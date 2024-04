Misuri será uno de los 15 estados de los Estados Unidos donde se podrá ver el eclipse solar total este lunes 8 de abril al encontrarse dentro de su trayectoria. Recuerda utilizar gafas especiales con certificación de la norma ISO 12312-2 para seguir el fenómeno astronómico, así evitarás dañarse la visión al momento de observar al Sol, cuando te encuentres en las ciudades de West Plains, Doniphan, Eminence, Mountain View, Van Buren, Poplar Bluff, Silva, Malden, Dexter, Kennett, Arcadia, Sikeston, Farmington, Cabo Girardeau, Perryville y Park Hills.

¿Dónde puedo ver el eclipse soltar total en Misuri?

El camino de la fase total del eclipse solar, cuando la sombra de la Luna se interpone a la luz del Sol, inicia desde el sureste de Show Me State, entre la frontera de Arkansas y Misuri. Luego continuará en Gainesville hacia el noreste de Cabo Girardeau y la frontera del estado de Illinois. Casi 470.000 residentes de Misuri (7,6% del total) viven en la trayectoria del eclipse solar de este 8 de abril.

Así estará el cielo en las principales ciudades del estado de Misuri, Estados Unidos, durante el eclipse solar total del lunes 8 de abril. (Fox Weather)

¿Cómo ver el eclipse solar de Misuri en vivo vía NASA TV y Time and Date?

Las redes sociales de NASA TV y Time and Date transmitirán de forma gratuita el paso del eclipse solar total en todos los estados de los Estados Unidos. Si te encuentras en Misuri y no deseas salir de la casa ese día en especial, verlo de esta manera será un excelente opción. Solo debes ingresas a los canales oficiales de NASA y Time and Date desde YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y Threat.

¿A qué hora ver el eclipse solar total desde Misuri?

Los primeros signos de la Luna que formarán el eclipse parcial en Misuri ocurrirán cerca de Thayer a la 1:22 p.m. CDT y recién se verá con su totalidad a partir de las 1:54 p.m. CDT. La ciudad podrá apreciar de 3 minutos con 58 segundos del eclipse solar total y terminarán con una proyección parcial a las 2:29 p.m. CDT.

En Doniphan, la totalidad del eclipse tendrá más de 4 minutos de duración. La fase parcial comienza a la 1:23 p.m. CDT para luego dar paso a la totalidad a la 1:55 p.m. CDT.

Al estar más cerca del centro del camino del eclipse solar total, Marble Hill también tendrá más de 4 minutos de casi oscuridad. La totalidad comienza a las 1:57 p.m. CDT y culmina a las 2:01 p.m. CDT.

Cuadro de las ciudades más grandes de los Estados Unidos donde pasará el eclipse solar total este lunes 8 de abril. (Foto: NASA.com)

En Perryville, la totalidad también comienza justo antes de las 2 p.m. CDT y termina a las 2:02 p.m. CDT.

Aquí está la línea de tiempo de la ciudad de Sikeston, Missouri, que se encuentra en la trayectoria del eclipse solar total:

Horario del eclipse solar total en Misuri, Estados Unidos

La fase parcial comienza a las 12:41 CDT.

La totalidad comienza a las 13:58 CDT.

El eclipse máximo es a las 13:59 CDT.

La totalidad finaliza a las 14:01 CDT.

La fase parcial finaliza a las 15:17 CDT.

Más horarios en el resto de ciudades de Misuri

Ciudades de Misuri Empieza el eclipse solar total Duración del eclipse West Plains 1:54:33 PM CDT 3:04 Doniphan 1:55:28 PM CDT 4:15 Eminence 1:55:30 PM CDT 2:40 Mountain View 1:55:30 PM CDT 2:17 Van Buren 1:55:49 PM CDT 3:48 Poplar Bluff 1:56:21 PM CDT 4:08 Silva 1:56:46 PM CDT 4:02 Malden 1:57:11 PM CDT 3:19 Dexter 1:57:13 PM CDT 3:51 Kennett 1:57:14 PM CDT 2:10 Arcadia 1:57:36 PM CDT 2:49 Sikeston 1:58:03 PM CDT 3:31 Farmington 1:58:17 PM CDT 2:32 Cape Girardeau 1:58:22 PM CDT 4:06 Perryville 1:58:27 PM CDT 3:47 Park Hills 1:58:40 PM CDT 1:38

¿Cuál será el pronóstico del clima en Misuri para el lunes 8 de abril?

Las perspectivas generales de cielos despejados en Missouri son similares a las perspectivas relativamente favorables en Arkansas. Sin embargo, como también es el caso en Arkansas, el lado sur o este de la trayectoria del eclipse (es decir, el área “bootheel” de Missouri) tiene una mayor probabilidad de cielos nublados en comparación con el lado norte u oeste de la trayectoria. Una vez más, es posible que se produzcan tormentas eléctricas.

“Al menos para el 8 de abril, nuestra climatología nos dice que tenemos entre un 50 y un 60% de cobertura de nubes”, dijo anteriormente el meteorólogo Garry Frank de 5 On Your Side.

Horarios para ver el eclipse solar total del 8 de abril en los Estados Unidos

El eclipse comenzará en Texas a la 1:27 pm CDT y terminará en Maine a las 3:35 pm EDT, pero la hora exacta del eclipse varía según el lugar en el que se encuentre en su trayectoria.

Sigue la transmisión oficial vía NASA TV en vivo y Time and Date online para ver el eclipse solar total y Cometa Diablo este lunes 8 de abril en los países como Estados Unidos, México y Canadá.

Estas son las principales ciudades de cada estado donde puede esperar experimentar la totalidad (tenga en cuenta que los tiempos incluidos no tienen en cuenta cuándo comienza y termina el eclipse parcial):

Dallas, Texas: 1:40-1:44 pm CDT

Idabel, Oklahoma: 1:45-1:49 p. m. CDT

Little Rock, Arkansas: 1:51-1:54 pm CDT

Poplar Bluff, Misuri: 1:56-2:00 pm CDT

Paducah, Kentucky: 2-2:02 p.m. CDT

Carbondale, Illinois: 1:59-2:03 p. m. CDT

Evansville, Indiana: 2:02-2:05 p. m. CDT

Cleveland, Ohio: 3:13-3:17 p.m. EDT

Erie, Pensilvania: 3:16-3:20 p.m. EDT

Búfalo, Nueva York: 3:18-3:22 p.m. EDT

Burlington, Vermont: 3:26-3:29 p.m. EDT

Lancaster, Nueva Hampshire: 3:27-3:30 p.m. EDT

Caribú, Maine: 3:32-3:34 pm EDT