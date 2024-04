Después de un intervalo de casi 7 años desde el Gran Eclipse Americano del 21 de agosto de 2017, llega un eclipse solar total este 8 de abril del 2024 en los Estados Unidos . Este fenómeno astronómico va desde Texas hasta Maine, donde millones de personas podrán ver la espectacular vista de la corona del Sol en el cielo repentinamente oscurecido es una experiencia espectacular y vale la pena todo esfuerzo. ¿Cómo y dónde verlo desde Dallas, Texas? ¿En qué partes de Dallas y Fort Worth se encuentran en la trayectoria de totalidad del eclipse?

El 8 de abril de 2024, un eclipse solar total azotará América del Norte. La mayor parte del área de Dallas-Fort Worth se encuentra en el camino de la oscuridad total , lo que brinda a los residentes la oportunidad única en la vida de ver la luna bloquear el sol durante poco menos de cuatro minutos. ¿Se encuentra en una ubicación privilegiada para ver el eclipse? Podría valer la pena comprobarlo: Dallas no volverá a estar en la trayectoria total de un eclipse solar hasta 2317.

Un eclipse solar ocurre cuando la luna pasa entre la Tierra y el sol, proyectando una sombra que puede bloquear parcial o totalmente la luz del sol. El área de D-FW fue testigo de un eclipse parcial en octubre conocido como el “anillo de fuego”, pero el eclipse total de este 8 de abril promete ser aún más impresionante. Durante la totalidad, o el momento en que la luna parece cubrir totalmente el sol, la luz del día se atenuará, las temperaturas pueden bajar y las estrellas podrían ser visibles en el cielo del mediodía.

El próximo eclipse solar ya ha comenzado generar grandes sensaciones y expectativa.

¿A qué hora ver el eclipse solar total en Dallas?

El 8 de abril, el eclipse se desplazará desde México hacia el noreste de Estados Unidos y Canadá. La costa del Pacífico de México será la primera en experimentar la totalidad, si el clima lo permite, a las 11:07 am PT o 1:07 pm CT.

En Dallas, la luna comenzará a cubrir el sol alrededor de las 12:23 p. m., y la totalidad comenzará alrededor de la 1:40 p. m. y terminará poco menos de 4 minutos después. Luego, la luna se alejará del sol y el espectáculo terminará alrededor de las 3:02 pm. El momento exacto dependerá de la ubicación en el metroplex.

Varias ciudades de Texas estarán en el camino de la totalidad , incluidas Dallas, la mayor parte de Fort Worth, Waco, Temple, la mayor parte de Austin y partes de San Antonio. Denton está fuera del camino de la totalidad.

¿Dónde ver el eclipse solar en Dallas?

El norte de Texas tiene la suerte de estar en el camino de la totalidad del eclipse que tendrá lugar en la tarde del lunes 8 de abril. Muchas ciudades de Dallas - Fort Worth, como Arlington, Carrollton, Grapevine, McKinney y Plano, organizan eventos gratuitos en parques locales. Algunos ofrecen gafas de eclipse gratuitas y tendrán actividades para familias, oradores invitados o camiones de comida. Aquí, algunas opciones para ver el eclipse solar total en diferentes puntos de la ciudad.

Busque un restaurante con un patio al aire libre o un bar en la azotea. Dado que la luna comenzará a cubrir poco después de la hora del almuerzo, muchos restaurantes con áreas para sentarse al aire libre agregarán especiales de eclipse a sus menús el 8 de abril. Por ejemplo, HG Sply Co., que tiene un patio en la azotea en su ubicación en Lower Greenville, está planeando una fiesta de observación que incluirá un DJ y cócteles temáticos. Probablemente querrás llamar con anticipación y hacer una reserva.

Visite un estadio al aire libre o un lugar de entretenimiento. Grandscape in The Colony organizará una fiesta en su Topo Chico Hard Seltzer Stage and Lawn. Riders Field en Frisco, hogar de los RoughRiders, está planeando un evento de “Eclipse total del estadio” con una banda en vivo y un encuentro y saludo del equipo. Se requieren boletos para la mayoría de estos eventos.

Busque un centro natural o museo cercano. Muchos centros públicos y sin fines de lucro, como el Zoológico de Dallas , el Arboretum de Dallas y el Museo Perot, están planeando eventos especiales con visualización del eclipse y oradores educativos. Sin embargo, muchos de estos eventos ya están agotados. Consulte la disponibilidad en sus sitios web o busque un lugar en un lugar más pequeño como Samuell Farms en Mesquite o el Blackland Prairie Raptor Center en Allen.

