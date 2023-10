Si buscas vivir en Estados Unidos de una manera legal, debes saber que el Departamento de Estado anunció la convocatoria anual del Programa de Visas de Inmigrante de Diversidad (DV), conocida como la Lotería de Visas para el 2025.

El programa busca beneficiar a cerca de 55,000 personas de países con bajos niveles de migración a Estados Unidos, a quienes les otorga la residencia permanente y, a futuro, permitirá potencialmente obtener la ciudadanía estadounidense.

Para calificar al sorteo de la Green Card, los ciudadanos, además, deben cumplir otros requisitos. Los ganadores del DV-2025 serán seleccionados mediante un sorteo aleatorio computarizado.

¿CUÁL ES EL PLAZO PARA REGISTRARSE EN LA LOTERÍA DE VISAS 2025?

De acuerdo con el Departamento de Estado y el portal UsaGov, el registro para la Lotería de Visas de 2025 comienza el miércoles 4 de octubre de 2023 y termina el martes 7 de noviembre de 2023 a las 12:00 PM (hora del este) (GMT-5).

NOTA: La presentación de más de una inscripción para una persona durante el período de registro descalificará todas las inscripciones para esa persona.

El registro para el sorteo de visas 2025 se inicia el 4 de octubre(Foto: Departamento de Estado)

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA POSTULAR A LA LOTERÍA DE VISAS 2025 EN EEUU?

Para postular al Programa de Visas de Inmigrantes de Diversidad 2025, se deben cumplir ciertos requisitos, entre ellos se incluyen:

Ser ciudadano de un país con un bajo índice migratorio a EE.UU.

Tener 12 años de educación primaria y secundaria o su equivalente.

O tener, al menos, dos años cumplidos de experiencia laboral, dentro de los últimos cinco años, en una ocupación elegible.

NOTA: El Departamento de Trabajo proporciona información sobre deberes laborales, conocimientos y habilidades, educación y capacitación, y otras características ocupacionales en su sitio web https://www.onetonline.org/.

¿CÓMO REGISTRARSE PARA LA LOTERÍA DE VISAS 2025 EN EEUU?

Para realizar el registro, debes seguir los siguiente pasos:

Inscríbete en línea en el Programa DV.

Lee las instrucciones para el proceso de inscripción.

Conserva el número de confirmación de su registro para consultar el estado de su solicitud.

¿CUÁNTO CUESTA REGISTRARSE EN LA LOTERÍA DE VISAS 2025?

Es gratis. El Departamento de Estado indicó que no hay ningún costo para registrarse en el programa Visas de Diversidad (DV) 2025, pero los seleccionados que estén programados para una entrevista deberán pagar una tarifa de solicitud de visa antes de realizar su solicitud formal de visa, donde un funcionario consular determinará si califican para la visa. Ssi sales sorteado, pero no eres elegible, debes saber que no se reembolsarán las tarifas que pagues por la solicitud de visa.

¿CUÁNDO SE CONOCERÁN LOS RESULTADOS DE LA LOTERÍA DE VISAS 2024?

Se estima que los resultados se conocerán el 4 de mayo de 2024. Para saber si saliste sorteado, debes ingresar en el sitio web dvprogram.state.gov con los datos de confirmación que se otorgaron al momento del registro. El Departamento de Estado no te enviará una notificación por ningún otro medio. Los participantes DV-2025 deben conservar su número de confirmación hasta al menos el 30 de septiembre de 2025.

¿QUÉ PAÍSES NO CALIFICAN PARA EL SORTEO DE VISAS 2025?

Para el programa DV-2025, los nativos de los siguientes países y áreas no son elegibles para postularse, porque más de 50,000 nativos de estos países inmigraron a los Estados Unidos en los cinco años anteriores:

Bangladesh Brasil Canadá República Popular de China (incluida la continental y los nacidos en Hong Kong) Colombia República Dominicana El Salvador Haití Honduras India Jamaica México Nigeria Pakistán Filipinas República de Corea (Corea del Sur) Venezuela y Vietnam.

NOTA: Los n ativos de la RAE de Macao y Taiwán son elegibles .

NUEVOS ELEGIBLES

Con la excepción del Reino Unido y sus territorios dependientes, que ahora son elegibles para DV-2025, no hubo cambios en la elegibilidad con respecto al año fiscal anterior.