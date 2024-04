Este 8 de abril de 2024 se podrá apreciar un fenómeno celestial imperdible, un eclipse solar, el cual podrá ser visto por millones de personas en Estados Unidos, México, Canadá, entre otros. Por tal motivo, muchos se preguntan a qué hora se podrá ver, cómo observarlo. Ante ello, hoy, te comparto todos los detalles importantes para que no te pierdas este evento astronómico.

Un eclipse solar es cuando la luna pasa entre el sol y la tierra. El disco solar está parcial o totalmente oculto a la vista por la luna, lo que convierte el día en una oscuridad momentánea.

Hora exacta para ver el Eclipse Solar 2024 en Washington

El eclipse solar se podrá ver parcialmente a partir de las 10:33 a.m. y terminará a las 12:32 p.m, sin embargo, no será visible desde este estado, de acuerdo con la página de Time and date.

¿Dónde ver Eclipse Solar del 8 de abril EN VIVO?

Esta vez, la NASA transmitirá en vivo el evento astronómico. Para verlo, puedes hacer directamente desde su estación NASA TV, su sitio web en nasa.gov y en YouTube en youtube.com/@NASA. También puedes verlo con la aplicación desde un teléfono, solo descargándolo desde nasa.gov/apps/.

¿Cómo ver el eclipse solar?

La Nasa brindó información de cómo observar un eclipse solar total de forma segura, a continuación las recomendaciones:

Usa anteojos para la observación solar que sean seguros (anteojos para eclipses) o un visor solar de mano que cumplan con la norma internacional ISO 12312-2.

Evita usar gafas de sol comunes , no son seguras.

, no son seguras. NO observes al sol a través de una lente de cámara, telescopio, binoculares o cualquier otro dispositivo óptico mientras usas tus anteojos para eclipses o un visor solar de mano, pues los rayos solares concentrados atravesarán y quemarán el filtro, y entrarán en tus ojos.

¿Cuánto tiempo durará el eclipse solar en Estados Unidos?

Se estima que la duración del eclipse solar del 8 de abril sea de 1h, 7m, 58s, según Time and date. Este será el primer eclipse solar del año, el próximo ocurrirá el 12 de agosto de 2026, según la NASA

¿Dónde se verá el Eclipse Solar del 8 de abril de 2024 en USA?

Según Time and date, el eclipse solar del 8 de abril 2024 será visible en su totalidad en los siguientes estados de USA: