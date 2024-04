Este lunes 8 de abril, Estados Unidos tendrá una de las mejores coberturas en el mundo para poder observar el eclipse solar total, que se produce cuando la Luna se interpone en el camino de la luz del Sol para proyectar su sombra sobre la Tierra. Según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), la trayectoria del fenómeno astronómico pasará por el cielo de 15 estados del territorio estadounidense como Arkansas, Illinois, Indiana, Kentucky, Maine, Michigan, Misuri, Nueva Hampshire, Nueva York, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Tennessee, Texas y Vermont. Aquí te contamos los horarios, la transmisión streaming, su duración y los puntos claves para poder verlo.

¿A qué hora empieza el eclipse solar total este 8 de octubre en Estados Unidos?

Te compartimos los horarios del eclipse solar total del próximo lunes 8 de abril en los Estados Unidos desde Texas, Oklahoma, Arkansas, Misuri, Kentucky, Illinois, Indiana, Ohio, Pensilvania, Nueva York, Vermont, Maine y Nuevo Hampshire.

Ciudades de Estados Unidos Comienza el eclipse parcial Comienza el eclipse total Máximo punto Fin del eclipse total Fin del eclipse parcial Dallas, Texas 12:23 p.m. CDT 1:40 p.m. CDT 1:42 p.m. CDT 1:44 p.m. CDT 3:02 p.m. CDT Idabel, Oklahoma 12:28 p.m. CDT 1:45 p.m. CDT 1:47 p.m. CDT 1:49 p.m. CDT 3:06 p.m. CDT Little Rock, Arkansas 12:33 p.m. CDT 1:51 p.m. CDT 1:52 p.m. CDT 1:54 p.m. CDT 3:11 p.m. CDT Poplar Bluff, Misuri 12:39 p.m. CDT 1:56 p.m. CDT 1:56 p.m. CDT 2:00 p.m. CDT 3:15 p.m. CDT Paducah, Kentucky 12:42 p.m. CDT 2:00 p.m. CDT 2:01 p.m. CDT 2:02 p.m. CDT 3:18 p.m. CDT Carbondale, Illinois 12:42 p.m. CDT 1:59 p.m. CDT 2:01 p.m. CDT 2:03 p.m. CDT 3:18 p.m. CDT Evansville, Indiana 12:45 p.m. CDT 2:02 p.m. CDT 2:04 p.m. CDT 2:05 p.m. CDT 3:30 p.m. CDT Cleveland, Ohio 1:59 p.m. EDT 3:13 p.m. EDT 3:15 p.m. EDT 3:17 p.m. EDT 4:29 p.m. EDT Erie, Pensilvania 2:02 p.m. EDT 3:16 p.m. EDT 3:18 p.m. EDT 3:20 p.m. EDT 4:30 p.m. EDT Búfalo, Nueva York 2:04 p.m. EDT 3:18 p.m. EDT 3:20 p.m. EDT 3:22 p.m. EDT 4:32 p.m. EDT Burlington, Vermont 2:14 p.m. EDT 3:26 p.m. EDT 3:27 p.m. EDT 3:29 p.m. EDT 4:37 p.m. EDT Lancaster, Nueva Hampshire 2:16 p.m. EDT 3:27 p.m. EDT 3:29 p.m. EDT 3:30 p.m. EDT 4:38 p.m. EDT Caribou, Maine 2:22 p.m. EDT 3:32 p.m. EDT 3:33 p.m. EDT 3:34 p.m. EDT 4:40 p.m. EDT

¿Dónde ver transmisión del eclipse solar total en vivo por Internet y Streaming?

Si deseas ver el eclipse solar total sin lastimarte los ojos, tendrás la opción de hacerlo desde tu teléfono móvil, PC, tablet o Smart TV a través de la transmisión de NASA TV y Time and Date EN VIVO y EN DIRECTO desde sus redes sociales YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, Tiktok, y Thread.

¿Cómo ver la trayectoria y cuánto dura el eclipse solar total del 8 de abril?

Según la NASA, la trayectoria del eclipse solar total comenzará a partir de las 11:07 a.m. de México, luego ingresará al cielo de los Estados Unidos desde Texas. El fenómeno espacial continuará su curso en los estados de Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pensilvania, Nueva York, Vermont, Nueva Hampshire y Maine. Finalmente, el eclipse pasará por Canadá desde el sur de Ontario y terminará en Terranova cuando el reloj marque las 12:46 p.m. PDT.