Estudia los cielos desde el campus universitario más cercano. Puede aprender sobre el eclipse a través de los expertos mientras lo observa en uno de los muchos campus universitarios del norte de Texas. UT Arlington renovó su planetario en anticipación al evento celestial y los siete campus de Dallas College están organizando eventos de observación. Busque el calendario de eventos de la universidad para encontrar eventos abiertos al público.

El eclipse solar de abril podrá ser visto en el cielo de Estados Unidos. Ten en cuenta las consideraciones para no sufrir problemas oculares (Foto: AFP)

¿Cuál será la trayectoria del eclipse solar total en Dallas?

Aquellos que estén fuera del camino de la totalidad seguirán viendo un eclipse parcial, con la luna cubriendo parcialmente el sol. Pero vale la pena el esfuerzo de experimentar la totalidad, según Mary Urquhart, científica planetaria de la Universidad de Texas en Dallas, que fue testigo de ello en Tennessee en 2017.

“Realmente fue una experiencia profunda para mí”, dijo Urquhart. “Sé que es para mucha gente. Los cambios en el medio ambiente pueden ser bastante dramáticos”.

Las ciudades más cercanas a la mitad del camino experimentarán una totalidad más larga. Se prevé que Dallas experimente unos 3 minutos y 52 segundos. Waco, más cerca de la línea media, puede experimentar unos 4 minutos y 12 segundos.

Para los residentes del área dentro del camino, el consejo de Urquhart es salir y mirar hacia arriba, evitando edificios altos y árboles para tener una vista clara. Varias instituciones del norte de Texas, incluido el Museo Perot de Naturaleza y Ciencia y el Arboretum de Dallas , organizarán eventos para observar el eclipse.

Fiestas de observación del eclipse solar total en Dallas

Consulte algunos lugares donde habrá una festividad para seguir el eclipse solar total en Dallas.

Puedes ver el eclipse solar total en el estadio Cotton Bowl en Fair Park . El sitio llevará a cabo un evento gratuito de eclipse solar total “El sol, la luna y tú” que comenzará a las 9 am el 8 de abril. Los asistentes aprenderán cómo agencias como la NASA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica monitorean el sol. Cabe mencionar que el famoso astrofísico Neil deGrasse Tyson será un invitado especial.

Puedes ver el eclipse solar total en el estadio Cotton Bowl en Fair Park. El sitio llevará a cabo un evento gratuito de eclipse solar total "El sol, la luna y tú" que comenzará a las 9 am el 8 de abril. Los asistentes aprenderán cómo agencias como la NASA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica monitorean el sol. Cabe mencionar que el famoso astrofísico Neil deGrasse Tyson será un invitado especial.

El Museo Perot de Dallas celebrará el eclipse total con una fiesta al aire libre para verlo. Este lugar está asociado con el Instituto Carnegie para la Ciencia y contará con más de 20 astrónomos disponibles. Los huéspedes también pueden disfrutar de música, camiones de comida y juegos STEM. Se requieren boletos. Hasta agotar existencias, los visitantes también pueden recoger gafas de eclipse gratuitas en el museo del 9 al 17 de marzo.

El Zoológico de Dallas está planeando eventos especiales para los amantes de los animales que quieran ver el eclipse. Un educador del zoológico estará allí para hablar sobre este raro evento y cómo afecta a los animales. Los visitantes podrán observar cómo se comportan mientras el cielo se oscurece. El espacio también ofrece comida con temas de eclipse y gafas de eclipse gratuitas. No hay ningún cargo adicional por visitar este lugar, pero se recomienda a los visitantes comprar boletos para ese día con anticipación.

Trinity Park Conservancy está organizando un evento en el puente peatonal Ron Kirk y la entrada Felix Lozada. Expertos en astronomía estarán presentes para explicar el eclipse desde una perspectiva familiar. El evento también contará con juegos, música, concursos, manualidades y más. Además, deberá hacer las reservaciones de forma obligatoria, ya que las primeras 3.000 personas recibirán gafas de eclipse gratuitas.

El Museo Frontiers of Flight tendrá un festival previo al eclipse el domingo 7 de abril con actividades y expertos en eclipses. El 8 de abril seguirá una fiesta con vistas despejadas desde Dallas Love Field.

El Dallas Arboretum tiene planeado un día completo de eventos y actividades para el eclipse, pero las entradas ya están agotadas. Los invitados todavía están invitados a participar en los eventos previos al eclipse del 6 al 7 de abril. Esos eventos incluyen una exposición espacial, oradores invitados astrofísicos, apariciones de astronautas y actividades prácticas.

Finalmente, el Departamento de Parques y Recreación de Dallas organizará una fiesta de observación que durará todo el fin de semana y podrá acampar durante la noche en Samuell Farm en Mesquite. Las actividades del fin de semana incluyen un espectáculo de drones, una película al aire libre, una caminata de fotografía de naturaleza y clases de ciclismo de montaña.