaria y secundaria o su equivalente.

O tener, al menos, dos años cumplidos de experiencia laboral, dentro de los últimos cinco años, en una ocupación elegible (designado como Zona Laboral 4 o 5)

NOTA: El Departamento de Trabajo proporciona información sobre deberes laborales, conocimientos y habilidades, educación y capacitación, y otras características ocupacionales en su sitio web https://www.onetonline.org/. Aquí también puedes encontrar la clasificación del trabajo que realizas.

¿QUÉ PASA SI PRESENTO INCOMPLETO EL FORMULARIO PARA EL SORTEO DE LOTERÍA DE VISAS 2025?

El Departamento de Estado, que se encarga de administrar cada año el Programa de Visas de Inmigrante de Diversidad (DV), es claro en precisar que las personas que no llenen el formulario de ingreso E-DV o DS-5501 de una manera adecuada o esté incompleto, no será elegibles.

“No aceptaremos inscripciones incompletas o enviadas por cualquier otro medio”, indica en su instructivo.

La entidad gubernamental resalta que la única forma de enviar la solicitud de entrada al Programa de Visas de Inmigrante de Diversidad (DV-2025) es en línea. No se aceptarán documentos descargados y enviados por correo postal.

Debes saber, además, que la presentación de más de una inscripción para una persona descalificará todas las inscripciones de esa persona.

Debs ingresar a la página del Programa de Visas de Inmigrante de Diversidad (FOTO: DV)

¿QUÉ HAGO SI EL SISTEMA RECHAZA MI INSCRIPCIÓN A LA LOTERÍA DE VISAS?

Si el sistema E-DV rechaza tu entrada inicial, puedes volver a enviar el formulario y no serás penalizado por enviar un duplicado, indica el Departamento de Estado.

La entidad recomienda, por ello, llenar la solicitud con tiempo y no esperar a última hora, debido a diversos factores, como la saturación de la red. En ese sentido, de haber problemas con el Internet, por esa u otras circunstancias, es posible que no recibas el aviso de rechazo de inmediato. En ese caso puedes intentar enviar una solicitud tantas veces como sea necesario hasta recibas un aviso de confirmación. De esa manera, tu entrada estará completa. No debes enviar ninguna entrada adicional .

¿CUÁL ES EL PLAZO PARA REGISTRARSE EN LA LOTERÍA DE VISAS 2025?

De acuerdo con el Departamento de Estado y el portal UsaGov, el registro para la Lotería de Visas de 2025 comenzó el miércoles 4 de octubre de 2023 y terminará el martes 7 de noviembre de 2023 a las 12:00 PM (hora del este) (GMT-5).