Trayectoria del eclipse solar total Horario del eclipse solar total Tiempo de duración Mazatlán, Sinaloa (México) 11:07 a.m. MST 4 minutos con 20 segundos Durango, Durango (México) 12:12 p.m. CST 3 minutos con 50 segundos Torreón, Coahuila (México) 12:16 p.m. CST 4 minutos con 11 segundos Piedras Negras, Coahuila (México) 1:27 p.m. CDT 4 minutos con 24 segundos Kerrville, Texas (Estados Unidos) 1:32 p.m. CDT 4 minutos con 25 segundos Fredericksburg, Texas (Estados Unidos) 1:32 p.m. CDT 4 minutos con 25 segundos Dallas, Texas (Estados Unidos) 1:40 p.m. CDT 3 minutos con 52 segundos Idabel, Oklahoma (Estados Unidos) 1:45 p.m. CDT 4 minutos con 19 segundos Russellville, Arkansas (Estados Unidos) 1:49 p.m. CDT 4 minutos con 12 segundos Cape Girardeau, Misuri (Estados Unidos) 1:58 p.m. CDT 4 minutos con 7 segundos Carbondale, Illinois (Estados Unidos) 1:59 p.m. CDT 4 minutos con 10 segundos Bloomington, Indiana (Estados Unidos) 3:04 p.m. EDT 4 minutos con 3 segundos Indianápolis, Indiana (Estados Unidos) 3:06 p.m. EDT 3 minutos con 51 segundos Cleveland, Ohio (Estados Unidos) 3:13 p.m. EDT 3 minutos con 50 segundos Erie, Pensilvania (Estados Unidos) 3:16 p.m. EDT 3 minutos con 43 segundos Rochester, Nueva York (Estados Unidos) 3:20 p.m. EDT 3 minutos con 40 segundos Montpelier, Vermont (Estados Unidos) 3:27 p.m. EDT 1 minuto con 42 segundos Oakfield, Maine (Estados Unidos) 3:31 p.m. EDT 3 minutos con 23 segundos Niagara Falls, Ontario (Canadá) 3:26 p.m. EDT 3 minutos con 31 segundos Montreal, Quebec (Canadá) 3:26 p.m. EDT 1 minuto con 57 segundos Miramichi, Nueva Brunswick (Canadá) 4:34 p.m. ADT 3 minutos con 8 segundos Tignish, Prince Edward Island (Canadá) 4:35 p.m. ADT 3 minutos con 12 segundos Catalina Newfoundland 5:13 p.m. NDT 2 minutos con 53 segundos

Sigue la transmisión oficial vía NASA TV en vivo y Time and Date online para ver el eclipse solar total y Cometa Diablo este lunes 8 de abril en los países como Estados Unidos, México y Canadá.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para ver mejor el eclipse solar total del 8 de abril en USA?

El Centro de Pronósticos FOX ha elaborado el pronóstico de nubosidad que se muestra en el mapa a continuación, mostrando áreas con cielo cubierto, muchas o pocas nubes durante el eclipse soltar total de este 8 de abril. Actualmente se pronostica que las ciudades a lo largo de la trayectoria de la totalidad, incluido Búfalo y Nueva York, tendrán algunas nubes en el día del evento, pero con menos nubosidad hacia el norte. El pronóstico parece favorable para Caribou , Maine, uno de los últimos lugares para ver el eclipse en los Estados Unidos antes de que su trayectoria se dirija hacia el Atlántico canadiense.

¿Cómo puedo ver el eclipse solar total de forma segura en los Estados Unidos?

La NASA recomienda utilizar gafas de eclipse certificadas que cumplan con la norma ISO 12312-2 o un visor solar portátil en todo momento que se produzca el fenómeno. También puede utilizar utilizar un telescopio que tenga unos prismáticos o una cámara que tenga un filtro especial en la parte delantera, que vendrían a actuar de la misma manera que las gafas del eclipse.

No utilice gafas de sol convencionales, las gafas especiales para los eclipses son 100 mil veces más oscuros y cumplen con los estándares del ISO. De acuerdo con The Planetary Society, los lentes para el sol no bloquean la radiación infrarroja y eso puede generar graves problema como la retinopatía solar.

