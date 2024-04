Este 8 de abril seremos testigos de un fenómeno celestial imperdible, debido a que un eclipse solar, podrá ser visto en su totalidad por miles de personas en el estado de Kentucky, Estados Unidos. En ese sentido, te compartimos toda la información que necesitas saber sobre este mágico evento que no volverá a verse hasta agosto de 2044.

En Kentucky el eclipse solar iniciará con el parcial a las 12:40 CDT cerca de la isla número 11(A), su totalidad inicial será a las 13:58 CDT cerca del revestimiento de New Madrid Bend(B) y finalizará a las 14:05 CDT cerca del parque Franklin (C), mientras que el parcial tendrá su final a las 16:27 EDT cerca de Monk Hollow (D), según datos recogidos en Time and Date.

Esta sería la trayectoria del eclipse solar total en Kentucky, Estados Unidos. (Time and Date)

El eclipse solar es cuando la luna pasa entre el sol y la tierra. El disco solar está parcial o totalmente oculto a la vista por la luna, lo que convierte el día en una oscuridad momentánea.

¿Dónde ver el Eclipse Solar Total desde Kentucky?

Si deseas ver el eclipse solar total, tendrás la opción de hacerlo desde tu teléfono móvil, PC, tablet o Smart TV a través de la transmisión de NASA TV y Time and Date EN VIVO y EN DIRECTO desde sus redes sociales, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, Tiktok, y Thread.

En caso de que quieras verlo desde la comodidad de tu hogar, la NASA brindo información de cómo observar un eclipse solar total de forma segura:

Usa anteojos para la observación solar que sean seguros (anteojos para eclipses) o un visor solar de mano que cumplan con la norma internacional ISO 12312-2.

Evita usar gafas de sol comunes, no son seguras.

No observes al sol a través de una lente de cámara, telescopio, binoculares o cualquier otro dispositivo óptico mientras usas tus anteojos para eclipses o un visor solar de mano, pues los rayos solares concentrados atravesarán y quemarán el filtro, y entrarán en tus ojos.

¿En qué ciudades de Kentucky será visible el eclipse solar total?