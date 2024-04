Este 8 de abril el cielo Norteamericano disfrutará de un eclipse solar total que pasará por México, Estados Unidos y Canadá. Ante ello, miles de aficionados a estos eventos astronómicos ya están reservando hoteles que coincidan con la trayectoria del eclipse total para no perdérselo.

Esto se debe a que no volverá a verse un eclipse solar total en Estados Unidos hasta agosto 2044 y un eclipse anular no volverá a aparecer en esta parte del mundo hasta 2046. Si no te lo quieres perder, tranquilo, hoy te comparto toda la información necesaria para que veas este fenómeno en vivo y en directo.

¿Dónde y a qué hora ver el eclipse solar en México?

El eclipse solar iniciará sobre el sur de la costa mexicana del Pacífico cerca de las 11:07 a.m. (hora del Pacífico). A continuación, te dejo la hora en la que comienza la totalidad en algunas ciudades del territorio mexicano.

UBICACIÓN COMIENZA LA TOTALIDAD MÁXIMO FINALIZA LA TOTALIDAD Mazatlán, Sinaloa 12:07 p.m. MST 12:09 p.m. MST 12:11 p.m. MST Durango, Durango 1:12 p.m. CST 1:13 p.m. CST 1:15 p.m. CST Torreón, Coahuila 1:16 p.m. CST 1:18 p.m. CST 1:21 p.m. CST Monclava, Coahuila 1:23 p.m. CST 1:24 p.m. CST 1:26 p.m. CST

¿Dónde y a qué hora ver eclipse solar en EE.UU.?

El eclipse solar se verá en más de 10 estados de EE.UU., mientras que se espera un eclipse solar parcial en forma de media luna en 49 estados, este será visto en Texas, Oklahoma, Arkansas, Misuri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pensilvania, Nueva York, Vermont, Nuevo Hampshire y Maine.

UBICACIÓN COMIENZA LA TOTALIDAD MÁXIMO FINALIZA LA TOTALIDAD Dallas, Texas 1:40 p.m. CDT 1:42 p.m. CDT 1:44 p.m. CDT Idabel, Oklahoma 1:45 p.m. CDT 1:47 p.m. CDT 1:49 p.m. CDT Little Rock, Arkansas 1:51 p.m. CDT 1:52 p.m. CDT 1:54 p.m. CDT Poplar Bluff, Missouri 1:56 p.m. CDT 1:56 p.m. CDT 2:00 p.m. CDT Paducah, Kentucky 2:00 p.m. CDT 2:01 p.m. CDT 2:02 p.m. CDT Carbondale, Illinois 1:59 p.m. CDT 2:01 p.m. CDT 2:03 p.m. CDT Evansville, Indiana 2:02 p.m. CDT 2:04 p.m. CDT 2:05 p.m. CDT Cleveland, Ohio 3:13 p.m. EDT 3:15 p.m. EDT 3:17 p.m. EDT Erie, Pensilvania 3:16 p.m. EDT 3:18 p.m. EDT 3:20 p.m. EDT Buffalo, Nueva York 3:18 p.m. EDT 3:20 p.m. EDT 3:22 p.m. EDT Burlington, Vermont 3:26 p.m. EDT 3:27 p.m. EDT 3:29 p.m. EDT Lancaster, New Hampshire 3:27 p.m. EDT 3:29 p.m. EDT 3:30 p.m. EDT Caribou, Maine 3:32 p.m. EDT 3:33 p.m. EDT 3:34 p.m. EDT

¿Dónde y a qué hora ver el eclipse solar en Canadá?

Después de pasar por Estados Unidos, el eclipse será visible también por Canadá. Este cruzará por el sur de Ontario, Quebec, Nuevo Brunswick, Isla del Príncipe Eduardo y Nueva Escocia, para terminar en la costa atlántica de Terranova.

¿Cómo seguir la trayectoria del eclipse solar?

Si quieres seguir la trayectoria del eclipse solar en vivo y en directo, podrás hacerlo a través de unas gafas certificadas que cumplan la norma ISO 12312-2 o un visor solar portátil antes y después de la totalidad. El único momento en que es seguro ver el Sol sin protección es durante la “totalidad” del eclipse total, según la NASA.

Además, este evento también se podrá ver a través de un telescopio, unos prismáticos o una cámara que tenga un filtro solar especial en la parte delantera, que actúa de la misma manera que las gafas de eclipse.

Asimismo, la NASA transmitirá en vivo el evento astronómico. Para verlo, puedes hacer directamente desde su estación NASA TV, su sitio web en nasa.gov y en YouTube en youtube.com/@NASA. También puedes verlo con la aplicación desde un teléfono, solo descargándolo desde nasa.gov/apps/.

El próximo eclipse solar ya ha comenzado generar grandes sensaciones y expectativa.